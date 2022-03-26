https://arabic.sputniknews.com/20220326/لحظة-تدمير-منظومة-بوك-الأوكرانية-بصاروخ-إسكندر-عالي-الدقة-فيديو-1060486621.html
لحظة تدمير منظومة "بوك" الأوكرانية بصاروخ "إسكندر" عالي الدقة... فيديو
لحظة تدمير منظومة "بوك" الأوكرانية بصاروخ "إسكندر" عالي الدقة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر كيف دمرت الصواريخ الروسية موقع نظام الدفاع الجوي الأوكراني "بوك" بالقرب من كييف بضربة عالية الدقة لصاروخ من طراز... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T12:12+0000
2022-03-26T12:12+0000
2022-03-26T12:18+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
روسيا
أخبار أوكرانيا
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يُظهر الفيديو، الذي صورته طائرة دون طيار، موقع المجمع الأوكراني "بوك-إم 1" بعد توجيه ضربة صاروخية عليه وأعقب ذلك انفجار كبير يظهر أن صاروخ "إسكندر إم" دمر "بوك" بإصابة دقيقة.وعلقت وزارة الدفاع الروسية على الموضوع بالقول: "في موقع منظومة "بوك" المضادة للطائرات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، تم تنفيذ ضربة عالية الدقة لصاروخ من طراز "إسكندر" و تم تدمير نظام الدفاع للقوات المسلحة الأوكرانية بضربة دقيقة على الهدف، وتم الرصد من خلال طائرة مسيرة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا
لحظة تدمير منظومة "بوك" الأوكرانية بصاروخ "إسكندر" عالي الدقة... فيديو
12:12 GMT 26.03.2022 (تم التحديث: 12:18 GMT 26.03.2022)
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر كيف دمرت الصواريخ الروسية موقع نظام الدفاع الجوي الأوكراني "بوك" بالقرب من كييف بضربة عالية الدقة لصاروخ من طراز "إسكندر".
يُظهر الفيديو، الذي صورته طائرة دون طيار، موقع المجمع الأوكراني "بوك-إم 1" بعد توجيه ضربة صاروخية عليه وأعقب ذلك انفجار كبير يظهر أن صاروخ "إسكندر إم" دمر "بوك" بإصابة دقيقة.
وعلقت وزارة الدفاع الروسية على الموضوع بالقول: "في موقع منظومة "بوك" المضادة للطائرات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، تم تنفيذ ضربة عالية الدقة لصاروخ من طراز "إسكندر" و تم تدمير نظام الدفاع للقوات المسلحة الأوكرانية بضربة دقيقة على الهدف، وتم الرصد من خلال طائرة مسيرة".