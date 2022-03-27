https://arabic.sputniknews.com/20220327/قائد-جيش-ميانمار-يتعهد-بـ-إبادة-القوات-المناهضة-للانقلاب-1060529110.html
قائد جيش ميانمار يتعهد بـ "إبادة" القوات المناهضة للانقلاب
قائد جيش ميانمار يتعهد بـ "إبادة" القوات المناهضة للانقلاب
تعهد قائد جيش ميانمار، مين أونغ هلاينغ، يوم الأحد، بالقضاء على القوات المناهضة للمجلس العسكري وأنصارهم، قائلا إنه لا يوجد مجال للتفاوض مع مثل هذه الجماعات. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T14:05+0000
2022-03-27T14:05+0000
2022-03-27T14:05+0000
العالم
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وقال بحسب وكالة "كيودو نيوز": "الجيش سيواصل القضاء على هذه الجماعات حتى تستعيد البلاد السلام والاستقرار".وأضاف: "أود أن أوضح أنه لا توجد حكومات أو جيوش في جميع أنحاء العالم تتفاوض مع أي جماعات إرهابية".وفي بداية شباط/فبراير، نفذ جيش ميانمار انقلابا، واعتقل مستشارة الدولة أون سان سو تشي، والرئيس وين مينت وأعضاء كبارا آخرين في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.وقتل المئات من المحتجين ضد الانقلاب العسكري منذ ذلك التاريخ.وأعلن الجيش حالة الطوارئ لمدة عام في البلاد، متعهدا "باتخاذ إجراءات" ضد تزوير الأصوات المزعوم خلال الانتخابات العامة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، والتي فاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
قائد جيش ميانمار يتعهد بـ "إبادة" القوات المناهضة للانقلاب
تعهد قائد جيش ميانمار، مين أونغ هلاينغ، يوم الأحد، بالقضاء على القوات المناهضة للمجلس العسكري وأنصارهم، قائلا إنه لا يوجد مجال للتفاوض مع مثل هذه الجماعات.
وقال بحسب وكالة
"كيودو نيوز": "الجيش سيواصل القضاء على هذه الجماعات حتى تستعيد البلاد السلام والاستقرار".
وأضاف: "أود أن أوضح أنه لا توجد حكومات أو جيوش في جميع أنحاء العالم تتفاوض مع أي جماعات إرهابية".
وفي بداية شباط/فبراير، نفذ جيش ميانمار انقلابا، واعتقل مستشارة الدولة أون سان سو تشي، والرئيس وين مينت وأعضاء كبارا آخرين في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.
وقتل المئات من المحتجين ضد الانقلاب العسكري منذ ذلك التاريخ.
وأعلن الجيش حالة الطوارئ لمدة عام في البلاد، متعهدا "باتخاذ إجراءات" ضد تزوير الأصوات المزعوم خلال الانتخابات العامة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، والتي فاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.