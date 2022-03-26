عربي
وزير الطاقة القطري: لا يمكن توفير الكميات التي تقدمها روسيا إلى أوروبا بين ليلة وضحاها
Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/لحظة-تدمير-منظومة-بوك-الأوكرانية-بصاروخ-إسكندر-عالي-الدقة-فيديو-1060486621.html
لحظة تدمير منظومة "بوك" الأوكرانية بصاروخ "إسكندر" عالي الدقة... فيديو
لحظة تدمير منظومة "بوك" الأوكرانية بصاروخ "إسكندر" عالي الدقة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر كيف دمرت الصواريخ الروسية موقع نظام الدفاع الجوي الأوكراني "بوك" بالقرب من كييف بضربة عالية الدقة لصاروخ من طراز... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T12:12+0000
2022-03-26T12:18+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101355/86/1013558602_0:125:3196:1923_1920x0_80_0_0_f2fadfbb2ef82cc5cb0c60b9d9938079.jpg
يُظهر الفيديو، الذي صورته طائرة دون طيار، موقع المجمع الأوكراني "بوك-إم 1" بعد توجيه ضربة صاروخية عليه وأعقب ذلك انفجار كبير يظهر أن صاروخ "إسكندر إم" دمر "بوك" بإصابة دقيقة.وعلقت وزارة الدفاع الروسية على الموضوع بالقول: "في موقع منظومة "بوك" المضادة للطائرات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، تم تنفيذ ضربة عالية الدقة لصاروخ من طراز "إسكندر" و تم تدمير نظام الدفاع للقوات المسلحة الأوكرانية بضربة دقيقة على الهدف، وتم الرصد من خلال طائرة مسيرة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101355/86/1013558602_234:0:2963:2047_1920x0_80_0_0_991fe2e839d08336e29fb5463120d33c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا

لحظة تدمير منظومة "بوك" الأوكرانية بصاروخ "إسكندر" عالي الدقة... فيديو

12:12 GMT 26.03.2022 (تم التحديث: 12:18 GMT 26.03.2022)
© Sputnik . Alexei Danichev / الذهاب إلى بنك الصورإسكندر
إسكندر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الذهاب إلى بنك الصور
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر كيف دمرت الصواريخ الروسية موقع نظام الدفاع الجوي الأوكراني "بوك" بالقرب من كييف بضربة عالية الدقة لصاروخ من طراز "إسكندر".
يُظهر الفيديو، الذي صورته طائرة دون طيار، موقع المجمع الأوكراني "بوك-إم 1" بعد توجيه ضربة صاروخية عليه وأعقب ذلك انفجار كبير يظهر أن صاروخ "إسكندر إم" دمر "بوك" بإصابة دقيقة.
وعلقت وزارة الدفاع الروسية على الموضوع بالقول: "في موقع منظومة "بوك" المضادة للطائرات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، تم تنفيذ ضربة عالية الدقة لصاروخ من طراز "إسكندر" و تم تدمير نظام الدفاع للقوات المسلحة الأوكرانية بضربة دقيقة على الهدف، وتم الرصد من خلال طائرة مسيرة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала