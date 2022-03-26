https://arabic.sputniknews.com/20220326/عسكريون-من-أوسيتيا-الجنوبية-يتوجهون-إلى-أوكرانيا-للمشاركة-في-العملية-الخاصة-1060490883.html
عسكريون من أوسيتيا الجنوبية يتوجهون إلى أوكرانيا للمشاركة في العملية الخاصة
عسكريون من أوسيتيا الجنوبية يتوجهون إلى أوكرانيا للمشاركة في العملية الخاصة
تقدم القوات المسلحة الروسية الدعم لقوات جمهورية دونيتسك ولوغانسك وتضرب فقط البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية خلال العملية الخاصة. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T13:32+0000
2022-03-26T13:32+0000
2022-03-26T13:32+0000
أوسيتيا الجنوبية
أخبار أوكرانيا
روسيا
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توجه عسكريون من أوسيتيا الجنوبية إلى أوكرانيا للمشاركة في العملية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس، حسب قناة تلغرام الرسمية لرئيس الجمهورية أناتولي بيبيلوف.كتب الرئيس: "إنهم يدركون جيدًا أنهم سيدافعون عن روسيا، وسيدافعون عن أوسيتيا أيضًا. لأنه إذا لم يتم سحق الفاشية عند الحدود البعيدة، فستظهر غدا مرة أخرى هنا في وطننا".وأضاف بيبيلوف أن الروح المعنوية لجنود أوسيتيا الجنوبية مرتفعة للغاية وتمنى للجنود العودة إلى ديارهم أحياء وبصحة جيدة ومع النصر.
أوسيتيا الجنوبية
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أوسيتيا الجنوبية, أخبار أوكرانيا, روسيا
عسكريون من أوسيتيا الجنوبية يتوجهون إلى أوكرانيا للمشاركة في العملية الخاصة
تقدم القوات المسلحة الروسية الدعم لقوات جمهورية دونيتسك ولوغانسك وتضرب فقط البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية خلال العملية الخاصة.
توجه عسكريون من أوسيتيا الجنوبية إلى أوكرانيا للمشاركة في العملية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس، حسب قناة تلغرام الرسمية لرئيس الجمهورية أناتولي بيبيلوف
.
كتب الرئيس: "إنهم يدركون جيدًا أنهم سيدافعون عن روسيا، وسيدافعون عن أوسيتيا أيضًا. لأنه إذا لم يتم سحق الفاشية عند الحدود البعيدة، فستظهر غدا مرة أخرى هنا في وطننا".
وأضاف بيبيلوف أن الروح المعنوية لجنود أوسيتيا الجنوبية مرتفعة للغاية وتمنى للجنود العودة إلى ديارهم أحياء وبصحة جيدة ومع النصر.