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قديروف ينشر فيديو لمعارك حقيقية في ماريوبول
قديروف ينشر فيديو لمعارك حقيقية في ماريوبول
يُزعم أن الوحدات الشيشانية لا تشارك في معارك نشطة في العملية الخاصة في أوكرانيا. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T13:24+0000
2022-03-26T13:36+0000
أخبار أوكرانيا
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وكتب قديروف على تلغرام: "ماريوبول. قتال مع قطّاعي الطرق الذين استقروا في شقق المدنيين. من كان هناك من(القوات الأوكرانية التي تجلس على الأريكة وتصرخ)، وقالوا إنه لا توجد صورة لمعارك حقيقية؟ اطلب من النازيين التجمل قليلاً من أجل لقطة أفضل".ونشر قديروف فيديو لمعارك حقيقة في ماريوبل تشارك فيه الوحدات الشيشانية.
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أخبار أوكرانيا

قديروف ينشر فيديو لمعارك حقيقية في ماريوبول

13:24 GMT 26.03.2022 (تم التحديث: 13:36 GMT 26.03.2022)
© Sputnik . Saeed Tsarnaev / الذهاب إلى بنك الصوررئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، روسيا 27 أكتوبر 2020
رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، روسيا 27 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© Sputnik . Saeed Tsarnaev
/
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يُزعم أن الوحدات الشيشانية لا تشارك في معارك نشطة في العملية الخاصة في أوكرانيا.
وكتب قديروف على تلغرام: "ماريوبول. قتال مع قطّاعي الطرق الذين استقروا في شقق المدنيين. من كان هناك من(القوات الأوكرانية التي تجلس على الأريكة وتصرخ)، وقالوا إنه لا توجد صورة لمعارك حقيقية؟ اطلب من النازيين التجمل قليلاً من أجل لقطة أفضل".
ونشر قديروف فيديو لمعارك حقيقة في ماريوبل تشارك فيه الوحدات الشيشانية.
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