https://arabic.sputniknews.com/20220327/فرنسا-تحذر-من-الذنب-الجماعي-إذا-لم-تتم-مساعدة-الناس-في-ماريوبول-الأوكرانية-1060534968.html
فرنسا تحذر من "الذنب الجماعي" إذا لم تتم مساعدة الناس في ماريوبول الأوكرانية
فرنسا تحذر من "الذنب الجماعي" إذا لم تتم مساعدة الناس في ماريوبول الأوكرانية
حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأحد، من "ذنب جماعي" إذا لم يتم تقديم أي شيء لمساعدة المدنيين في مدينة ماريوبول الأوكرانية. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T15:57+0000
2022-03-27T15:57+0000
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وقال جان إيف لودريان في مؤتمر منتدى الدوحة الدولي: "ماريوبول مثال صارخ على الحصار العسكري، حروب مروعة لأن السكان المدنيين يتعرضون للذبح والقضاء على المدنيين"، متدعيا وجود "معاناة رهيبة".وأضاف: "لهذا السبب يجب أن تكون هناك لحظة واحدة على الأقل يستطيع فيها السكان المدنيون التنفس"، مضيفًا أن "هذا هو ما كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعمل على تأمينه".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.يذكر أن الذنب الجماعي هو ظاهرة أثرت على المجتمعات بمرور الوقت. تعني فكرة المسؤولية الجماعية أننا (كمجتمع) نشعر بالمسؤولية عن إيذاء مجموعة من الناس. عادة ما يرتبط بالأحداث المأساوية مثل الإبادة الجماعية. يشعر بلد واحد أو شعب بالسوء حيال حدث مأساوي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم
فرنسا تحذر من "الذنب الجماعي" إذا لم تتم مساعدة الناس في ماريوبول الأوكرانية
حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأحد، من "ذنب جماعي" إذا لم يتم تقديم أي شيء لمساعدة المدنيين في مدينة ماريوبول الأوكرانية.
وقال جان إيف لودريان في مؤتمر منتدى الدوحة الدولي: "ماريوبول مثال صارخ على الحصار العسكري، حروب مروعة لأن السكان المدنيين يتعرضون للذبح والقضاء على المدنيين"، متدعيا وجود "معاناة رهيبة".
وأضاف: "لهذا السبب يجب أن تكون هناك لحظة واحدة على الأقل يستطيع فيها السكان المدنيون التنفس"، مضيفًا أن "هذا هو ما كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعمل على تأمينه".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
يذكر أن الذنب الجماعي هو ظاهرة أثرت على المجتمعات بمرور الوقت. تعني فكرة المسؤولية الجماعية أننا (كمجتمع) نشعر بالمسؤولية عن إيذاء مجموعة من الناس. عادة ما يرتبط بالأحداث المأساوية مثل الإبادة الجماعية. يشعر بلد واحد أو شعب بالسوء حيال حدث مأساوي.