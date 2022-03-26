عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220326/وسط-مشاركة-عربية-أمريكية-هل-يشارك-الأردن-في-قمة-النقب-بإسرائيل-1060500750.html
وسط مشاركة عربية أمريكية... هل يشارك الأردن في قمة "النقب" بإسرائيل
وسط مشاركة عربية أمريكية... هل يشارك الأردن في قمة "النقب" بإسرائيل
وسط مشاركة عربية أمريكية، سلطت وسائل الإعلام العبرية، اليوم السبت، الضوء على حقيقة مشاركة الأردن في القمة التي ستعقدها إسرائيل، غدا الأحد، جنوبي البلاد، تحت... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T18:03+0000
2022-03-26T18:08+0000
أخبار الأردن
مصر
إسرائيل
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102024/80/1020248034_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_3b4abb9a38d54d4b639279bf2fb63ed5.jpg
أكدت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، لن يشارك في القمة التي ستعقدها إسرائيل في مدينة "النقب"، غدا وبعد غد الاثنين، بمشاركة مصرية إماراتية بحرينية مغربية أمريكية.وذكرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن قمة "النقب" ستناقش التهديدات الإقليمية وفي مقدمتها الخطر النووي الإيراني، وتشكيل تحالف إقليمي لمواجهة المخاطر.وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قد أشارت في وقت سابق من اليوم السبت، أن القمة التي ستعقد، غدا الأحد، بمشاركة وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب، ومعهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على أن تقام في فندق بالمنطقة الجنوبية الإسرائيلية، دون تحديدها.وأكدت الصحيفة أن القمة ستعقد في أحد فنادق منطقة الجنوب، بمنطقة سديه بوكير، على أن يتم إغلاق الفندق بالكامل على زعماء القمة والوفود المشاركة فقط، حيث من المقرر أن تبدأ عملية هبوط طائرات الوفود المشاركة بعد ظهر الأحد، وبعدها تقام وجبتي غداء وعشاء احتفالا بهم.ووصف الصحيفة القمة بـ"التاريخية"، موضحة أن وزارة الخارجية الإسرائيلية قد وضعت برنامجا للوفود المشاركة، على يزوروا قبر ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، والذي يقع في النقب، وتحديدا في منطقة سديه بوكير، بجنوب إسرائيل، فيما تستمر المشاورات لتعقد لقاءات في العاشرة من صباح الاثنين المقبل.وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت، أمس الجمعة، عن عقد "قمة دولية" في القدس، ونقلتها إلى مدينة "النقب" يوم الأحد المقبل بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب.وجاء في بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن "لقاء سياسياً تاريخياً سيعقد في إسرائيل ويجمع وزراء خارجية عرب، وأمريكا، بدعوة من وزير الخارجية يائير لابيد".وأضافت الخارجية في بيانها أن "اللقاء سيعقد في يومي 27، و28 من الشهر الجاري، وهو أول لقاء سياسي من نوعه في إسرائيل، حيث سيجري وزير خارجية الولايات المتحدة، ووزراء خارجية كل من الإمارات، المغرب، والبحرين، عدداً من الاجتماعات السياسية المشتركة".
https://arabic.sputniknews.com/20220326/-ملك-الأردن-يزور-رام-الله-بالتزامن-مع-قمة-القدس-1060496557.html
مصر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102024/80/1020248034_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_b0603b283a0a343fb77748b66a68cbe5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, مصر, إسرائيل, العالم العربي

وسط مشاركة عربية أمريكية... هل يشارك الأردن في قمة "النقب" بإسرائيل

18:03 GMT 26.03.2022 (تم التحديث: 18:08 GMT 26.03.2022)
© flickr.com / Isriya Paireepairitعلم الأردن
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© flickr.com / Isriya Paireepairit
وسط مشاركة عربية أمريكية، سلطت وسائل الإعلام العبرية، اليوم السبت، الضوء على حقيقة مشاركة الأردن في القمة التي ستعقدها إسرائيل، غدا الأحد، جنوبي البلاد، تحت عنوان قمة "النقب".
أكدت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، لن يشارك في القمة التي ستعقدها إسرائيل في مدينة "النقب"، غدا وبعد غد الاثنين، بمشاركة مصرية إماراتية بحرينية مغربية أمريكية.
وذكرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن قمة "النقب" ستناقش التهديدات الإقليمية وفي مقدمتها الخطر النووي الإيراني، وتشكيل تحالف إقليمي لمواجهة المخاطر.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قد أشارت في وقت سابق من اليوم السبت، أن القمة التي ستعقد، غدا الأحد، بمشاركة وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب، ومعهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على أن تقام في فندق بالمنطقة الجنوبية الإسرائيلية، دون تحديدها.
وأكدت الصحيفة أن القمة ستعقد في أحد فنادق منطقة الجنوب، بمنطقة سديه بوكير، على أن يتم إغلاق الفندق بالكامل على زعماء القمة والوفود المشاركة فقط، حيث من المقرر أن تبدأ عملية هبوط طائرات الوفود المشاركة بعد ظهر الأحد، وبعدها تقام وجبتي غداء وعشاء احتفالا بهم.
ملك الأردن عبد الله الثاني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 10 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
ملك الأردن يزور رام الله بالتزامن مع قمة "القدس"
15:35 GMT
ووصف الصحيفة القمة بـ"التاريخية"، موضحة أن وزارة الخارجية الإسرائيلية قد وضعت برنامجا للوفود المشاركة، على يزوروا قبر ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، والذي يقع في النقب، وتحديدا في منطقة سديه بوكير، بجنوب إسرائيل، فيما تستمر المشاورات لتعقد لقاءات في العاشرة من صباح الاثنين المقبل.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت، أمس الجمعة، عن عقد "قمة دولية" في القدس، ونقلتها إلى مدينة "النقب" يوم الأحد المقبل بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن "لقاء سياسياً تاريخياً سيعقد في إسرائيل ويجمع وزراء خارجية عرب، وأمريكا، بدعوة من وزير الخارجية يائير لابيد".
وأضافت الخارجية في بيانها أن "اللقاء سيعقد في يومي 27، و28 من الشهر الجاري، وهو أول لقاء سياسي من نوعه في إسرائيل، حيث سيجري وزير خارجية الولايات المتحدة، ووزراء خارجية كل من الإمارات، المغرب، والبحرين، عدداً من الاجتماعات السياسية المشتركة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала