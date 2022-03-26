https://arabic.sputniknews.com/20220326/ميدفيديف-يقيم-احتمالية-نشوب-حرب-نووية-1060471349.html

ميدفيديف يقيم احتمالية نشوب حرب نووية

ميدفيديف يقيم احتمالية نشوب حرب نووية

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": لا أحد يريد أي حرب، لكن خطر نشوب صراع نووي موجود دائمًا، لذلك نحن بحاجة إلى... 26.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-26T04:29+0000

2022-03-26T04:29+0000

2022-03-26T04:29+0000

روسيا

ميدفيديف

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وقال: "لا أحد يريد أي حرب، ولا سيما الحرب النووية التي تشكل تهديدًا لوجود الحضارة الإنسانية بشكل عام. وبهذا المعنى، فإن هؤلاء المحللين محقون في قولهم، ربما بشكل ساخر إلى حد ما، ولكن مع ذلك، فإن إنشاء أسلحة نووية منع عدد من الصراعات في القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين. هذا صحيح. في الواقع، هذا صحيح".ووفقا له، "لذلك، من الواضح أن التهديد موجود دائما".وتذكر ميدفيديف أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، والتي كان لها "تأثير واقعي على الجميع - على قيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وحلف شمال الأطلسي، والاتحاد السوفيتي، وحلف وارسو".وأشار إلى أن: "ثم كانت هناك بالفعل حرب باردة، الآن الوضع، في رأيي، أسوأ من ذلك الحين، لأنه في ذلك الوقت لم يحاول خصومنا نقل الوضع في الاتحاد السوفيتي إلى نقطة الغليان بهذه الدرجة من الغضب".وتابع: "لم يخطر ببال أحد أن يفرض عقوبات على بريجنيف وبودغورني وكوسيغين. لقد فهموا بالطبع أنه لا جدوى من ذلك، كما هو الحال الآن، ولكن بعد ذلك على الأقل كانت لديهم العقول لعدم القيام بذلك. والآن أصبح الجميع في وضع غير مريح. ولكن من الضروري التواصل، حتى لو كان ذلك فقط من أجل منع أي عواقب غير مرغوب فيها، بما في ذلك تلك العواقب الرهيبة، على سبيل المثال، الصراع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي. يبدو أن كل شيء يخضع للعقوبات، وكل شخص مدرج في قائمة ما.

ميدفيديف

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روسيا, ميدفيديف