https://arabic.sputniknews.com/20220326/ميدفيديف-نورد-ستريم-2-لديه-مستقبل-جيد-إذا-فكر-شركاء-روسيا-بعقلهم-1060474795.html
ميدفيديف: "نورد ستريم 2" لديه مستقبل جيد إذا "فكر شركاء روسيا بعقلهم"
ميدفيديف: "نورد ستريم 2" لديه مستقبل جيد إذا "فكر شركاء روسيا بعقلهم"
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، في بيان أن مشروع "نورد ستريم 2" قد يكون له مستقبل إيجابي إذا "فكر شركاء روسيا الأجانب بعقولهم" وتذكروا أن... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T08:27+0000
2022-03-26T08:27+0000
2022-03-26T08:27+0000
روسيا
اقتصاد
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علقت ألمانيا، بعد بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، التصديق على "نورد ستريم 2"، وهو أمر ضروري لبدء خط الأنابيب. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن المشروع تم تجميده بالفعل.كما تحدث بتفاؤل متحفظ بشأن مستقبل المشروع.وأضاف: "أعتقد أن مشروع نورد ستريم 2 له مستقبل ملائم تمامًا. ويمكن أن يتطور في أي حال إذا فكر شركاؤنا بعقلهم في مرحلة ما وتذكروا أن لديهم دافعي ضرائب وناخبين وعدد من المهام الاجتماعية التي يجب أن تكون ليس فقط لإلحاق الضرر بروسيا، ولكن لحل أهم المهام لاقتصاداتها. محاولة مساعدة سكانها. التأكد من أن الفواتير التي يتلقاها دافعو الضرائب قابلة للفهم".ووفقا له، فإن "أوروبا اعتقدت قبل بضع سنوات أن سعر الغاز الذي يتراوح بين 400 و500 دولار مرتفع، لكن الأسعار الآن أعلى من ذلك بكثير". وأضاف: "لذلك أنا متفائل في هذا الأمر".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
ميدفيديف: "نورد ستريم 2" لديه مستقبل جيد إذا "فكر شركاء روسيا بعقلهم"
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، في بيان أن مشروع "نورد ستريم 2" قد يكون له مستقبل إيجابي إذا "فكر شركاء روسيا الأجانب بعقولهم" وتذكروا أن لديهم دافعي ضرائب وناخبين وعدد من المهام الاجتماعية.
علقت ألمانيا، بعد بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، التصديق على "نورد ستريم 2"، وهو أمر ضروري لبدء خط الأنابيب. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن المشروع تم تجميده بالفعل.
وقال ميدفيديف في مقابلة مع "سبوتنيك": "كما ترون، هناك قوانين معينة، على الرغم من أن أصدقاءنا يحاولون كسرها. (هذه) قوانين اقتصادية عامة لا يمكن تجاهلها. يتم استثمار الأموال، والمشروع مهم ومفيد ومربح لجميع المشاركين... تأتي النزاعات وتذهب، ولكن المال والاقتصاد باق".
كما تحدث بتفاؤل متحفظ بشأن مستقبل المشروع.
وأضاف: "أعتقد أن مشروع نورد ستريم 2 له مستقبل ملائم تمامًا. ويمكن أن يتطور في أي حال إذا فكر شركاؤنا بعقلهم في مرحلة ما وتذكروا أن لديهم دافعي ضرائب وناخبين وعدد من المهام الاجتماعية التي يجب أن تكون ليس فقط لإلحاق الضرر بروسيا، ولكن لحل أهم المهام لاقتصاداتها. محاولة مساعدة سكانها. التأكد من أن الفواتير التي يتلقاها دافعو الضرائب قابلة للفهم".
ووفقا له، فإن "أوروبا اعتقدت قبل بضع سنوات أن سعر الغاز الذي يتراوح بين 400 و500 دولار مرتفع، لكن الأسعار الآن أعلى من ذلك بكثير". وأضاف: "لذلك أنا متفائل في هذا الأمر".