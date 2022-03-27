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https://arabic.sputniknews.com/20220327/10-أطعمة-يجب-تناولها-حتى-لا-تمرض-أبدا-بحسب-أطباء-1060544232.html
10 أطعمة يجب تناولها حتى لا تمرض أبدا بحسب أطباء
10 أطعمة يجب تناولها حتى لا تمرض أبدا بحسب أطباء
على الرغم من عدم وجود طعام واحد يحميك من الإصابة بالمرض، إلا أن نظامك الغذائي العام يلعب دورا مهما في تعزيز دفاعاتك. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T21:25+0000
2022-03-27T21:25+0000
الصحة
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يقول روبرت جراهام المؤسس المشارك لشركة FRESH Medicine "إن الخطوة الأولى في تقوية جهاز المناعة لديك هي الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن غني بالحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والدهون الصحية والبروبيوتيك، وبروتين عالي الجودة".ومع ذلك، هناك أطعمة محددة موصى بها من قبل الأطباء يجب أن تتناولها كثيرا قدر الإمكان، للوقاية من الأمراض، بحسب eatthis.1.نبات الهليونالهليون هو نوع من البريبيوتيك الغذائي، وهو نوع من الألياف غير القابلة للهضم تسمى السكريات قليلة التعدد.ينصح جراهام "بالتفكير فيه على أنه" غذاء أو سماد" للبكتيريا المفيدة داخل الأمعاء.وقال "تعمل البريبيوتيك عن طريق تحسين جهاز المناعة لديك، عن طريق زيادة السيتوكينات المضادة للالتهابات مع تقليل السيتوكينات المسببة للالتهابات".تشمل المصادر الجيدة الأخرى للبريبيوتيك الفواكه والخضروات والفول والحبوب الكاملة مثل القمح والشوفان والشعير.2.الحليببحسب د. إليزابيث زمودا، مديرة التعليم الطبي، بمستشفى الأطباء في أوهايو هيلث، يعتبر الحليب مصدرا جيدا للسيلينيوم ومصدرا بارزا للزنك.يوفر كوب واحد من الحليب الخالي من الدسم 11% و 7% من الكمية اليومية الموصى بها من السيلينيوم والزنك، على التوالي.وفقا لزمودا، فإن السيلينيوم يعزز وظيفة العديد من الخلايا المناعية ونقص الزنك "يضعف وظيفة الجهاز المناعي الذي ثبت أنه يتحسن مع زيادة تناول الزنك".3.فطر شيتاكييُعرف فطر شيتاكي بالفطر الطبي. يقول جراهام "قد يدعم دفاع الجسم المناعي ضد العدوى من خلال العمل على عناصر مختلفة من جهاز المناعة وزيادة الاستجابة المناعية للخلايا التائية".يمكنك تقليب فطر شيتاكي في زيت الزيتون، أو إضافته إلى العجة وأطباق الأرز وأطباق المعكرونة والحساء والسلطات.4. البروكلييوضج جراهام أن البروكلي يحتوي على مركب يسمى غلوكوزينولات السلفورافين، وهو عامل مكافحة الأمراض الذي يعزز المناعة.5. حساء الدجاجعلى الرغم من عدم وجود دراسات مزدوجة التعمية خاضعة للتحكم الوهمي تبحث في تأثير حساء الدجاج على علاج نزلات البرد، اكتشف العلماء أن شرب حساء الدجاج يساعد في زيادة سرعة المخاط الأنفي، ما يعني أنك تتنفس بشكل أسرع حتى لا يتكاثر الفيروس أو البكتيريا وتسبب لك المرض.لكن الأبحاث الأخرى قد وجدت أن المكونات الموجودة في حساء الدجاج لها تأثيرات مضادة للالتهابات (ربما بسبب الدجاج والمرق والخضروات التي تعمل معا)، بحسب دكتور مايكل ف. رويزن، الأستاذ في كلية الطب ليرنر.6. الزنجبيلأفضل جزء في بعض الأطعمة التي تمنع المرض هو أنه يمكنك رميها في الحساء، مثل الزنجبيل.يوضح رويزن أنه "في إحدى التجارب، تبين أن الزنجبيل يمنع الفيروسات".7. الثومالثوم هو أفضل اختيار وفق الدكتورة ريفا إل. رال المديرة الطبية لمركز Cooper Healthy Living، والتي توضح أن الثوم غني بالأليسين، وهو مركب كبريتي ثبت أنه يقوي جهاز المناعة.8. الزبادي"الزبادي الذي يحتوي على مستنبتات حية ونشطة له خصائص بروبيوتيك يمكن أن تعزز جهاز المناعة عن طريق التوازن ومساعدة جسمك على إنتاج بكتيريا مفيدة يمكنها محاربة البكتيريا الضارة الأخرى" توضح الدكتور رال.بالإضافة إلى البروبيوتيك، يعتبر الزبادي مصدرا جيدا لفيتامين د الذي يساعد أيضا في تعزيز وظيفة الجهاز المناعي.9. الفاكهة الحمضيةالفواكه في عائلة الحمضيات بما في ذلك البرتقال والليمون والليمون والجريب فروت غنية بفيتامين سي.تقول رال "فيتامين سي من أفضل مقويات جهاز المناعة. فهو يعمل على زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تقاوم العدوى".10. القرنبيطالقرنبيط هو عضو في عائلة الخضروات الصليبية جنبا إلى جنب مع الكرنب والبروكلي، وأفضل اختيار من قبل الدكتورة سابيرينا فالكيير طبيبة الباطنة وطب الطهي والتي تقول إنه أحد الأطعمة التي تساعد على تعزيز المناعة، نظرا لأنه غني بمضادات الأكسدة وفيتامين سي.
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الصحة

10 أطعمة يجب تناولها حتى لا تمرض أبدا بحسب أطباء

21:25 GMT 27.03.2022
© AFP 2022 / TOBIAS SCHWARZصورة تظهر خضروات، بما في ذلك الملفوف والقرنبيط
صورة تظهر خضروات، بما في ذلك الملفوف والقرنبيط - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© AFP 2022 / TOBIAS SCHWARZ
على الرغم من عدم وجود طعام واحد يحميك من الإصابة بالمرض، إلا أن نظامك الغذائي العام يلعب دورا مهما في تعزيز دفاعاتك.
يقول روبرت جراهام المؤسس المشارك لشركة FRESH Medicine "إن الخطوة الأولى في تقوية جهاز المناعة لديك هي الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن غني بالحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والدهون الصحية والبروبيوتيك، وبروتين عالي الجودة".
ومع ذلك، هناك أطعمة محددة موصى بها من قبل الأطباء يجب أن تتناولها كثيرا قدر الإمكان، للوقاية من الأمراض، بحسب eatthis.
1.نبات الهليون
الهليون هو نوع من البريبيوتيك الغذائي، وهو نوع من الألياف غير القابلة للهضم تسمى السكريات قليلة التعدد.
ينصح جراهام "بالتفكير فيه على أنه" غذاء أو سماد" للبكتيريا المفيدة داخل الأمعاء.
وقال "تعمل البريبيوتيك عن طريق تحسين جهاز المناعة لديك، عن طريق زيادة السيتوكينات المضادة للالتهابات مع تقليل السيتوكينات المسببة للالتهابات".
تشمل المصادر الجيدة الأخرى للبريبيوتيك الفواكه والخضروات والفول والحبوب الكاملة مثل القمح والشوفان والشعير.
2.الحليب
بحسب د. إليزابيث زمودا، مديرة التعليم الطبي، بمستشفى الأطباء في أوهايو هيلث، يعتبر الحليب مصدرا جيدا للسيلينيوم ومصدرا بارزا للزنك.
يوفر كوب واحد من الحليب الخالي من الدسم 11% و 7% من الكمية اليومية الموصى بها من السيلينيوم والزنك، على التوالي.
وفقا لزمودا، فإن السيلينيوم يعزز وظيفة العديد من الخلايا المناعية ونقص الزنك "يضعف وظيفة الجهاز المناعي الذي ثبت أنه يتحسن مع زيادة تناول الزنك".
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3.فطر شيتاكي
يُعرف فطر شيتاكي بالفطر الطبي. يقول جراهام "قد يدعم دفاع الجسم المناعي ضد العدوى من خلال العمل على عناصر مختلفة من جهاز المناعة وزيادة الاستجابة المناعية للخلايا التائية".
يمكنك تقليب فطر شيتاكي في زيت الزيتون، أو إضافته إلى العجة وأطباق الأرز وأطباق المعكرونة والحساء والسلطات.
4. البروكلي
يوضج جراهام أن البروكلي يحتوي على مركب يسمى غلوكوزينولات السلفورافين، وهو عامل مكافحة الأمراض الذي يعزز المناعة.
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5. حساء الدجاج
على الرغم من عدم وجود دراسات مزدوجة التعمية خاضعة للتحكم الوهمي تبحث في تأثير حساء الدجاج على علاج نزلات البرد، اكتشف العلماء أن شرب حساء الدجاج يساعد في زيادة سرعة المخاط الأنفي، ما يعني أنك تتنفس بشكل أسرع حتى لا يتكاثر الفيروس أو البكتيريا وتسبب لك المرض.
لكن الأبحاث الأخرى قد وجدت أن المكونات الموجودة في حساء الدجاج لها تأثيرات مضادة للالتهابات (ربما بسبب الدجاج والمرق والخضروات التي تعمل معا)، بحسب دكتور مايكل ف. رويزن، الأستاذ في كلية الطب ليرنر.
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6. الزنجبيل
أفضل جزء في بعض الأطعمة التي تمنع المرض هو أنه يمكنك رميها في الحساء، مثل الزنجبيل.
يوضح رويزن أنه "في إحدى التجارب، تبين أن الزنجبيل يمنع الفيروسات".
7. الثوم
الثوم هو أفضل اختيار وفق الدكتورة ريفا إل. رال المديرة الطبية لمركز Cooper Healthy Living، والتي توضح أن الثوم غني بالأليسين، وهو مركب كبريتي ثبت أنه يقوي جهاز المناعة.
8. الزبادي
"الزبادي الذي يحتوي على مستنبتات حية ونشطة له خصائص بروبيوتيك يمكن أن تعزز جهاز المناعة عن طريق التوازن ومساعدة جسمك على إنتاج بكتيريا مفيدة يمكنها محاربة البكتيريا الضارة الأخرى" توضح الدكتور رال.
بالإضافة إلى البروبيوتيك، يعتبر الزبادي مصدرا جيدا لفيتامين د الذي يساعد أيضا في تعزيز وظيفة الجهاز المناعي.
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9. الفاكهة الحمضية
الفواكه في عائلة الحمضيات بما في ذلك البرتقال والليمون والليمون والجريب فروت غنية بفيتامين سي.
تقول رال "فيتامين سي من أفضل مقويات جهاز المناعة. فهو يعمل على زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تقاوم العدوى".
10. القرنبيط
القرنبيط هو عضو في عائلة الخضروات الصليبية جنبا إلى جنب مع الكرنب والبروكلي، وأفضل اختيار من قبل الدكتورة سابيرينا فالكيير طبيبة الباطنة وطب الطهي والتي تقول إنه أحد الأطعمة التي تساعد على تعزيز المناعة، نظرا لأنه غني بمضادات الأكسدة وفيتامين سي.
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