https://arabic.sputniknews.com/20220326/البيت-الأبيض-بايدن-لا-يدعو-لتغيير-النظام-في-روسيا-1060501333.html

البيت الأبيض: بايدن لا يدعو لتغيير النظام في روسيا

البيت الأبيض: بايدن لا يدعو لتغيير النظام في روسيا

أعلن مسؤول في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يكن يدعو لتغيير النظام في روسيا، عندما قال، اليوم السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يمكن أن... 26.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-26T18:47+0000

2022-03-26T18:47+0000

2022-03-26T18:55+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

اخبار البيت الابيض

جو بايدن

فلاديمير بوتين

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وقال المسؤول عقب خطاب بايدن في وارسو، اليوم السبت، في ختام جولته الأوروبية "كانت وجهة نظر الرئيس هي أنه لا يمكن السماح لبوتين بممارسة السلطة على جيرانه أو المنطقة. لم يكن يناقش سلطة بوتين في روسيا أو تغيير النظام"، وفق وكالة "رويترز".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يمكن أن يظل في السلطة وإن حربه على أوكرانيا بمثابة فشل استراتيجي لموسكو.وأضاف بايدن أمام حشد في وارسو "لا يمكن لهذا الرجل أن يبقى في السلطة"، مشير إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية، التي دخلت شهرها الثاني الآن، وحدت الغرب وأن حلف شمال الأطلسي تحالف دفاعي ولم يسبق له أن سعى لمحو روسيا.

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اخبار البيت الابيض, جو بايدن, فلاديمير بوتين