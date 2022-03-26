https://arabic.sputniknews.com/20220326/التحالف-العربي-بدء-عملية-لتحييد-استهداف-المنشآت-النفطية--1060470668.html
التحالف العربي: بدء عملية لتحييد استهداف المنشآت النفطية
التحالف العربي: بدء عملية لتحييد استهداف المنشآت النفطية
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم السبت، إطلاق "عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة". 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T01:05+0000
2022-03-26T01:05+0000
2022-03-26T01:24+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
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ونقلت قناة "العربية" عن التحالف بيانا أوضح فيه قائلا "مارسنا أعلى درجات ضبط النفس لهجمات الحوثيين على المنشآت النفطية"وكشف التحالف عن أن قواته تنفذ حاليا ضربات جوية لما وصفه بـ "مصادر التهديد" بمدينتي صنعاء والحديدة في اليمنفي سياق متصل، استنكر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية على منشآت النفط والبنية التحتية في السعودية أمس الجمعة.واعتبر أبو الغيط أن استمرار أنصار الله في إطلاق المسيرات المخففة باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة "عملا إرهابيا خطيرا ينطوي على تهديد جسيم للأمن في المنطقة، ولإمدادات الطاقة في وقت يمر به الاقتصاد الدولي بظرفٍ دقيق"ن بحسب موقع جامعة الدول العربية.وفي وقت سابق، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية واسعة استهدفت منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ والطائرات المُسيرة المفخخة.وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري، بثه تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة: "نعلن تنفيذ عملية كسر الحصار الثالثة رداً على استمرار الحصار وتدشينا للعام الثامن من الصمود".وأضاف: "تم استهداف منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في عاصمة العدو السعودي الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الحرب على اليمن
التحالف العربي: بدء عملية لتحييد استهداف المنشآت النفطية
01:05 GMT 26.03.2022 (تم التحديث: 01:24 GMT 26.03.2022)
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم السبت، إطلاق "عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة".
ونقلت قناة "العربية" عن التحالف بيانا أوضح فيه قائلا "مارسنا أعلى درجات ضبط النفس لهجمات الحوثيين على المنشآت النفطية"
وأضاف البيان: "على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي والعملية العسكرية في مراحلها الأولى" مشيرا إلى أن هدف التحالف "حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد".
وكشف التحالف عن أن قواته تنفذ حاليا ضربات جوية لما وصفه بـ "مصادر التهديد" بمدينتي صنعاء والحديدة في اليمن
في سياق متصل، استنكر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية على منشآت النفط والبنية التحتية في السعودية أمس الجمعة.
واعتبر أبو الغيط أن استمرار أنصار الله في إطلاق المسيرات المخففة باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة "عملا إرهابيا خطيرا ينطوي على تهديد جسيم للأمن في المنطقة، ولإمدادات الطاقة في وقت يمر به الاقتصاد الدولي بظرفٍ دقيق"ن بحسب موقع جامعة الدول العربية
.
وفي وقت سابق، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية
، أمس الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية واسعة استهدفت منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ والطائرات المُسيرة المفخخة.
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري، بثه تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة: "نعلن تنفيذ عملية كسر الحصار الثالثة رداً على استمرار الحصار وتدشينا للعام الثامن من الصمود".
وأضاف: "تم استهداف منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في عاصمة العدو السعودي الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة".