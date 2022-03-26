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زلزال بقوة 6 درجات يضرب مدينة شانغهاي الصينية
زلزال بقوة 6 درجات يضرب مدينة شانغهاي الصينية
ضرب زلزال بقوة 6 درجات مقاطعة شانغهاي الصينية، اليوم السبت، فيما لم ترد حتى الآن أي أنباء عن وقوع ضحايا جراء الزلزال. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T00:29+0000
2022-03-26T00:29+0000
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ونقلت وكالة "شينخوا" عن السلطات الصينية المحلية، إن الزلزال ضرب مدينة ديلينغا التابعة لشانغهاي في الساعة 0:21 من صباح يوم السبت بتوقيت بكين، وفقا لمركز شبكات الزلازل الصيني.وقال المركز إنه تم رصد مركز الزلزال عند خط عرض 38.50 درجة شمالا وخط طول 97.33 درجة شرقا على بعد 126 كيلومترا من المدينة بعمق 10 كيلومترات.وشعر سكان المدينة بالزلزال، فيما أكد تساى تينغكاي، رئيس مكتب الزلازل بالمدينة، إنه لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات أوانهيارات منازل.
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زلزال بقوة 6 درجات يضرب مدينة شانغهاي الصينية

00:29 GMT 26.03.2022
© AFP 2022 / Stringerزلزال قوي يضرب مدينة إيبين، الصين 18 يونيو/ حزيران 2019
زلزال قوي يضرب مدينة إيبين، الصين 18 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© AFP 2022 / Stringer
ضرب زلزال بقوة 6 درجات مقاطعة شانغهاي الصينية، اليوم السبت، فيما لم ترد حتى الآن أي أنباء عن وقوع ضحايا جراء الزلزال.
ونقلت وكالة "شينخوا" عن السلطات الصينية المحلية، إن الزلزال ضرب مدينة ديلينغا التابعة لشانغهاي في الساعة 0:21 من صباح يوم السبت بتوقيت بكين، وفقا لمركز شبكات الزلازل الصيني.
وقال المركز إنه تم رصد مركز الزلزال عند خط عرض 38.50 درجة شمالا وخط طول 97.33 درجة شرقا على بعد 126 كيلومترا من المدينة بعمق 10 كيلومترات.
وشعر سكان المدينة بالزلزال، فيما أكد تساى تينغكاي، رئيس مكتب الزلازل بالمدينة، إنه لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات أوانهيارات منازل.
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