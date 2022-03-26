https://arabic.sputniknews.com/20220326/جعجع-يصف-القرارات-القضائية-بشأن-حزب-القوات-اللبنانية-بغير-القانونية-1060489688.html

جعجع يصف القرارات القضائية بشأن "حزب القوات اللبنانية" بغير القانونية

جعجع يصف القرارات القضائية بشأن "حزب القوات اللبنانية" بغير القانونية

وصف زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع القرارات القضائية الأخيرة بشأن الحزب في الآونة الأخيرة بالمخالفة للقانون. 26.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-26T13:09+0000

2022-03-26T13:09+0000

2022-03-26T13:09+0000

العالم العربي

لبنان

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وقال جعجع في إفادة صحفية إن القرارات القضائية "مجرّد محاولة يائسة فاشلة لتلطيخ صورة (حزب) القوات اللبنانية". تأتي هذه التصريحات بعد يومين من توجيه محكمة عسكرية الاتهام لجعجع فيما يتعلق باشتباكات دامية في بيروت في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20211027/نائب-عن-حزب-القوات-سمير-جعجع-لن-يمثل-أمام-القضاء-العسكري-في-أحداث-الطيونة--1050546626.html

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