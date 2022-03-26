https://arabic.sputniknews.com/20220326/ماذا-يحدث-للدماغ-في-حال-شرب-كأس-من-النبيذ-يوميا-1060485429.html
ماذا يحدث للدماغ في حال شرب كأس من النبيذ يوميا
ماذا يحدث للدماغ في حال شرب كأس من النبيذ يوميا
أكد خبراء في جامعة بنسلفانيا الأمريكية أن تناول الكحول بانتظام يشكل خطورة على الدماغ. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T11:37+0000
2022-03-26T11:37+0000
2022-03-26T11:37+0000
مجتمع
مشروبات كحولية
تأثير سلبي
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اكتشف العلماء الأمريكيون أن حجم المخ يتناقص حتى مع وجود كمية صغيرة من الكحول في النظام الغذائي اليومي.حاليا، هناك نقاش نشط في الأوساط العلمية حول فوائد كأس واحد من النبيذ يوميا.ويلاحظ أن حصة واحدة من الكحول (نصف كوب) في اليوم لا تؤثر بشكل كبير على التغير في حجم المخ، بينما الزيادة تظهر تأثيرًا سلبيًا.قد يؤدي كأسان من النبيذ أو لتر من البيرة يوميا إلى شيخوخة مبكرة للدماغ تصل إلى 10 سنوات وتزداد الآثار الضارة للكحول مع تقدم العمر.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, مشروبات كحولية, تأثير سلبي
ماذا يحدث للدماغ في حال شرب كأس من النبيذ يوميا
أكد خبراء في جامعة بنسلفانيا الأمريكية أن تناول الكحول بانتظام يشكل خطورة على الدماغ.
اكتشف العلماء الأمريكيون أن حجم المخ يتناقص حتى مع وجود كمية صغيرة من الكحول في النظام الغذائي اليومي.
حاليا، هناك نقاش نشط في الأوساط العلمية حول فوائد كأس واحد من النبيذ يوميا.
ويلاحظ أن حصة واحدة من الكحول (نصف كوب) في اليوم لا تؤثر بشكل كبير على التغير في حجم المخ، بينما الزيادة تظهر تأثيرًا سلبيًا.
قد يؤدي كأسان من النبيذ أو لتر من البيرة يوميا إلى شيخوخة مبكرة للدماغ تصل إلى 10 سنوات وتزداد الآثار الضارة للكحول مع تقدم العمر.