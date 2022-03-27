https://arabic.sputniknews.com/20220327/شركة-فرنسية-تواصل-العمل-في-روسيا-هدفنا-إطعام-السكان-1060511170.html
شركة فرنسية تواصل العمل في روسيا... "هدفنا إطعام السكان"
شركة فرنسية تواصل العمل في روسيا... "هدفنا إطعام السكان"
أعلنت إحدى الشركات الفرنسية إبقاء عملها في روسيا، مشيرة إلى أن أهم شيء بالنسبة لها هو الاحتفاظ بموظفيها وإطعام سكان روسيا وأوكرانيا. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T08:32+0000
2022-03-27T08:32+0000
2022-03-27T08:32+0000
العالم
روسيا
اقتصاد
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قال الرئيس التنفيذي لشركة "آشان" التسويقية، إيف كلود: "أهم شيء بالنسبة لنا هو الاحتفاظ بموظفينا وضمان تحقيق مهمتنا الأساسية، ألا وهي الاستمرار في إطعام سكان روسيا وأوكرانيا".وفقًا له، "تعتزم الشركة أيضًا المساعدة في حماية القوة الشرائية للسكان".وأضاف كلود: "إذا غادرت "آشان"، فسوف نلغي عمل 30 ألف شخص ... عملاؤنا يحثوننا على البقاء".كما أشار إلى أن فروع الشركة "في وضع الاكتفاء الذاتي".وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن "المساهمين والموظفين والشركاء الاجتماعيين للشركة يدعمونه"."آشان ريتايل راشا" هو القسم الروسي من "آشان ريتايل" (جزء من "آشان هولدينغ" الفرنسية). تعمل الشركة في روسيا منذ عام 2002 وهي واحدة من أكبر بائعي التجزئة في البلاد من حيث المبيعات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, اقتصاد
شركة فرنسية تواصل العمل في روسيا... "هدفنا إطعام السكان"
أعلنت إحدى الشركات الفرنسية إبقاء عملها في روسيا، مشيرة إلى أن أهم شيء بالنسبة لها هو الاحتفاظ بموظفيها وإطعام سكان روسيا وأوكرانيا.
قال الرئيس التنفيذي لشركة "آشان" التسويقية، إيف كلود: "أهم شيء بالنسبة لنا هو الاحتفاظ بموظفينا وضمان تحقيق مهمتنا الأساسية، ألا وهي الاستمرار في إطعام سكان روسيا وأوكرانيا".
وفقًا له، "تعتزم الشركة أيضًا المساعدة في حماية القوة الشرائية للسكان".
وأضاف كلود: "إذا غادرت "آشان"، فسوف نلغي عمل 30 ألف شخص ... عملاؤنا يحثوننا على البقاء".
كما أشار إلى أن فروع الشركة "في وضع الاكتفاء الذاتي".
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن "المساهمين والموظفين والشركاء الاجتماعيين للشركة يدعمونه".
"آشان ريتايل راشا" هو القسم الروسي من "آشان ريتايل" (جزء من "آشان هولدينغ" الفرنسية). تعمل الشركة في روسيا منذ عام 2002 وهي واحدة من أكبر بائعي التجزئة في البلاد من حيث المبيعات.