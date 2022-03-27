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https://arabic.sputniknews.com/20220327/استطلاع-رأي-أكثر-من-نصف-الفرنسيين-يصدقون-تصريحات-روسيا-بشأن-أوكرانيا-1060523490.html
استطلاع رأي: أكثر من نصف الفرنسيين يصدقون تصريحات روسيا بشأن أوكرانيا
استطلاع رأي: أكثر من نصف الفرنسيين يصدقون تصريحات روسيا بشأن أوكرانيا
أكثر من نصف الفرنسيين يثقون بسبب واحد على الأقل من الأسباب التي أعلنتها روسيا من أجل القيام بالعملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T12:31+0000
2022-03-27T12:31+0000
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أخبار فرنسا
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فبحسب نتائج استطلاع Ifop، الذي قامت به قناة CNews التلفزيونية، إن أكثر 52 في المئة ممن شملهن الاستطلاع يثقون بسبب أو بحجة واحدة على الأقل من تلك التي أعلنتها روسيا كسبب للقيام بالعملية العسكرية في أوكرانيا.يشار إلى أن الأكثر "تقبلا لخطابات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين" اتضح أنهم من أنصار رئيس حزب "فرنسا غير الخاضعة" اليساري جان لوك ميلينشون.
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العالم, أخبار فرنسا

استطلاع رأي: أكثر من نصف الفرنسيين يصدقون تصريحات روسيا بشأن أوكرانيا

12:31 GMT 27.03.2022
© Sputnik . Oxana Bobrovitchالعلم الفرنسي
العلم الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© Sputnik . Oxana Bobrovitch
أكثر من نصف الفرنسيين يثقون بسبب واحد على الأقل من الأسباب التي أعلنتها روسيا من أجل القيام بالعملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.
فبحسب نتائج استطلاع Ifop، الذي قامت به قناة CNews التلفزيونية، إن أكثر 52 في المئة ممن شملهن الاستطلاع يثقون بسبب أو بحجة واحدة على الأقل من تلك التي أعلنتها روسيا كسبب للقيام بالعملية العسكرية في أوكرانيا.

وبحسب الاستطلاع يعتقد 28 في المئة أن العملية الروسية مدعومة من قبل الأوكرانيين الناطقين بالروسية الذين يريدون تحرير أنفسهم من الاضطهاد. ويعتقد 10٪ من المستطلعين أن أوكرانيا يحكمها "المجلس العسكري" الذي "اخترق" من قبل النازيين الجدد.

يشار إلى أن الأكثر "تقبلا لخطابات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين" اتضح أنهم من أنصار رئيس حزب "فرنسا غير الخاضعة" اليساري جان لوك ميلينشون.
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Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:21 GMT
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