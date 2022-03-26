https://arabic.sputniknews.com/20220326/ميدفيديف-يشرح-خطورة-الحرب-الاقتصادية-ضد-روسيا-1060471603.html
ميدفيديف يشرح خطورة الحرب الاقتصادية ضد روسيا
ميدفيديف يشرح خطورة الحرب الاقتصادية ضد روسيا
أعلن دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" و RT ، أن الحرب الاقتصادية دون قواعد ضد روسيا، والتي بدأتها الدول الغربية،... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T04:40+0000
2022-03-26T04:40+0000
2022-03-26T04:41+0000
روسيا
ميدفيديف
اقتصاد
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وقال ميدفيديف: "ماذا كتب على رايات أي مجتمع رأسمالي، أي اقتصاد سوق؟ احترام الملكية الخاصة المقدسة! ليهلك العالم، لكن العدالة تسود، ليهلك كل شيء، ولكن الملكية الخاصة تبقى".وفي وقت سابق، فرض عدد من الدول الغربية عقوبات جديدة على روسيا الاتحادية بسبب أوكرانيا. وبحسب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، فإن العقوبات الغربية خطيرة للغاية، وكانت روسيا تستعد لها مسبقًا. وأضاف أنها تتطلب التحليل والتنسيق بين الإدارات من أجل تطوير إجراءات الاستجابة التي تلبي مصالح روسيا الاتحادية.قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس. وقال بوتين أيضًا إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تخلفا فعليًا عن التزاماتهما تجاه روسيا، مما أدى إلى تجميد احتياطيات النقد الأجنبي لديها. وأضاف أن الأحداث الجارية ترسم خطاً تحت الهيمنة العالمية للغرب في كل من السياسة والاقتصاد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, ميدفيديف, اقتصاد
ميدفيديف يشرح خطورة الحرب الاقتصادية ضد روسيا
04:40 GMT 26.03.2022 (تم التحديث: 04:41 GMT 26.03.2022)
أعلن دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" و RT ، أن الحرب الاقتصادية دون قواعد ضد روسيا، والتي بدأتها الدول الغربية، ستدمر الهيكل الاقتصادي العالمي بأكمله.
وقال ميدفيديف: "ماذا كتب على رايات أي مجتمع رأسمالي، أي اقتصاد سوق؟ احترام الملكية الخاصة المقدسة! ليهلك العالم، لكن العدالة تسود، ليهلك كل شيء، ولكن الملكية الخاصة تبقى".
وأضاف: "ماذا يفعلون؟ إنهم يستولون على أصول المؤسسات المالية وحتى البنك المركزي، وحتى يتحدثون عن حجز هذه الأصول، أي تأميمها. حسنًا، اسمعوا، هذه حرب بلا قواعد. ماذا ستكون العواقب؟ من هذه الحرب - تدمير الهيكل الاقتصادي العالمي بأسره".
وفي وقت سابق، فرض عدد من الدول الغربية عقوبات جديدة على روسيا الاتحادية بسبب أوكرانيا. وبحسب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، فإن العقوبات الغربية خطيرة للغاية، وكانت روسيا تستعد لها مسبقًا. وأضاف أنها تتطلب التحليل والتنسيق بين الإدارات من أجل تطوير إجراءات الاستجابة التي تلبي مصالح روسيا الاتحادية.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس. وقال بوتين أيضًا إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تخلفا فعليًا عن التزاماتهما تجاه روسيا، مما أدى إلى تجميد احتياطيات النقد الأجنبي لديها. وأضاف أن الأحداث الجارية ترسم خطاً تحت الهيمنة العالمية للغرب في كل من السياسة والاقتصاد.