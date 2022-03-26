https://arabic.sputniknews.com/20220326/الجبهة-الثورية-السودانية-تطرح-مبادرة-متكاملة-مصحوبة-بخارطة-طريق-لحل-أزمة-البلاد-1060497525.html
الجبهة الثورية السودانية تطرح مبادرة متكاملة مصحوبة بخارطة طريق لحل أزمة البلاد
الجبهة الثورية السودانية تطرح مبادرة متكاملة مصحوبة بخارطة طريق لحل أزمة البلاد
قالت الجبهة الثورة السودانية، اليوم السبت، إنها بصدد طرح مبادرة خاصة بها على القوى السياسية، وكذلك على الفاعلين في مشهد البلاد السياسي، لحل الأزمة السودانية... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T15:53+0000
2022-03-26T15:53+0000
2022-03-26T15:53+0000
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103738/70/1037387035_0:207:2048:1359_1920x0_80_0_0_94885e9a3d4384ce460a93483cd27902.jpg
وأوضح المتحدث باسم الجبهة، أسامة سعيد، أن "المبادرة مصحوبة بخارطة طريق، ومصفوفة جداول زمنية للتنفيذ"، وفقا لبيان رسمي صادر عن المجلس السيادي الانتقالي في السودان.وأشار سعيد إلى أن "ما يميز المبادرة هو أنها أخضعت الوضع الراهن لدراسة عميقة من خلال تجربتها في الحكم، وشخصت الأزمة الراهنة في البلاد بأنها أزمة وطنية شاملة".وأضاف المتحدث الرسمي باسم الجبهة الثورية السودانية أن "الهدف الرئيسي من طرح المبادرة هو المحافظة على سلامة السودان واستقراره، بمخاطبة قضاياه عبر الحوار الشامل الذي لا يقصي أحدا".وشهدت جلسة، اليوم السبت، ضمن أعمال المؤتمر التداولي الأول للجبهة الثورية السودانية، وضع اللمسات الأخيرة للمبادرة.ويشهد السودان أزمة سياسية على وقع احتجاجات متواصلة عقب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وانفراد رئيس مجلس السيدة الانتقال، عبد الفتاح البرهان بالسلطة، وهو ما يرفضه المحتجون الذين يطالبون بتنحي المكون العسكري عن السلطة في السودان نهائيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/ولي-العهد-السعودي-يكشف-خلال-لقائه-مع-البرهان-جاهزية-المملكة-للاستثمار-في-السودان-1060308442.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103738/70/1037387035_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_c09a3d341b3d2acce4db4fee05eaba5e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
الجبهة الثورية السودانية تطرح مبادرة متكاملة مصحوبة بخارطة طريق لحل أزمة البلاد
قالت الجبهة الثورة السودانية، اليوم السبت، إنها بصدد طرح مبادرة خاصة بها على القوى السياسية، وكذلك على الفاعلين في مشهد البلاد السياسي، لحل الأزمة السودانية الراهنة.
وأوضح المتحدث باسم الجبهة، أسامة سعيد، أن "المبادرة مصحوبة بخارطة طريق، ومصفوفة جداول زمنية للتنفيذ"، وفقا لبيان رسمي
صادر عن المجلس السيادي الانتقالي في السودان.
وأشار سعيد إلى أن "ما يميز المبادرة هو أنها أخضعت الوضع الراهن لدراسة عميقة من خلال تجربتها في الحكم، وشخصت الأزمة الراهنة في البلاد بأنها أزمة وطنية شاملة".
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الجبهة الثورية السودانية أن "الهدف الرئيسي من طرح المبادرة هو المحافظة على سلامة السودان واستقراره، بمخاطبة قضاياه عبر الحوار الشامل الذي لا يقصي أحدا".
وشهدت جلسة، اليوم السبت، ضمن أعمال المؤتمر التداولي الأول للجبهة الثورية السودانية، وضع اللمسات الأخيرة للمبادرة.
ويشهد السودان أزمة سياسية على وقع احتجاجات متواصلة عقب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وانفراد رئيس مجلس السيدة الانتقال، عبد الفتاح البرهان بالسلطة، وهو ما يرفضه المحتجون الذين يطالبون بتنحي المكون العسكري عن السلطة في السودان نهائيا.