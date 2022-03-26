https://arabic.sputniknews.com/20220326/حادث-مروع-للألماني-ميك-شوماخر-في-فورمولا-1-بالسعودية-فيديو-1060503587.html
حادث مروع للألماني ميك شوماخر في فورمولا 1 بالسعودية... فيديو
حادث مروع للألماني ميك شوماخر في فورمولا 1 بالسعودية... فيديو
تعرض السائق الألماني ميك شوماخر لحادث مروع خلال التجربة الرسمية في سباق جائزة السعودية الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 المقامة في جدة. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T20:58+0000
2022-03-26T20:58+0000
2022-03-26T20:58+0000
فورمولا-1
السعودية
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وأظهر تصوير للحادث شوماخر وهو على سرعة عالية، ويصطدم بالحواجز في المنعطف الـ12 قبل حوالي 5 دقائق من نهاية الحصة الثانية من التجربة الرسمية.ونقل الحساب الرسمي لقنوات MBC Action لحظة وقوع الحادث، وتسبب الحادث في إيقاف السباق، ونقل شوماخر بطائرة هيلكوبتر إلى المركز الطبي ولم يتضح بعد مدى إصابته.وقال فريق "هاس" عبر شبكة "تويتر" في وقت لاحق: "لقد سمعنا أن ميك لم يفقد الوعي. لقد خرج من السيارة وهو في طريقه للمركز الطبي".
السعودية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
فورمولا-1, السعودية
حادث مروع للألماني ميك شوماخر في فورمولا 1 بالسعودية... فيديو
تعرض السائق الألماني ميك شوماخر لحادث مروع خلال التجربة الرسمية في سباق جائزة السعودية الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 المقامة في جدة.
وأظهر تصوير للحادث شوماخر وهو على سرعة عالية، ويصطدم بالحواجز في المنعطف الـ12 قبل حوالي 5 دقائق من نهاية الحصة الثانية من التجربة الرسمية.
ونقل الحساب الرسمي لقنوات MBC Action لحظة وقوع الحادث، وتسبب الحادث في إيقاف السباق، ونقل شوماخر بطائرة هيلكوبتر إلى المركز الطبي ولم يتضح بعد مدى إصابته.
وقال فريق "هاس" عبر شبكة "تويتر" في وقت لاحق: "لقد سمعنا أن ميك لم يفقد الوعي. لقد خرج من السيارة وهو في طريقه للمركز الطبي".