وسط مشاركة عربية أمريكية... هل يشارك الأردن في قمة "النقب" بإسرائيل
18:03 GMT 26.03.2022 (تم التحديث: 18:08 GMT 26.03.2022)
© flickr.com / Isriya Paireepairitعلم الأردن
© flickr.com / Isriya Paireepairit
وسط مشاركة عربية أمريكية، سلطت وسائل الإعلام العبرية، اليوم السبت، الضوء على حقيقة مشاركة الأردن في القمة التي ستعقدها إسرائيل، غدا الأحد، جنوبي البلاد، تحت عنوان قمة "النقب".
أكدت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، لن يشارك في القمة التي ستعقدها إسرائيل في مدينة "النقب"، غدا وبعد غد الاثنين، بمشاركة مصرية إماراتية بحرينية مغربية أمريكية.
חשיפת כאן חדשות | בכיר ישראלי על הפסגה בנגב: "רוצים לייצר אווירה לא רשמית, כמו בקמפ דיוויד" • מסתמן: ירדן לא תגיע@gilicohen10 https://t.co/zqJiYw2ea0— כאן חדשות (@kann_news) March 26, 2022
وذكرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن قمة "النقب" ستناقش التهديدات الإقليمية وفي مقدمتها الخطر النووي الإيراني، وتشكيل تحالف إقليمي لمواجهة المخاطر.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قد أشارت في وقت سابق من اليوم السبت، أن القمة التي ستعقد، غدا الأحد، بمشاركة وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب، ومعهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على أن تقام في فندق بالمنطقة الجنوبية الإسرائيلية، دون تحديدها.
ועידת שרי החוץ ההיסטורית בישראל - תציג חזית אחידה נגד איראן https://t.co/T9x7p0pIHR@yaronavraham— החדשות - N12 (@N12News) March 26, 2022
📷AP pic.twitter.com/gb9X2AsPoZ
وأكدت الصحيفة أن القمة ستعقد في أحد فنادق منطقة الجنوب، بمنطقة سديه بوكير، على أن يتم إغلاق الفندق بالكامل على زعماء القمة والوفود المشاركة فقط، حيث من المقرر أن تبدأ عملية هبوط طائرات الوفود المشاركة بعد ظهر الأحد، وبعدها تقام وجبتي غداء وعشاء احتفالا بهم.
ووصف الصحيفة القمة بـ"التاريخية"، موضحة أن وزارة الخارجية الإسرائيلية قد وضعت برنامجا للوفود المشاركة، على يزوروا قبر ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، والذي يقع في النقب، وتحديدا في منطقة سديه بوكير، بجنوب إسرائيل، فيما تستمر المشاورات لتعقد لقاءات في العاشرة من صباح الاثنين المقبل.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت، أمس الجمعة، عن عقد "قمة دولية" في القدس، ونقلتها إلى مدينة "النقب" يوم الأحد المقبل بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب.
בהצלחה לקראת פסגת הנגב עם שרי החוץ של האזור ומזכיר המדינה האמריקאי.— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) March 26, 2022
יישר כוח ל@yairlapid
בונים גשרים! pic.twitter.com/BJoR5cJsJY
وجاء في بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن "لقاء سياسياً تاريخياً سيعقد في إسرائيل ويجمع وزراء خارجية عرب، وأمريكا، بدعوة من وزير الخارجية يائير لابيد".
وأضافت الخارجية في بيانها أن "اللقاء سيعقد في يومي 27، و28 من الشهر الجاري، وهو أول لقاء سياسي من نوعه في إسرائيل، حيث سيجري وزير خارجية الولايات المتحدة، ووزراء خارجية كل من الإمارات، المغرب، والبحرين، عدداً من الاجتماعات السياسية المشتركة".