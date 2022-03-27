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https://arabic.sputniknews.com/20220327/زلزال-بقوة-58-درجة-على-مقياس-ريختر-يضرب-سواحل-الإكوادور-1060506670.html
زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر يضرب سواحل الإكوادور
زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر يضرب سواحل الإكوادور
ضرب صباح اليوم الأحد، زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر يضرب سواحل الإكوادور. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T04:55+0000
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زلزال الإكوادور
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وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بلغت قوته 5.8 درجة وقع بالقرب من المنطقة الساحلية لإكوادور في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت (بالتوقيت المحلي).وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترا، ولم ترد أي أنباء حول حدوث أضرار مادية أو وقوع ضحايا.
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زلزال الإكوادور

زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر يضرب سواحل الإكوادور

04:55 GMT 27.03.2022
© REUTERS / Kyodo زلزال قوي يضرب مياغي بدرجة 7.3 ريختر، اليابان 17 مارس 2022
زلزال قوي يضرب مياغي بدرجة 7.3 ريختر، اليابان 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© REUTERS / Kyodo
ضرب صباح اليوم الأحد، زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر يضرب سواحل الإكوادور.
وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بلغت قوته 5.8 درجة وقع بالقرب من المنطقة الساحلية لإكوادور في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت (بالتوقيت المحلي).
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترا، ولم ترد أي أنباء حول حدوث أضرار مادية أو وقوع ضحايا.
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