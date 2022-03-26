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https://arabic.sputniknews.com/20220326/ضبط-1565-كيلوغراما-من-التمر-مجهولة-المصدر-في-دمشق-1060475855.html
ضبط 1565 كيلوغراما من التمر مجهولة المصدر في دمشق
ضبط 1565 كيلوغراما من التمر مجهولة المصدر في دمشق
ضبطت دوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق كمية كبيرة من التمور مجهولة المصدر ومعاد تعبئتها بماركات وهمية. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T09:01+0000
2022-03-26T09:01+0000
أخبار سوريا اليوم
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ونشرت مديرية التجارة الداخلية بدمشق عبر حسابها الرسمي على فيسبوك أن المديرية ضبطت تمرا مجهول المصدر وبكمية 1565 كيلو غراما.وأكدت أن المخالف يعمل على إفراغه من العبوات الأصلية ووضعه ضمن عبوات بماركة وهمية ضمن مستودع، وأكدت أنه تم حجر الكمية.وأشارت مديرية التجارة الداخلية بدمشق إلى أنه نظم بحق المخالف الضبط اللازم.كما تم ضبط مشروبات غذائية منتهية الصلاحية بكمية 73 عبوة، ومخالفات البيع بأسعار كبيرة لمواد أساسية، تفوق التسعيرة المحددة حسب النشرات السعرية لها الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية. وضبطت مخالفة بسعر زائد لأسعار مادة الحليب والجبنة البقرية وعدم مسك دفتر فواتير/جملة بسوق الصوف، وعدم إبراز فواتير/ مفرق (مواد غذائية، أجبان وألبان، خضار، بيض. ألبسة).
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أخبار سوريا اليوم

ضبط 1565 كيلوغراما من التمر مجهولة المصدر في دمشق

09:01 GMT 26.03.2022
CC0 / pixabay.com / التمر
التمر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
CC0 / pixabay.com /
ضبطت دوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق كمية كبيرة من التمور مجهولة المصدر ومعاد تعبئتها بماركات وهمية.
ونشرت مديرية التجارة الداخلية بدمشق عبر حسابها الرسمي على فيسبوك أن المديرية ضبطت تمرا مجهول المصدر وبكمية 1565 كيلو غراما.
وأكدت أن المخالف يعمل على إفراغه من العبوات الأصلية ووضعه ضمن عبوات بماركة وهمية ضمن مستودع، وأكدت أنه تم حجر الكمية.
وأشارت مديرية التجارة الداخلية بدمشق إلى أنه نظم بحق المخالف الضبط اللازم.
كما تم ضبط مشروبات غذائية منتهية الصلاحية بكمية 73 عبوة، ومخالفات البيع بأسعار كبيرة لمواد أساسية، تفوق التسعيرة المحددة حسب النشرات السعرية لها الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية. وضبطت مخالفة بسعر زائد لأسعار مادة الحليب والجبنة البقرية وعدم مسك دفتر فواتير/جملة بسوق الصوف، وعدم إبراز فواتير/ مفرق (مواد غذائية، أجبان وألبان، خضار، بيض. ألبسة).
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