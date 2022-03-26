عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220326/جاويش-أوغلو-نقل-تركيا-صواريخ-إس-400-الروسية-إلى-أوكرانيا-ليس-على-جدول-الأعمال-1060493716.html
جاويش أوغلو: نقل تركيا صواريخ "إس 400" الروسية إلى أوكرانيا ليس على جدول الأعمال
جاويش أوغلو: نقل تركيا صواريخ "إس 400" الروسية إلى أوكرانيا ليس على جدول الأعمال
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن قضية نقل أنظمة الصواريخ الروسية إس -400 المضادة للطائرات من قبل تركيا إلى أوكرانيا ليست مطروحة على جدول الأعمال. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T14:47+0000
2022-03-26T14:47+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1059971759_0:205:2915:1844_1920x0_80_0_0_2b2880a0bc337dea850c7b8dca4ed859.jpg
في وقت سابق، ذكرت "رويترز" نقلاً عن مصادر أن الولايات المتحدة تعرض على تركيا نقل أنظمة الدفاع الجوي إس -400 التي حصلت عليها في روسيا إلى القوات الأوكرانية.وأتت هذه الدعوة في إطار الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للبحث عن وسائط الدفاع الجوي الروسية أو السوفيتية الصنع التي يمكن أن تستخدمها القوات الأوكرانية ضد الطائرات الروسية.ويوم أمس، قال أردوغان في مؤتمر صحفي، عقب مشاركته في القمة الطارئة لزعماء ورؤساء حكومات دول الناتو، اليوم الجمعة، إن موضوع "إس-400" منته ومغلق بالنسبة لتركيا، إنها ملك البلاد فقط.وأضاف الرئيس التركي أنها تلتزم ببعض خطوط الأمم المتحدة الخاصة بالعقوبات، ولكنها في الوقت نفسه لا يمكنها أن تنحي العلاقات مع روسيا جانبا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1059971759_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_27ca760db2c5d23bd7b0989b41da1e2a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار تركيا اليوم, روسيا

جاويش أوغلو: نقل تركيا صواريخ "إس 400" الروسية إلى أوكرانيا ليس على جدول الأعمال

14:47 GMT 26.03.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© Sputnik . POOL
/
الذهاب إلى بنك الصور
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن قضية نقل أنظمة الصواريخ الروسية إس -400 المضادة للطائرات من قبل تركيا إلى أوكرانيا ليست مطروحة على جدول الأعمال.
في وقت سابق، ذكرت "رويترز" نقلاً عن مصادر أن الولايات المتحدة تعرض على تركيا نقل أنظمة الدفاع الجوي إس -400 التي حصلت عليها في روسيا إلى القوات الأوكرانية.
وأتت هذه الدعوة في إطار الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للبحث عن وسائط الدفاع الجوي الروسية أو السوفيتية الصنع التي يمكن أن تستخدمها القوات الأوكرانية ضد الطائرات الروسية.

وقال جاويش أوغلو: "مثل هذه القضية ليست على جدول الأعمال".

ويوم أمس، قال أردوغان في مؤتمر صحفي، عقب مشاركته في القمة الطارئة لزعماء ورؤساء حكومات دول الناتو، اليوم الجمعة، إن موضوع "إس-400" منته ومغلق بالنسبة لتركيا، إنها ملك البلاد فقط.
وأضاف الرئيس التركي أنها تلتزم ببعض خطوط الأمم المتحدة الخاصة بالعقوبات، ولكنها في الوقت نفسه لا يمكنها أن تنحي العلاقات مع روسيا جانبا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала