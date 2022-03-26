https://arabic.sputniknews.com/20220326/وسط-مشاركة-عربية-أمريكية-هل-يشارك-الأردن-في-قمة-النقب-بإسرائيل-1060500750.html

وسط مشاركة عربية أمريكية... هل يشارك الأردن في قمة "النقب" بإسرائيل

وسط مشاركة عربية أمريكية... هل يشارك الأردن في قمة "النقب" بإسرائيل

وسط مشاركة عربية أمريكية، سلطت وسائل الإعلام العبرية، اليوم السبت، الضوء على حقيقة مشاركة الأردن في القمة التي ستعقدها إسرائيل، غدا الأحد، جنوبي البلاد، تحت... 26.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-26T18:03+0000

2022-03-26T18:03+0000

2022-03-26T18:08+0000

أخبار الأردن

مصر

إسرائيل

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102024/80/1020248034_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_3b4abb9a38d54d4b639279bf2fb63ed5.jpg

أكدت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، لن يشارك في القمة التي ستعقدها إسرائيل في مدينة "النقب"، غدا وبعد غد الاثنين، بمشاركة مصرية إماراتية بحرينية مغربية أمريكية.وذكرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن قمة "النقب" ستناقش التهديدات الإقليمية وفي مقدمتها الخطر النووي الإيراني، وتشكيل تحالف إقليمي لمواجهة المخاطر.وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قد أشارت في وقت سابق من اليوم السبت، أن القمة التي ستعقد، غدا الأحد، بمشاركة وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب، ومعهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على أن تقام في فندق بالمنطقة الجنوبية الإسرائيلية، دون تحديدها.وأكدت الصحيفة أن القمة ستعقد في أحد فنادق منطقة الجنوب، بمنطقة سديه بوكير، على أن يتم إغلاق الفندق بالكامل على زعماء القمة والوفود المشاركة فقط، حيث من المقرر أن تبدأ عملية هبوط طائرات الوفود المشاركة بعد ظهر الأحد، وبعدها تقام وجبتي غداء وعشاء احتفالا بهم.ووصف الصحيفة القمة بـ"التاريخية"، موضحة أن وزارة الخارجية الإسرائيلية قد وضعت برنامجا للوفود المشاركة، على يزوروا قبر ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، والذي يقع في النقب، وتحديدا في منطقة سديه بوكير، بجنوب إسرائيل، فيما تستمر المشاورات لتعقد لقاءات في العاشرة من صباح الاثنين المقبل.وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت، أمس الجمعة، عن عقد "قمة دولية" في القدس، ونقلتها إلى مدينة "النقب" يوم الأحد المقبل بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب.وجاء في بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن "لقاء سياسياً تاريخياً سيعقد في إسرائيل ويجمع وزراء خارجية عرب، وأمريكا، بدعوة من وزير الخارجية يائير لابيد".وأضافت الخارجية في بيانها أن "اللقاء سيعقد في يومي 27، و28 من الشهر الجاري، وهو أول لقاء سياسي من نوعه في إسرائيل، حيث سيجري وزير خارجية الولايات المتحدة، ووزراء خارجية كل من الإمارات، المغرب، والبحرين، عدداً من الاجتماعات السياسية المشتركة".

https://arabic.sputniknews.com/20220326/-ملك-الأردن-يزور-رام-الله-بالتزامن-مع-قمة-القدس-1060496557.html

مصر

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار الأردن, مصر, إسرائيل, العالم العربي