عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220326/حادث-مروع-للألماني-ميك-شوماخر-في-فورمولا-1-بالسعودية-فيديو-1060503587.html
حادث مروع للألماني ميك شوماخر في فورمولا 1 بالسعودية... فيديو
حادث مروع للألماني ميك شوماخر في فورمولا 1 بالسعودية... فيديو
تعرض السائق الألماني ميك شوماخر لحادث مروع خلال التجربة الرسمية في سباق جائزة السعودية الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 المقامة في جدة. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T20:58+0000
2022-03-26T20:58+0000
فورمولا-1
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102380/25/1023802514_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_9685a76e6ee836212f2455ac8acb4a31.jpg
وأظهر تصوير للحادث شوماخر وهو على سرعة عالية، ويصطدم بالحواجز في المنعطف الـ12 قبل حوالي 5 دقائق من نهاية الحصة الثانية من التجربة الرسمية.ونقل الحساب الرسمي لقنوات MBC Action لحظة وقوع الحادث، وتسبب الحادث في إيقاف السباق، ونقل شوماخر بطائرة هيلكوبتر إلى المركز الطبي ولم يتضح بعد مدى إصابته.وقال فريق "هاس" عبر شبكة "تويتر" في وقت لاحق: "لقد سمعنا أن ميك لم يفقد الوعي. لقد خرج من السيارة وهو في طريقه للمركز الطبي".
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102380/25/1023802514_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_482577831cef04a6480dbd1b0e626af7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فورمولا-1, السعودية

حادث مروع للألماني ميك شوماخر في فورمولا 1 بالسعودية... فيديو

20:58 GMT 26.03.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورالجائزة الكبرى لـ "فورمولا-1" في سوتشي
الجائزة الكبرى لـ فورمولا-1 في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الذهاب إلى بنك الصور
تعرض السائق الألماني ميك شوماخر لحادث مروع خلال التجربة الرسمية في سباق جائزة السعودية الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 المقامة في جدة.
وأظهر تصوير للحادث شوماخر وهو على سرعة عالية، ويصطدم بالحواجز في المنعطف الـ12 قبل حوالي 5 دقائق من نهاية الحصة الثانية من التجربة الرسمية.
ونقل الحساب الرسمي لقنوات MBC Action لحظة وقوع الحادث، وتسبب الحادث في إيقاف السباق، ونقل شوماخر بطائرة هيلكوبتر إلى المركز الطبي ولم يتضح بعد مدى إصابته.
وقال فريق "هاس" عبر شبكة "تويتر" في وقت لاحق: "لقد سمعنا أن ميك لم يفقد الوعي. لقد خرج من السيارة وهو في طريقه للمركز الطبي".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала