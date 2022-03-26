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الجبهة الثورية السودانية تطرح مبادرة متكاملة مصحوبة بخارطة طريق لحل أزمة البلاد
الجبهة الثورية السودانية تطرح مبادرة متكاملة مصحوبة بخارطة طريق لحل أزمة البلاد
قالت الجبهة الثورة السودانية، اليوم السبت، إنها بصدد طرح مبادرة خاصة بها على القوى السياسية، وكذلك ‏على الفاعلين في مشهد البلاد السياسي، لحل الأزمة السودانية... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T15:53+0000
2022-03-26T15:53+0000
أخبار السودان اليوم
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وأوضح المتحدث باسم الجبهة، أسامة سعيد، أن "المبادرة مصحوبة بخارطة طريق، ومصفوفة جداول زمنية للتنفيذ"، وفقا لبيان رسمي صادر عن المجلس السيادي الانتقالي في السودان.وأشار سعيد إلى أن "ما يميز المبادرة هو أنها أخضعت الوضع الراهن لدراسة عميقة من خلال تجربتها في الحكم، وشخصت الأزمة الراهنة في البلاد بأنها أزمة وطنية شاملة".وأضاف المتحدث الرسمي باسم الجبهة الثورية السودانية أن "الهدف الرئيسي من طرح المبادرة هو المحافظة على سلامة السودان واستقراره، بمخاطبة قضاياه عبر الحوار الشامل الذي لا يقصي أحدا".وشهدت جلسة، اليوم السبت، ضمن أعمال المؤتمر التداولي الأول للجبهة الثورية السودانية، وضع اللمسات الأخيرة للمبادرة.ويشهد السودان أزمة سياسية على وقع احتجاجات متواصلة عقب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وانفراد رئيس مجلس السيدة الانتقال، عبد الفتاح البرهان بالسلطة، وهو ما يرفضه المحتجون الذين يطالبون بتنحي المكون العسكري عن السلطة في السودان نهائيا.
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي

الجبهة الثورية السودانية تطرح مبادرة متكاملة مصحوبة بخارطة طريق لحل أزمة البلاد

15:53 GMT 26.03.2022
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, Sudanمناظر عامة للمدن العربية - مدينة الخرطوم، السودان
مناظر عامة للمدن العربية - مدينة الخرطوم، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
مناظر عامة للمدن العربية - مدينة الخرطوم، السودان
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, Sudan
قالت الجبهة الثورة السودانية، اليوم السبت، إنها بصدد طرح مبادرة خاصة بها على القوى السياسية، وكذلك ‏على الفاعلين في مشهد البلاد السياسي، لحل الأزمة السودانية الراهنة.‏
وأوضح المتحدث باسم الجبهة، أسامة سعيد، أن "المبادرة مصحوبة بخارطة طريق، ومصفوفة جداول زمنية للتنفيذ"، وفقا لبيان رسمي صادر عن المجلس السيادي الانتقالي في السودان.
وأشار سعيد إلى أن "ما يميز المبادرة هو أنها أخضعت الوضع الراهن لدراسة عميقة من خلال تجربتها في الحكم، وشخصت الأزمة الراهنة في البلاد بأنها أزمة وطنية شاملة".
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق الركن، عبد الفتاح البرهان في الرياض، السعودية، 21 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
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وأضاف المتحدث الرسمي باسم الجبهة الثورية السودانية أن "الهدف الرئيسي من طرح المبادرة هو المحافظة على سلامة السودان واستقراره، بمخاطبة قضاياه عبر الحوار الشامل الذي لا يقصي أحدا".
وشهدت جلسة، اليوم السبت، ضمن أعمال المؤتمر التداولي الأول للجبهة الثورية السودانية، وضع اللمسات الأخيرة للمبادرة.
ويشهد السودان أزمة سياسية على وقع احتجاجات متواصلة عقب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وانفراد رئيس مجلس السيدة الانتقال، عبد الفتاح البرهان بالسلطة، وهو ما يرفضه المحتجون الذين يطالبون بتنحي المكون العسكري عن السلطة في السودان نهائيا.
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