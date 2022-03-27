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https://arabic.sputniknews.com/20220327/باشاغا-يعلن-قرب-دخول-حكومته-إلى-طرابلس-لاستلام-مقراتها-ومباشرة-مهامها-فيديو-1060534249.html
باشاغا يعلن قرب دخول حكومته إلى طرابلس لاستلام مقراتها ومباشرة مهامها... فيديو
باشاغا يعلن قرب دخول حكومته إلى طرابلس لاستلام مقراتها ومباشرة مهامها... فيديو
أعلن رئيس حكومة "الاستقرار الوطني" المكلف من البرلمان الليبي، فتحي باشاغا، عن "قرب دخول حكومته إلى العاصمة طرابلس لاستلام مقراتها ومباشرة مهامها"، في ظل رفض... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T15:45+0000
2022-03-27T15:57+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وشدد باشاغا، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "الوسط" الليبية، على أن "الحكومة لن تعمل إلا في طرابلس"، قائلا: "دخلنا فعليا في مرحلة التسليم والتسلم، ولن يطول الأمر كثيرا، حتى تبدأ حكومتنا العمل فعليا من العاصمة".وهاجم الدبيبة، واتهمه بإفشال انتخابات 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مشيرا إلى أن "غياب التزام الدبيبة بتعهده بعدم المشاركة في الانتخابات كان من الأسباب المهمة التي أفشلتها".وأضاف باشاغا أن "الدبيبة لم يكن ينوي إجراء الانتخابات، منذ البداية وأبلغ أطرافا خارجية وداخلية بأنه سيستمر لعامين وأكثر، ولن تكون هناك انتخابات"، مشددا على أن مصر "لم تتدخل مطلقا في اختيار الحكومة".وأشار إلى أن ما يحرك القاهرة هو أمنها القومي، الذي يعد الاستقرار في ليبيا جزءا أساسيا في ذلك، مؤكدا أن حكومته شرعية جاءت بالتوافق والتشارك مع الشرق عبر رئيس البرلمان عقيلة صالح.وشدد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، على أنه "لا مخرج من الأزمة الحالية في ليبيا غير التوافق، عبر الآليات التي نص عليها الحوار السياسي"، مؤكدا أنه "لا يمكن إنكار القوى الفاعلة على الأرض شرقا وغربا، سياسيا وعسكريا".وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً، بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
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أخبار ليبيا اليوم

باشاغا يعلن قرب دخول حكومته إلى طرابلس لاستلام مقراتها ومباشرة مهامها... فيديو

15:45 GMT 27.03.2022 (تم التحديث: 15:57 GMT 27.03.2022)
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIAرئيس الوزراء الليبي فتحي باشاغا
رئيس الوزراء الليبي فتحي باشاغا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIA
أعلن رئيس حكومة "الاستقرار الوطني" المكلف من البرلمان الليبي، فتحي باشاغا، عن "قرب دخول حكومته إلى العاصمة طرابلس لاستلام مقراتها ومباشرة مهامها"، في ظل رفض رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة.
وشدد باشاغا، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "الوسط" الليبية، على أن "الحكومة لن تعمل إلا في طرابلس"، قائلا: "دخلنا فعليا في مرحلة التسليم والتسلم، ولن يطول الأمر كثيرا، حتى تبدأ حكومتنا العمل فعليا من العاصمة".
وهاجم الدبيبة، واتهمه بإفشال انتخابات 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مشيرا إلى أن "غياب التزام الدبيبة بتعهده بعدم المشاركة في الانتخابات كان من الأسباب المهمة التي أفشلتها".
وأضاف باشاغا أن "الدبيبة لم يكن ينوي إجراء الانتخابات، منذ البداية وأبلغ أطرافا خارجية وداخلية بأنه سيستمر لعامين وأكثر، ولن تكون هناك انتخابات"، مشددا على أن مصر "لم تتدخل مطلقا في اختيار الحكومة".
وأشار إلى أن ما يحرك القاهرة هو أمنها القومي، الذي يعد الاستقرار في ليبيا جزءا أساسيا في ذلك، مؤكدا أن حكومته شرعية جاءت بالتوافق والتشارك مع الشرق عبر رئيس البرلمان عقيلة صالح.
وشدد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، على أنه "لا مخرج من الأزمة الحالية في ليبيا غير التوافق، عبر الآليات التي نص عليها الحوار السياسي"، مؤكدا أنه "لا يمكن إنكار القوى الفاعلة على الأرض شرقا وغربا، سياسيا وعسكريا".
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً، بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.
ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
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