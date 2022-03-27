https://arabic.sputniknews.com/20220327/الجيش-المصري-اكتشاف-وتدمير-555-فدانا-من-الزراعات-المخدرة-في-سيناء-صور-وفيديو-1060531195.html
الجيش المصري: اكتشاف وتدمير 555 فدانا من الزراعات المخدرة في سيناء… صور وفيديو
الجيش المصري: اكتشاف وتدمير 555 فدانا من الزراعات المخدرة في سيناء… صور وفيديو
أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد، اكتشاف وتدمير 555 فدانا من الزراعات المخدرة في سيناء. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T14:48+0000
2022-03-27T14:48+0000
2022-03-27T14:48+0000
مصر
الجيش المصري
العالم العربي
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وحسب بيان الجيش المصري، جاء ذلك خلال حملة مكبرة، نفذتها عناصر حرس الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميداني وعناصر من وزارة الداخلية.وأضاف البيان أن الحملة نجحت في اكتشاف وتدمير (555) فداناً من مزارع نباتات الخشخاش والبانجو والهيدرو المخدر بالسهول ذات التضاريس الوعرة والمناطق التى يصعب الوصول إليها نظراً لطبيعتها الجغرافية.وأوضح البيان أن الحملة أسفرت عن ضبط (54) طن من نبات البانجو الجاف، (280) كيلو غراماً من بذور البانجو، (245) كيلو غراماً من بذور الخشخاش، (114) طن من بودره البانجو، (17) طن من الهيدرو الجاف.وتم أيضا ضبط (401) كيلو غرام من بودرة الحشيش، (481) فرشاً للحشيش، (306) كيلو غرامات من الحشيش المفروم، و(50) كيلو غراماً من بذور الهيدور المخدر، (10) مصنع للحشيش بمشتملاته و(2) مكبس حشيش و(29) زجاجة من ماده الكتامين المخدرة. كما تم العثور على رشاش كلاشنكوف وبندقية آلية و(1800) من الذخائر مختلفة الأعيرة.وأكد البيان على استمرار الجيش المصري في إجهاض المخططات والمحاولات التي تهدد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي لمصر.
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مصر, الجيش المصري, العالم العربي
الجيش المصري: اكتشاف وتدمير 555 فدانا من الزراعات المخدرة في سيناء… صور وفيديو
أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد، اكتشاف وتدمير 555 فدانا من الزراعات المخدرة في سيناء.
وحسب بيان الجيش المصري
، جاء ذلك خلال حملة مكبرة، نفذتها عناصر حرس الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميداني وعناصر من وزارة الداخلية.
وأضاف البيان أن الحملة نجحت في اكتشاف وتدمير (555) فداناً من مزارع نباتات الخشخاش والبانجو والهيدرو المخدر بالسهول ذات التضاريس الوعرة والمناطق التى يصعب الوصول إليها نظراً لطبيعتها الجغرافية.
وأوضح البيان أن الحملة أسفرت عن ضبط (54) طن من نبات البانجو الجاف، (280) كيلو غراماً من بذور البانجو، (245) كيلو غراماً من بذور الخشخاش، (114) طن من بودره البانجو، (17) طن من الهيدرو الجاف.
وتم أيضا ضبط (401) كيلو غرام من بودرة الحشيش، (481) فرشاً للحشيش، (306) كيلو غرامات من الحشيش المفروم، و(50) كيلو غراماً من بذور الهيدور المخدر، (10) مصنع للحشيش بمشتملاته و(2) مكبس حشيش و(29) زجاجة من ماده الكتامين المخدرة.
كما تم العثور على رشاش كلاشنكوف وبندقية آلية و(1800) من الذخائر مختلفة الأعيرة.
وأكد البيان على استمرار الجيش المصري في إجهاض المخططات والمحاولات التي تهدد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي لمصر
.