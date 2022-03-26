https://arabic.sputniknews.com/20220326/ميدفيديف-يقيم-احتمالية-نشوب-حرب-نووية-1060471349.html
ميدفيديف يقيم احتمالية نشوب حرب نووية
ميدفيديف يقيم احتمالية نشوب حرب نووية
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": لا أحد يريد أي حرب، لكن خطر نشوب صراع نووي موجود دائمًا، لذلك نحن بحاجة إلى... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T04:29+0000
2022-03-26T04:29+0000
2022-03-26T04:29+0000
روسيا
ميدفيديف
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وقال: "لا أحد يريد أي حرب، ولا سيما الحرب النووية التي تشكل تهديدًا لوجود الحضارة الإنسانية بشكل عام. وبهذا المعنى، فإن هؤلاء المحللين محقون في قولهم، ربما بشكل ساخر إلى حد ما، ولكن مع ذلك، فإن إنشاء أسلحة نووية منع عدد من الصراعات في القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين. هذا صحيح. في الواقع، هذا صحيح".ووفقا له، "لذلك، من الواضح أن التهديد موجود دائما".وتذكر ميدفيديف أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، والتي كان لها "تأثير واقعي على الجميع - على قيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وحلف شمال الأطلسي، والاتحاد السوفيتي، وحلف وارسو".وأشار إلى أن: "ثم كانت هناك بالفعل حرب باردة، الآن الوضع، في رأيي، أسوأ من ذلك الحين، لأنه في ذلك الوقت لم يحاول خصومنا نقل الوضع في الاتحاد السوفيتي إلى نقطة الغليان بهذه الدرجة من الغضب".وتابع: "لم يخطر ببال أحد أن يفرض عقوبات على بريجنيف وبودغورني وكوسيغين. لقد فهموا بالطبع أنه لا جدوى من ذلك، كما هو الحال الآن، ولكن بعد ذلك على الأقل كانت لديهم العقول لعدم القيام بذلك. والآن أصبح الجميع في وضع غير مريح. ولكن من الضروري التواصل، حتى لو كان ذلك فقط من أجل منع أي عواقب غير مرغوب فيها، بما في ذلك تلك العواقب الرهيبة، على سبيل المثال، الصراع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي. يبدو أن كل شيء يخضع للعقوبات، وكل شخص مدرج في قائمة ما.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, ميدفيديف
ميدفيديف يقيم احتمالية نشوب حرب نووية
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": لا أحد يريد أي حرب، لكن خطر نشوب صراع نووي موجود دائمًا، لذلك نحن بحاجة إلى اتباع سياسة مسؤولة.
وقال: "لا أحد يريد أي حرب، ولا سيما الحرب النووية التي تشكل تهديدًا لوجود الحضارة الإنسانية بشكل عام. وبهذا المعنى، فإن هؤلاء المحللين محقون في قولهم، ربما بشكل ساخر إلى حد ما، ولكن مع ذلك، فإن إنشاء أسلحة نووية منع عدد من الصراعات في القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين. هذا صحيح. في الواقع، هذا صحيح".
ووفقا له، "لذلك، من الواضح أن التهديد موجود دائما".
وأضاف: "بصفتي قائدًا أعلى سابقًا، فأنا أدرك جيدًا حجمها، ويعرف جميع أفراد شعبنا أن أهداف الأسلحة النووية لدول الناتو هي أهداف على أراضي بلدنا، وأن رؤوسنا الحربية موجهة إلى أهداف تقع في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هذه هي الحياة. لذلك، يجب أن نفكر دائما في الأمر ونتبع سياسة مسؤولة ".
وتذكر ميدفيديف أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، والتي كان لها "تأثير واقعي على الجميع - على قيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وحلف شمال الأطلسي، والاتحاد السوفيتي، وحلف وارسو".
وأشار إلى أن: "ثم كانت هناك بالفعل حرب باردة، الآن الوضع، في رأيي، أسوأ من ذلك الحين، لأنه في ذلك الوقت لم يحاول خصومنا نقل الوضع في الاتحاد السوفيتي إلى نقطة الغليان بهذه الدرجة من الغضب".
وأوضح نائب رئيس مجلس الأمن، على وجه الخصوص، أنه لم يتم فرض عقوبات على الصناعات أو الزراعة، ولا سيما الإجراءات التقييدية الشخصية.
وتابع: "لم يخطر ببال أحد أن يفرض عقوبات على بريجنيف وبودغورني وكوسيغين. لقد فهموا بالطبع أنه لا جدوى من ذلك، كما هو الحال الآن، ولكن بعد ذلك على الأقل كانت لديهم العقول لعدم القيام بذلك. والآن أصبح الجميع في وضع غير مريح. ولكن من الضروري التواصل، حتى لو كان ذلك فقط من أجل منع أي عواقب غير مرغوب فيها، بما في ذلك تلك العواقب الرهيبة، على سبيل المثال، الصراع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي. يبدو أن كل شيء يخضع للعقوبات، وكل شخص مدرج في قائمة ما.