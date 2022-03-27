https://arabic.sputniknews.com/20220327/إسرائل-تصدر-أمر-اعتقال-بحق-صحفية-فلسطينية-1060538418.html
إسرائيل تصدر أمر اعتقال بحق صحفية فلسطينية
إسرائيل تصدر أمر اعتقال بحق صحفية فلسطينية
أصدرت إسرائيل أمر اعتقال إداري بحق الصحفية الفلسطينية بشرى الطويل، والتي تبلغ من العمر 29 عاما. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T16:57+0000
2022-03-27T16:57+0000
2022-03-27T17:00+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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وحسب بيان نشره نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد إصدار السلطات الإسرائيلية أمر اعتقال بحق الأسيرة الصحفية بشرى الطويل (29 عامًا)، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.وأوضح البيان أن عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا يرتفع بذلك إلى اثنتين، وهما المعتقلة الطويل، وشروق البدن من بيت لحم.ولفت نادي الأسير إلى أن الأسيرة الطويل هي من محافظة رام الله والبيرة، وقد تعرضت للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهتها للاعتقال في عام 2011 وهي في عمر الـ18 عاما، كان معظمها رهن الاعتقال الإداري.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل تصدر أمر اعتقال بحق صحفية فلسطينية
16:57 GMT 27.03.2022 (تم التحديث: 17:00 GMT 27.03.2022)
أصدرت إسرائيل أمر اعتقال إداري بحق الصحفية الفلسطينية بشرى الطويل، والتي تبلغ من العمر 29 عاما.
وحسب بيان نشره نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد إصدار السلطات الإسرائيلية أمر اعتقال بحق الأسيرة الصحفية بشرى
الطويل (29 عامًا)، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.
وأوضح البيان أن عدد الأسيرات المعتقلات
إداريًا يرتفع بذلك إلى اثنتين، وهما المعتقلة الطويل، وشروق البدن من بيت لحم.
ولفت نادي الأسير إلى أن الأسيرة الطويل هي من محافظة رام الله والبيرة، وقد تعرضت للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهتها للاعتقال في عام 2011 وهي في عمر الـ18 عاما، كان معظمها رهن الاعتقال الإداري.