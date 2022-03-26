https://arabic.sputniknews.com/20220326/قديروف-ينشر-فيديو-لمعارك-حقيقية-في-ماريوبول-1060490498.html
قديروف ينشر فيديو لمعارك حقيقية في ماريوبول
قديروف ينشر فيديو لمعارك حقيقية في ماريوبول
يُزعم أن الوحدات الشيشانية لا تشارك في معارك نشطة في العملية الخاصة في أوكرانيا. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T13:24+0000
2022-03-26T13:24+0000
2022-03-26T13:36+0000
أخبار أوكرانيا
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وكتب قديروف على تلغرام: "ماريوبول. قتال مع قطّاعي الطرق الذين استقروا في شقق المدنيين. من كان هناك من(القوات الأوكرانية التي تجلس على الأريكة وتصرخ)، وقالوا إنه لا توجد صورة لمعارك حقيقية؟ اطلب من النازيين التجمل قليلاً من أجل لقطة أفضل".ونشر قديروف فيديو لمعارك حقيقة في ماريوبل تشارك فيه الوحدات الشيشانية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
قديروف ينشر فيديو لمعارك حقيقية في ماريوبول
13:24 GMT 26.03.2022 (تم التحديث: 13:36 GMT 26.03.2022)
يُزعم أن الوحدات الشيشانية لا تشارك في معارك نشطة في العملية الخاصة في أوكرانيا.
وكتب قديروف على تلغرام: "ماريوبول. قتال مع قطّاعي الطرق الذين استقروا في شقق المدنيين. من كان هناك من(القوات الأوكرانية التي تجلس على الأريكة وتصرخ)، وقالوا إنه لا توجد صورة لمعارك حقيقية؟ اطلب من النازيين التجمل قليلاً من أجل لقطة أفضل".