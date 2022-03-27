https://arabic.sputniknews.com/20220327/المبعوث-الأمريكي-إلى-إيران-آراؤنا-لن-تغير-سياستنا-تجاه-الحرس-الثوري-1060541853.html
المبعوث الأمريكي إلى إيران: آراؤنا لن تغير سياستنا تجاه الحرس الثوري
المبعوث الأمريكي إلى إيران: آراؤنا لن تغير سياستنا تجاه الحرس الثوري
قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روبرت مالي، إن "الاتفاق النووي ليس قاب قوسين أو أدنى وليس حتميا، بسبب القضايا المتبقية التي تهم بشدة الأطراف". 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T19:30+0000
2022-03-27T19:30+0000
2022-03-27T19:30+0000
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وقال مالي، في تصريحات مع شبكة CNN الأمريكية على هامش منتدى الدوحة في قطر: "بصرف النظر عن النتيجة المتعلقة بمسألة الحرس الثوري الإيراني، والتي لن أتطرق إليها، يمكنني أن أخبرك أن الحرس الثوري سيظل خاضعا للعقوبات بموجب القانون الأمريكي".وتابع المبعوث الأمريكي الخاص لإيران: "آراؤنا لن تغير سياستنا تجاه الحرس الثوري الإيراني".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أعرب عن "قلق إسرائيل البالغ بشأن احتمال قيام الولايات المتحدة الأمريكية برفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية".وقال بينيت، خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "نحن قلقون بشأن نية رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية"، مضيفا: "آمل أن تستمع الولايات المتحدة للأصوات المعنية من المنطقة، من إسرائيل وغيرها، بشأن هذه القضية المهمة للغاية".في هذه السياق، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، صباح اليوم الأحد، إن الحرس الثوري طالما حافظ على الأمن في البلاد.ونقلت وكالة إرنا، عن عبد اللهيان، أن الحرس الثوري يضمن للشعب الإيراني الحفاظ على الأمن، وأن كبار قادة الحرس لم يدخروا جهدا لضمان مصالح الشعب الإيراني، أيضا.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-الحوثيون-يهاجمون-السعودية-نيابة-عن-الحرس-الثوري-الإيراني-1060515307.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية
المبعوث الأمريكي إلى إيران: آراؤنا لن تغير سياستنا تجاه الحرس الثوري
قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روبرت مالي، إن "الاتفاق النووي ليس قاب قوسين أو أدنى وليس حتميا، بسبب القضايا المتبقية التي تهم بشدة الأطراف".
وقال مالي، في تصريحات مع شبكة CNN الأمريكية
على هامش منتدى الدوحة في قطر: "بصرف النظر عن النتيجة المتعلقة بمسألة الحرس الثوري الإيراني، والتي لن أتطرق إليها، يمكنني أن أخبرك أن الحرس الثوري سيظل خاضعا للعقوبات بموجب القانون الأمريكي".
وتابع المبعوث الأمريكي الخاص لإيران: "آراؤنا لن تغير سياستنا تجاه الحرس الثوري الإيراني".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أعرب عن "قلق إسرائيل البالغ بشأن احتمال قيام الولايات المتحدة الأمريكية برفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية".
وقال بينيت، خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "نحن قلقون بشأن نية رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية"، مضيفا: "آمل أن تستمع الولايات المتحدة للأصوات المعنية من المنطقة، من إسرائيل وغيرها، بشأن هذه القضية المهمة للغاية".
في هذه السياق، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، صباح اليوم الأحد، إن الحرس الثوري طالما حافظ على الأمن
في البلاد.
ونقلت وكالة إرنا
، عن عبد اللهيان، أن الحرس الثوري يضمن للشعب الإيراني الحفاظ على الأمن، وأن كبار قادة الحرس لم يدخروا جهدا لضمان مصالح الشعب الإيراني، أيضا.