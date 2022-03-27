https://arabic.sputniknews.com/20220327/استطلاع-رأي-أكثر-من-نصف-الفرنسيين-يصدقون-تصريحات-روسيا-بشأن-أوكرانيا-1060523490.html
استطلاع رأي: أكثر من نصف الفرنسيين يصدقون تصريحات روسيا بشأن أوكرانيا
استطلاع رأي: أكثر من نصف الفرنسيين يصدقون تصريحات روسيا بشأن أوكرانيا
أكثر من نصف الفرنسيين يثقون بسبب واحد على الأقل من الأسباب التي أعلنتها روسيا من أجل القيام بالعملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T12:31+0000
2022-03-27T12:31+0000
2022-03-27T12:31+0000
العالم
أخبار فرنسا
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فبحسب نتائج استطلاع Ifop، الذي قامت به قناة CNews التلفزيونية، إن أكثر 52 في المئة ممن شملهن الاستطلاع يثقون بسبب أو بحجة واحدة على الأقل من تلك التي أعلنتها روسيا كسبب للقيام بالعملية العسكرية في أوكرانيا.يشار إلى أن الأكثر "تقبلا لخطابات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين" اتضح أنهم من أنصار رئيس حزب "فرنسا غير الخاضعة" اليساري جان لوك ميلينشون.
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/13/1050192327_276:0:1932:1242_1920x0_80_0_0_a656e20ccfdff381d54d1d982c9db64f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار فرنسا
استطلاع رأي: أكثر من نصف الفرنسيين يصدقون تصريحات روسيا بشأن أوكرانيا
أكثر من نصف الفرنسيين يثقون بسبب واحد على الأقل من الأسباب التي أعلنتها روسيا من أجل القيام بالعملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.
فبحسب نتائج استطلاع Ifop، الذي قامت به قناة CNews التلفزيونية، إن أكثر 52 في المئة ممن شملهن الاستطلاع يثقون بسبب أو بحجة واحدة
على الأقل من تلك التي أعلنتها روسيا كسبب للقيام بالعملية العسكرية في أوكرانيا.
وبحسب الاستطلاع يعتقد 28 في المئة أن العملية الروسية مدعومة من قبل الأوكرانيين الناطقين بالروسية الذين يريدون تحرير أنفسهم من الاضطهاد. ويعتقد 10٪ من المستطلعين أن أوكرانيا يحكمها "المجلس العسكري" الذي "اخترق" من قبل النازيين الجدد.
يشار إلى أن الأكثر "تقبلا لخطابات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين" اتضح أنهم من أنصار رئيس حزب "فرنسا غير الخاضعة" اليساري جان لوك ميلينشون.