https://arabic.sputniknews.com/20220327/بلينكن-نشاط-إيران-المزعزع-للاستقرار-تضاعف-منذ-انسحاب-الولايات-المتحدة-من-الاتفاق-النووي-1060512406.html
بلينكن: نشاط إيران المزعزع للاستقرار تضاعف منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي
بلينكن: نشاط إيران المزعزع للاستقرار تضاعف منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي
اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أن نشاط إيران المزعزع للاستقرار تضاعف منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، فيما أكد نظيره الإسرائيلي وجود خلافات بين... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T09:15+0000
2022-03-27T09:15+0000
2022-03-27T09:15+0000
العالم
العالم العربي
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قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن من القدس: "لدينا خلافات مع واشنطن بالنسبة للاتفاق النووي وسنفعل كل ما هو ممكن لوقف البرنامج النووي الإيراني".وأضاف: "إيران ليست مشكلة لإسرائيل وحدها ولا يمكن للعالم التساهل مع إيران نووية والحرس الثوري".من جهته أكد بلينكن أن "نشاط إيران المزعزع للاستقرار تضاعف منذ انسحابنا من الاتفاق النووي، ودعم حماس وهجمات الحوثيين على الإمارات والسعودية مثال على ذلك"، مضيفا: "التزام واشنطن بالمبدأ الأساسي المتمثل في منع إيران من امتلاك السلاح النووي لا يتزعزع".وتستضيف فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، الموقع في 2015، بين طهران من جهة، وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا من جهة ثانية؛ والذي انسحبت واشنطن منه بشكل أحادي، في أيار/مايو 2018.وأعادت واشنطن، إثر انسحابها من الاتفاق، فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
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العالم, العالم العربي
بلينكن: نشاط إيران المزعزع للاستقرار تضاعف منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي
اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أن نشاط إيران المزعزع للاستقرار تضاعف منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، فيما أكد نظيره الإسرائيلي وجود خلافات بين بلاده وأمريكا بشأن إمكانية التوصل لاتفاق لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن من القدس: "لدينا خلافات مع واشنطن بالنسبة للاتفاق النووي وسنفعل كل ما هو ممكن لوقف البرنامج النووي الإيراني".
وأضاف: "إيران ليست مشكلة لإسرائيل وحدها ولا يمكن للعالم التساهل مع إيران نووية والحرس الثوري".
من جهته أكد بلينكن أن "نشاط إيران المزعزع للاستقرار تضاعف منذ انسحابنا من الاتفاق النووي، ودعم حماس وهجمات الحوثيين على الإمارات والسعودية مثال على ذلك"، مضيفا: "التزام واشنطن بالمبدأ الأساسي المتمثل في منع إيران من امتلاك السلاح النووي لا يتزعزع".
وتستضيف فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، الموقع في 2015، بين طهران من جهة، وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا من جهة ثانية؛ والذي انسحبت واشنطن منه بشكل أحادي، في أيار/مايو 2018.
وأعادت واشنطن، إثر انسحابها من الاتفاق، فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.