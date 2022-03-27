https://arabic.sputniknews.com/20220327/إعلام-المخابرات-الكورية-الجنوبية-تجد-مؤشرات-على-أن-كوريا-الشمالية-تستعد-لتجربة-نووية-1060506354.html
إعلام: المخابرات الكورية الجنوبية تجد مؤشرات على أن كوريا الشمالية تستعد لتجربة نووية
إعلام: المخابرات الكورية الجنوبية تجد مؤشرات على أن كوريا الشمالية تستعد لتجربة نووية
أفادت وكالة أنباء يونهاب اليوم الأحد أن كوريا الشمالية تعمل على إصلاح النفق الرابع في موقع بونجري للتجارب النووية، مما يشير إلى الاستعدادات لتجربة نووية. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T04:30+0000
2022-03-27T04:30+0000
2022-03-27T04:30+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
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في الوقت نفسه، وبحسب المعلومات الاستخباراتية، يجري العمل على إنشاء مدخل جانبي للنفق الثالث، وكما قال أحد مصادر للوكالة، "سيكون من الممكن ترميم الموقع خلال شهر".ويقول الخبراء إن كوريا الشمالية يمكنها اختبار جهاز نووي تكتيكي صغير يمكن تركيبه على رؤوس حربية للصواريخ الباليستية.وبحسب ما ورد يحتوي الموقع على أربعة أنفاق تم إغلاقها رسميًا في عام 2018، مع تنفيذ أعمال الهدم بحضور مجموعة صغيرة من الصحفيين الأجانب المدعوين.وقال بعض المراقبين إنه سيكون من الصعب على الفور ترميم النفقين 1 و 2، حيث أجرت كوريا الشمالية تجاربها النووية السابقة، بينما يمكن استخدام النفقين 3 و 4 بعد أعمال الترميم.
كوريا الشمالية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
إعلام: المخابرات الكورية الجنوبية تجد مؤشرات على أن كوريا الشمالية تستعد لتجربة نووية
أفادت وكالة أنباء يونهاب اليوم الأحد أن كوريا الشمالية تعمل على إصلاح النفق الرابع في موقع بونجري للتجارب النووية، مما يشير إلى الاستعدادات لتجربة نووية.
في الوقت نفسه، وبحسب المعلومات الاستخباراتية، يجري العمل على إنشاء مدخل جانبي للنفق الثالث، وكما قال أحد مصادر للوكالة، "سيكون من الممكن ترميم الموقع خلال شهر".
وأشارت يونهاب إلى "المخاوف المتزايدة" من أن بيونغ يانغ ستجري التجربة بعد أن أجرت تجربة إطلاق صاروخ بعيد المدى الأسبوع الماضي، "لتنهي رسميًا تعليقها الاختياري على الاستفزازات الاستراتيجية الكبرى".
ويقول الخبراء إن كوريا الشمالية يمكنها اختبار جهاز نووي تكتيكي صغير يمكن تركيبه على رؤوس حربية للصواريخ الباليستية.
وبحسب ما ورد يحتوي الموقع على أربعة أنفاق تم إغلاقها رسميًا في عام 2018، مع تنفيذ أعمال الهدم بحضور مجموعة صغيرة من الصحفيين الأجانب المدعوين.
وقال بعض المراقبين إنه سيكون من الصعب على الفور ترميم النفقين 1 و 2، حيث أجرت كوريا الشمالية تجاربها النووية السابقة، بينما يمكن استخدام النفقين 3 و 4 بعد أعمال الترميم.