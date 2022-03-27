https://arabic.sputniknews.com/20220327/وزراء-بيلاروسيون-يزورون-الجناح-السوري-في-معرض-مينسك-الدولي-للكتاب-1060532883.html
وزراء بيلاروسيون يزورون الجناح السوري في معرض مينسك الدولي للكتاب
وزراء بيلاروسيون يزورون الجناح السوري في معرض مينسك الدولي للكتاب
فتحت الدورة الـ29 لمعرض مينسك الدولي للكتاب أبوابها للمشاركين من مختلف الدول، حيث عقدت هذا العام في الفترة من 23 ولغاية 27 آذار/مارس الجاري، تحت شعار "دفق... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T15:12+0000
2022-03-27T15:12+0000
2022-03-27T15:12+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وتضمن جناح سوريا في المعرض لهذا العام، والذي نظمته السفارة الروسية في مينسك، بمشاركة فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في بيلاروسيا، مجموعة من الكتب، والمنشورات، والبروشورات الثقافية، والسياحية المتوفرة لدى السفارة باللغتين العربية والروسية، إضافة إلى بعض اللوحات والصور والصناعات اليدوية والألبسة التقليدية التي تعبر عن تاريخ سوريا وحضارتها، حسبما ذكرته الوكالة السورية للأنباء "سانا".وزار الجناح وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي، ووزير الإعلام فلاديمير بيرتسوف، ووزير التعليم آندريه إيفانيتس، ونائب مدير الإدارة الرئاسية مكسيم ريجينكوف، حيث عبروا عن إعجابهم بمعروضاته، متمنين الاستمرار في المشاركة وتعزيزها خلال العام المقبل.وأكد سفير سوريا في بيلاروسيا، محمد العمراني، على "أهمية تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية، والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات السياسية المتينة بين البلدين الصديقين".وزار الجناح أيضا عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في مينسك إلى جانب عدد كبير من المواطنين البيلاروسيين، وحظي بتغطية من وسائل الإعلام البيلاروسية والروسية.وشارك في المعرض إلى جانب سوريا، 222 دار نشر من 12 دولة، وعدد من السفارات المعتمدة في العاصمة البيلاروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/محافظ-الرقة-لـسبوتنيك-الاحتلال-الأمريكي-يعرقل-تسوية-أوضاع-أبناء-القبائل-العربية-شرقي-سوريا-1060522768.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار بيلاروسيا اليوم
وزراء بيلاروسيون يزورون الجناح السوري في معرض مينسك الدولي للكتاب
فتحت الدورة الـ29 لمعرض مينسك الدولي للكتاب أبوابها للمشاركين من مختلف الدول، حيث عقدت هذا العام في الفترة من 23 ولغاية 27 آذار/مارس الجاري، تحت شعار "دفق تاريخ الوطن".
وتضمن جناح سوريا في المعرض لهذا العام، والذي نظمته السفارة الروسية في مينسك، بمشاركة فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في بيلاروسيا، مجموعة من الكتب، والمنشورات، والبروشورات الثقافية، والسياحية المتوفرة لدى السفارة باللغتين العربية والروسية، إضافة إلى بعض اللوحات والصور والصناعات اليدوية والألبسة التقليدية التي تعبر عن تاريخ سوريا وحضارتها، حسبما ذكرته الوكالة السورية للأنباء "سانا"
.
وزار الجناح وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي، ووزير الإعلام فلاديمير بيرتسوف، ووزير التعليم آندريه إيفانيتس، ونائب مدير الإدارة الرئاسية مكسيم ريجينكوف، حيث عبروا عن إعجابهم بمعروضاته، متمنين الاستمرار في المشاركة وتعزيزها خلال العام المقبل.
وأكد سفير سوريا في بيلاروسيا، محمد العمراني، على "أهمية تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية، والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات السياسية المتينة بين البلدين الصديقين".
وزار الجناح أيضا عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في مينسك إلى جانب عدد كبير من المواطنين البيلاروسيين، وحظي بتغطية من وسائل الإعلام البيلاروسية والروسية.
وشارك في المعرض إلى جانب سوريا، 222 دار نشر من 12 دولة، وعدد من السفارات المعتمدة في العاصمة البيلاروسية.