https://arabic.sputniknews.com/20220327/ميقاتي-يطلب-من-الجزائر-إعفاء-لبنان-من-قرار-منع-تصدير-السكر-1060518909.html
ميقاتي يطلب من الجزائر إعفاء لبنان من قرار منع تصدير السكر
ميقاتي يطلب من الجزائر إعفاء لبنان من قرار منع تصدير السكر
طلب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من الجزائر إعفاء لبنان من قرار منع تصدير السكر، لمساعدته على مواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T10:59+0000
2022-03-27T10:59+0000
2022-03-27T10:59+0000
لبنان
الجزائر
العالم العربي
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وحسب بيان الحكومة اللبنانية، جاء ذلك خلال لقاء ميقاتي مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الأحد، على هامش مشاركته في "منتدى الدوحة" بقطر.وأضاف البيان أن الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين.يذكر أن الجزائر حظرت في 13 مارس/ آذار الجاري تصدير بعض المواد الغذائية من بينها السكر والزيت ومشتقات القمح.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, الجزائر, العالم العربي
ميقاتي يطلب من الجزائر إعفاء لبنان من قرار منع تصدير السكر
طلب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من الجزائر إعفاء لبنان من قرار منع تصدير السكر، لمساعدته على مواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وحسب بيان الحكومة اللبنانية، جاء ذلك خلال لقاء ميقاتي مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الأحد، على هامش مشاركته في "منتدى الدوحة" بقطر.
وأضاف البيان أن الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأوضح البيان أن ميقاتي طلب من لعمامرة إعفاء لبنان من قرار منع تصدير السكر في إطار مساعدة لبنان على مواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا.
يذكر أن الجزائر حظرت في 13 مارس/ آذار الجاري تصدير بعض المواد الغذائية من بينها السكر والزيت ومشتقات القمح.