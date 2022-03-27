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إسرائيل تصدر أمر اعتقال بحق صحفية فلسطينية
إسرائيل تصدر أمر اعتقال بحق صحفية فلسطينية
أصدرت إسرائيل أمر اعتقال إداري بحق الصحفية الفلسطينية بشرى الطويل، والتي تبلغ من العمر 29 عاما. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T16:57+0000
2022-03-27T17:00+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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وحسب بيان نشره نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد إصدار السلطات الإسرائيلية أمر اعتقال بحق الأسيرة الصحفية بشرى الطويل (29 عامًا)، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.وأوضح البيان أن عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا يرتفع بذلك إلى اثنتين، وهما المعتقلة الطويل، وشروق البدن من بيت لحم.ولفت نادي الأسير إلى أن الأسيرة الطويل هي من محافظة رام الله والبيرة، وقد تعرضت للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهتها للاعتقال في عام 2011 وهي في عمر الـ18 عاما، كان معظمها رهن الاعتقال الإداري.
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل تصدر أمر اعتقال بحق صحفية فلسطينية

16:57 GMT 27.03.2022 (تم التحديث: 17:00 GMT 27.03.2022)
© REUTERS / AMMAR AWADسجن جلبوع، شمال إسرائيل 6 سبتمببر 2021
سجن جلبوع، شمال إسرائيل 6 سبتمببر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© REUTERS / AMMAR AWAD
أصدرت إسرائيل أمر اعتقال إداري بحق الصحفية الفلسطينية بشرى الطويل، والتي تبلغ من العمر 29 عاما.
وحسب بيان نشره نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد إصدار السلطات الإسرائيلية أمر اعتقال بحق الأسيرة الصحفية بشرى الطويل (29 عامًا)، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.
وأوضح البيان أن عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا يرتفع بذلك إلى اثنتين، وهما المعتقلة الطويل، وشروق البدن من بيت لحم.
ولفت نادي الأسير إلى أن الأسيرة الطويل هي من محافظة رام الله والبيرة، وقد تعرضت للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهتها للاعتقال في عام 2011 وهي في عمر الـ18 عاما، كان معظمها رهن الاعتقال الإداري.
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