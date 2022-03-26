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جعجع يصف القرارات القضائية بشأن "حزب القوات اللبنانية" بغير القانونية
جعجع يصف القرارات القضائية بشأن "حزب القوات اللبنانية" بغير القانونية
وصف زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع القرارات القضائية الأخيرة بشأن الحزب في الآونة الأخيرة بالمخالفة للقانون. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T13:09+0000
2022-03-26T13:09+0000
العالم العربي
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وقال جعجع في إفادة صحفية إن القرارات القضائية "مجرّد محاولة يائسة فاشلة لتلطيخ صورة (حزب) القوات اللبنانية". تأتي هذه التصريحات بعد يومين من توجيه محكمة عسكرية الاتهام لجعجع فيما يتعلق باشتباكات دامية في بيروت في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20211027/نائب-عن-حزب-القوات-سمير-جعجع-لن-يمثل-أمام-القضاء-العسكري-في-أحداث-الطيونة--1050546626.html
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العالم العربي, لبنان

جعجع يصف القرارات القضائية بشأن "حزب القوات اللبنانية" بغير القانونية

13:09 GMT 26.03.2022
© AFP 2022سمير جعجع
سمير جعجع - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© AFP 2022
وصف زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع القرارات القضائية الأخيرة بشأن الحزب في الآونة الأخيرة بالمخالفة للقانون.
وقال جعجع في إفادة صحفية إن القرارات القضائية "مجرّد محاولة يائسة فاشلة لتلطيخ صورة (حزب) القوات اللبنانية".
رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2021
نائب عن حزب "القوات اللبنانية": سمير جعجع لن يمثل أمام القضاء العسكري في أحداث الطيونة
27 أكتوبر 2021, 08:35 GMT
تأتي هذه التصريحات بعد يومين من توجيه محكمة عسكرية الاتهام لجعجع فيما يتعلق باشتباكات دامية في بيروت في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي.
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