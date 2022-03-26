https://arabic.sputniknews.com/20220326/جعجع-يصف-القرارات-القضائية-بشأن-حزب-القوات-اللبنانية-بغير-القانونية-1060489688.html
جعجع يصف القرارات القضائية بشأن "حزب القوات اللبنانية" بغير القانونية
جعجع يصف القرارات القضائية بشأن "حزب القوات اللبنانية" بغير القانونية
وصف زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع القرارات القضائية الأخيرة بشأن الحزب في الآونة الأخيرة بالمخالفة للقانون. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T13:09+0000
2022-03-26T13:09+0000
2022-03-26T13:09+0000
العالم العربي
لبنان
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وقال جعجع في إفادة صحفية إن القرارات القضائية "مجرّد محاولة يائسة فاشلة لتلطيخ صورة (حزب) القوات اللبنانية". تأتي هذه التصريحات بعد يومين من توجيه محكمة عسكرية الاتهام لجعجع فيما يتعلق باشتباكات دامية في بيروت في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20211027/نائب-عن-حزب-القوات-سمير-جعجع-لن-يمثل-أمام-القضاء-العسكري-في-أحداث-الطيونة--1050546626.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, لبنان
جعجع يصف القرارات القضائية بشأن "حزب القوات اللبنانية" بغير القانونية
وصف زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع القرارات القضائية الأخيرة بشأن الحزب في الآونة الأخيرة بالمخالفة للقانون.
وقال جعجع في إفادة صحفية إن القرارات القضائية "مجرّد محاولة يائسة فاشلة لتلطيخ صورة (حزب) القوات اللبنانية".
27 أكتوبر 2021, 08:35 GMT
تأتي هذه التصريحات بعد يومين من توجيه محكمة عسكرية الاتهام لجعجع فيما يتعلق باشتباكات دامية في بيروت في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي.