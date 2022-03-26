https://arabic.sputniknews.com/20220326/جاويش-أوغلو-نقل-تركيا-صواريخ-إس-400-الروسية-إلى-أوكرانيا-ليس-على-جدول-الأعمال-1060493716.html
جاويش أوغلو: نقل تركيا صواريخ "إس 400" الروسية إلى أوكرانيا ليس على جدول الأعمال
جاويش أوغلو: نقل تركيا صواريخ "إس 400" الروسية إلى أوكرانيا ليس على جدول الأعمال
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن قضية نقل أنظمة الصواريخ الروسية إس -400 المضادة للطائرات من قبل تركيا إلى أوكرانيا ليست مطروحة على جدول الأعمال. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T14:47+0000
2022-03-26T14:47+0000
2022-03-26T14:47+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
روسيا
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في وقت سابق، ذكرت "رويترز" نقلاً عن مصادر أن الولايات المتحدة تعرض على تركيا نقل أنظمة الدفاع الجوي إس -400 التي حصلت عليها في روسيا إلى القوات الأوكرانية.وأتت هذه الدعوة في إطار الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للبحث عن وسائط الدفاع الجوي الروسية أو السوفيتية الصنع التي يمكن أن تستخدمها القوات الأوكرانية ضد الطائرات الروسية.ويوم أمس، قال أردوغان في مؤتمر صحفي، عقب مشاركته في القمة الطارئة لزعماء ورؤساء حكومات دول الناتو، اليوم الجمعة، إن موضوع "إس-400" منته ومغلق بالنسبة لتركيا، إنها ملك البلاد فقط.وأضاف الرئيس التركي أنها تلتزم ببعض خطوط الأمم المتحدة الخاصة بالعقوبات، ولكنها في الوقت نفسه لا يمكنها أن تنحي العلاقات مع روسيا جانبا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم, روسيا
جاويش أوغلو: نقل تركيا صواريخ "إس 400" الروسية إلى أوكرانيا ليس على جدول الأعمال
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن قضية نقل أنظمة الصواريخ الروسية إس -400 المضادة للطائرات من قبل تركيا إلى أوكرانيا ليست مطروحة على جدول الأعمال.
في وقت سابق، ذكرت "رويترز" نقلاً عن مصادر أن الولايات المتحدة تعرض على تركيا نقل أنظمة الدفاع الجوي إس -400 التي حصلت عليها في روسيا إلى القوات الأوكرانية.
وأتت هذه الدعوة في إطار الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للبحث عن وسائط الدفاع الجوي الروسية أو السوفيتية الصنع التي يمكن أن تستخدمها القوات الأوكرانية ضد الطائرات الروسية.
وقال جاويش أوغلو: "مثل هذه القضية ليست على جدول الأعمال".
ويوم أمس، قال أردوغان في مؤتمر صحفي
، عقب مشاركته في القمة الطارئة لزعماء ورؤساء حكومات دول الناتو، اليوم الجمعة، إن موضوع "إس-400" منته ومغلق بالنسبة لتركيا، إنها ملك البلاد فقط.
وأضاف الرئيس التركي أنها تلتزم ببعض خطوط الأمم المتحدة الخاصة بالعقوبات، ولكنها في الوقت نفسه لا يمكنها أن تنحي العلاقات مع روسيا جانبا.