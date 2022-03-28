https://arabic.sputniknews.com/20220328/إذا-كان-لك-بريد-على-جي-ميل-فانتبه-لهذا-التحذير-1060590050.html
إذا كان لك بريد على جي ميل فانتبه لهذا التحذير
إذا كان لك بريد على جي ميل فانتبه لهذا التحذير
أصدرت إحدى شركات الأمن السيبراني المتخصصة تحذيرا لمستخدمي بريد جي ميل، مؤكدة انهم عرضة للتجسس. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T21:40+0000
2022-03-28T21:40+0000
2022-03-28T21:40+0000
جيميل
اختراق بريد إلكتروني
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101973/67/1019736794_0:133:3173:1917_1920x0_80_0_0_45a22da01e40cb9b4be55f07202393e7.jpg
وحسب تقرير صادر عن شركة الأمن السيبراني "ديجيتل تريندز"، فإن مجموعة من الهاكرز استهدفت مستخدمي جي ميل، عن طريق مرفقات تحمل برامج خبيثة ترسل إلى مستخدمي البريد، وتحمل نوعًا من برامج التجسس يسمى فايدر، وفقا لموقع ألوان.ووفقا للتقرير فإن فايدر برنامج خبيث، يستخدم من خلاله الهاكرز نص البريد الإلكتروني نفسه لتوجيه المستخدمين لفتح المرفق الضار، وعادة ما يكون ملف تعليمات "إتش تي إم إل" المترجمة من مايكروسوفت، وهو نوع من الملفات التي تهدف إلى مشاركة وثائق الدعم.وحينما يفتح المستخدم مثل تلك الملفات يتم فتح برنامج التجسس فايدر في خلفية الملف، ويمكن لبرنامج فايدر أن يقوم بسرقة المعلومات الخاصة.كما يوصي بضرورة الحفاظ على أنظمة التشغيل والبرامج والتطبيقات الأخرى محدثة في جميع الأوقات، وضرورة أن يكون لدى كل مستخدم برنامج لحظر الإعلانات.أيضا يؤكد على ضرورة تجنب النقر فوق المرفقات الغريبة في الرسائل مجهولة المصدر.
https://arabic.sputniknews.com/20211004/بلاغات-عن-أعطال-في-جي-ميل-ولينكد-إن-ويتندر-1050340118.html
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جيميل, اختراق بريد إلكتروني
إذا كان لك بريد على جي ميل فانتبه لهذا التحذير
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أصدرت إحدى شركات الأمن السيبراني المتخصصة تحذيرا لمستخدمي بريد جي ميل، مؤكدة انهم عرضة للتجسس.
وحسب تقرير صادر عن شركة الأمن السيبراني "ديجيتل تريندز"، فإن مجموعة من الهاكرز استهدفت مستخدمي جي ميل، عن طريق مرفقات تحمل برامج خبيثة ترسل إلى مستخدمي البريد، وتحمل نوعًا من برامج التجسس يسمى فايدر، وفقا لموقع ألوان
.
ووفقا للتقرير فإن فايدر برنامج خبيث، يستخدم من خلاله الهاكرز
نص البريد الإلكتروني نفسه لتوجيه المستخدمين لفتح المرفق الضار، وعادة ما يكون ملف تعليمات "إتش تي إم إل" المترجمة من مايكروسوفت، وهو نوع من الملفات التي تهدف إلى مشاركة وثائق الدعم.
وحينما يفتح المستخدم مثل تلك الملفات يتم فتح برنامج التجسس فايدر في خلفية الملف، ويمكن لبرنامج فايدر أن يقوم بسرقة المعلومات الخاصة.
وينصح التقرير بطريقة تعامل معينة مع رسائل التهديد المباشرة، حيث يوصي المستخدمين بالتأكد من أن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم تمتلك نوعًا من برامج مكافحة الفيروسات.
كما يوصي بضرورة الحفاظ على أنظمة التشغيل والبرامج والتطبيقات الأخرى محدثة في جميع الأوقات، وضرورة أن يكون لدى كل مستخدم برنامج لحظر الإعلانات.
أيضا يؤكد على ضرورة تجنب النقر فوق المرفقات
الغريبة في الرسائل مجهولة المصدر.