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https://arabic.sputniknews.com/20220327/سفير-روسيا-في-وارسو-يصف-تصريح-الجنرال-البولندي-سكشيبتشاك-بشأن-كالينينغراد-بـرحلة-في-الخيال-1060505963.html
سفير روسيا في وارسو يصف تصريح الجنرال البولندي سكشيبتشاك بشأن كالينينغراد بـ"رحلة في الخيال"
سفير روسيا في وارسو يصف تصريح الجنرال البولندي سكشيبتشاك بشأن كالينينغراد بـ"رحلة في الخيال"
وصف السفير الروسي في وارسو ، سيرغي أندرييف، في معرض تعليقه على تصريح الجنرال البولندي فالديمار سكشيبتشاك حول كالينينغراد بـ "رحلة في الخيال"، مشيرا إلى أن... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T02:46+0000
2022-03-27T02:46+0000
كالينينغراد
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موسكو - سبوتنيك. وقال أندرييف في تصريح لبرنامج "سولوفيوف لايف" إن "هذا تقليد قديم، فالجنرالات المتقاعدون هنا مغرمون جدا بالدردشة حول مواضيع مختلفة وجذب الانتباه إلى أنفسهم، مما يثبت أنهم ما زالوا صاخبين".وأوضح أندرييف " إنهم لم يعودوا يعملون، ولم يعودوا مسؤولين عن أقوالهم، لذلك يشعرون بالحرية الكاملة من الخيال".وبوقت سابق، قال القائد السابق للقوات البرية البولندية الجنرال فالديمار سكشيبتشاك، إن "بولندا يجب أن تثير قضية انتماء منطقة كالينينغراد، التي احتلتها روسيا منذ عام 1945".يذكر أن منطقة كالينينغراد، هي جيب روسي منفصل عن أراضي البلاد، يطل على بحر البلطيق في أقصى غرب روسيا.
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كالينينغراد

سفير روسيا في وارسو يصف تصريح الجنرال البولندي سكشيبتشاك بشأن كالينينغراد بـ"رحلة في الخيال"

02:46 GMT 27.03.2022
CC BY-SA 4.0 / Edward YS / Комплекс зданий психиатрической больницы Алленберга: Знаменск, Гвардейский район, Калининградская областьمستشفى "ألنبرغ" لمعالجة أمراض النفس المهجورة، في منطقة كالينينغراد الروسية
مستشفى ألنبرغ لمعالجة أمراض النفس المهجورة، في منطقة كالينينغراد الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
CC BY-SA 4.0 / Edward YS / Комплекс зданий психиатрической больницы Алленберга: Знаменск, Гвардейский район, Калининградская область
وصف السفير الروسي في وارسو ، سيرغي أندرييف، في معرض تعليقه على تصريح الجنرال البولندي فالديمار سكشيبتشاك حول كالينينغراد بـ "رحلة في الخيال"، مشيرا إلى أن "المتقاعدين يحبون الدردشة ولفت الأنظار إليهم".
موسكو - سبوتنيك. وقال أندرييف في تصريح لبرنامج "سولوفيوف لايف" إن "هذا تقليد قديم، فالجنرالات المتقاعدون هنا مغرمون جدا بالدردشة حول مواضيع مختلفة وجذب الانتباه إلى أنفسهم، مما يثبت أنهم ما زالوا صاخبين".
وأوضح أندرييف " إنهم لم يعودوا يعملون، ولم يعودوا مسؤولين عن أقوالهم، لذلك يشعرون بالحرية الكاملة من الخيال".
وبوقت سابق، قال القائد السابق للقوات البرية البولندية الجنرال فالديمار سكشيبتشاك، إن "بولندا يجب أن تثير قضية انتماء منطقة كالينينغراد، التي احتلتها روسيا منذ عام 1945".
يذكر أن منطقة كالينينغراد، هي جيب روسي منفصل عن أراضي البلاد، يطل على بحر البلطيق في أقصى غرب روسيا.
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