عربي
Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/البيت-الأبيض-بايدن-لا-يدعو-لتغيير-النظام-في-روسيا-1060501333.html
البيت الأبيض: بايدن لا يدعو لتغيير النظام في روسيا
البيت الأبيض: بايدن لا يدعو لتغيير النظام في روسيا
أعلن مسؤول في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يكن يدعو لتغيير النظام في روسيا، عندما قال، اليوم السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يمكن أن... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T18:47+0000
2022-03-26T18:55+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
اخبار البيت الابيض
جو بايدن
فلاديمير بوتين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1060017646_0:103:3275:1945_1920x0_80_0_0_b90d20cc53e91d03154f9309b9e23a2c.jpg
وقال المسؤول عقب خطاب بايدن في وارسو، اليوم السبت، في ختام جولته الأوروبية "كانت وجهة نظر الرئيس هي أنه لا يمكن السماح لبوتين بممارسة السلطة على جيرانه أو المنطقة. لم يكن يناقش سلطة بوتين في روسيا أو تغيير النظام"، وفق وكالة "رويترز".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يمكن أن يظل في السلطة وإن حربه على أوكرانيا بمثابة فشل استراتيجي لموسكو.وأضاف بايدن أمام حشد في وارسو "لا يمكن لهذا الرجل أن يبقى في السلطة"، مشير إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية، التي دخلت شهرها الثاني الآن، وحدت الغرب وأن حلف شمال الأطلسي تحالف دفاعي ولم يسبق له أن سعى لمحو روسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1060017646_273:0:3002:2047_1920x0_80_0_0_ff8ba035bb52716f3f92c95e652e126b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اخبار البيت الابيض, جو بايدن, فلاديمير بوتين

البيت الأبيض: بايدن لا يدعو لتغيير النظام في روسيا

18:47 GMT 26.03.2022 (تم التحديث: 18:55 GMT 26.03.2022)
© REUTERS / TOM BRENNERالرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 16 مارس 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© REUTERS / TOM BRENNER
أعلن مسؤول في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يكن يدعو لتغيير النظام في روسيا، عندما قال، اليوم السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يمكن أن يظل في السلطة".
وقال المسؤول عقب خطاب بايدن في وارسو، اليوم السبت، في ختام جولته الأوروبية "كانت وجهة نظر الرئيس هي أنه لا يمكن السماح لبوتين بممارسة السلطة على جيرانه أو المنطقة. لم يكن يناقش سلطة بوتين في روسيا أو تغيير النظام"، وفق وكالة "رويترز".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يمكن أن يظل في السلطة وإن حربه على أوكرانيا بمثابة فشل استراتيجي لموسكو.
وأضاف بايدن أمام حشد في وارسو "لا يمكن لهذا الرجل أن يبقى في السلطة"، مشير إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية، التي دخلت شهرها الثاني الآن، وحدت الغرب وأن حلف شمال الأطلسي تحالف دفاعي ولم يسبق له أن سعى لمحو روسيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала