https://arabic.sputniknews.com/20220325/وكالة-سحابة-كثيفة-من-الدخان-الأسود-تتصاعد-في-مدينة-جدة-السعودية-1060461165.html
وكالة: سحابة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد في مدينة جدة السعودية
وكالة: سحابة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد في مدينة جدة السعودية
قال شهود عيان، اليوم الجمعة، إن سحابة كثيفة من الدخان شوهدت تتصاعد من مدينة جدة الساحلية غربي السعودية، فيما أعلن التحالف العربي تعرض منشأة لتوزيع الكهرباء... 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T15:56+0000
2022-03-25T15:56+0000
2022-03-25T15:56+0000
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وقال الشهود لوكالة "رويترز"، إن سحابة كثيفة شوهدت فوق المدينة الواقعة على البحر الأحمر، والتي تضم العديد من المنشآت النفطية التابعة لشركة آرامكو.وأعلن التحالف العربي سقوط مقذوفات معادية تسببت في حرائق في منشأة توليد كهرباء وأخرى تابعة للشركة الوطنية للمياه.وقال التحالف في بيان نقلته وكالة "واس" الرسمية إن "مقذوفا معاديا" سقط على محطة لتوزيع الكهرباء بمحافظة صامطة التابعة لمنطقة جازان، جنوب غربي السعودية.وأضاف في بيان منفصل: "استهداف عدائي لخزانات الشركة الوطنية للمياه بظهران الجنوب".ونشرت الوكالة السعودية صورا للحرائق والدمار الذي لحق بتلك المنشآت، فيما أكد التحالف أنه "يحتفظ بحق الرد في الوقت المناسب".يأتي ذلك، فيما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أنها ستصدر بيانا عن عملية عسكرية كبرى في "عمق المملكة العربية السعودية".
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, السعودية, أخبار السعودية اليوم
وكالة: سحابة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد في مدينة جدة السعودية
قال شهود عيان، اليوم الجمعة، إن سحابة كثيفة من الدخان شوهدت تتصاعد من مدينة جدة الساحلية غربي السعودية، فيما أعلن التحالف العربي تعرض منشأة لتوزيع الكهرباء وأخرى تابعة لشركة المياه للقصف على أيدي جماعة "أنصار الله" اليمنية.
وقال الشهود لوكالة "رويترز"، إن سحابة كثيفة شوهدت فوق المدينة الواقعة على البحر الأحمر، والتي تضم العديد من المنشآت النفطية التابعة لشركة آرامكو.
وأعلن التحالف العربي سقوط مقذوفات معادية تسببت في حرائق في منشأة توليد كهرباء وأخرى تابعة للشركة الوطنية للمياه.
وقال التحالف في بيان نقلته وكالة "واس" الرسمية إن "مقذوفا معاديا" سقط على محطة لتوزيع الكهرباء بمحافظة صامطة التابعة لمنطقة جازان، جنوب غربي السعودية.
وأضاف في بيان منفصل: "استهداف عدائي لخزانات الشركة الوطنية للمياه بظهران الجنوب".
ونشرت الوكالة السعودية صورا للحرائق والدمار الذي لحق بتلك المنشآت، فيما أكد التحالف أنه "يحتفظ بحق الرد في الوقت المناسب".
يأتي ذلك، فيما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أنها ستصدر بيانا عن عملية عسكرية كبرى في "عمق المملكة العربية السعودية".