https://arabic.sputniknews.com/20220328/إذا-كان-لك-بريد-على-جي-ميل-فانتبه-لهذا-التحذير-1060590050.html

إذا كان لك بريد على جي ميل فانتبه لهذا التحذير

إذا كان لك بريد على جي ميل فانتبه لهذا التحذير

أصدرت إحدى شركات الأمن السيبراني المتخصصة تحذيرا لمستخدمي بريد جي ميل، مؤكدة انهم عرضة للتجسس. 28.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-28T21:40+0000

2022-03-28T21:40+0000

2022-03-28T21:40+0000

جيميل

اختراق بريد إلكتروني

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وحسب تقرير صادر عن شركة الأمن السيبراني "ديجيتل تريندز"، فإن مجموعة من الهاكرز استهدفت مستخدمي جي ميل، عن طريق مرفقات تحمل برامج خبيثة ترسل إلى مستخدمي البريد، وتحمل نوعًا من برامج التجسس يسمى فايدر، وفقا لموقع ألوان.ووفقا للتقرير فإن فايدر برنامج خبيث، يستخدم من خلاله الهاكرز نص البريد الإلكتروني نفسه لتوجيه المستخدمين لفتح المرفق الضار، وعادة ما يكون ملف تعليمات "إتش تي إم إل" المترجمة من مايكروسوفت، وهو نوع من الملفات التي تهدف إلى مشاركة وثائق الدعم.وحينما يفتح المستخدم مثل تلك الملفات يتم فتح برنامج التجسس فايدر في خلفية الملف، ويمكن لبرنامج فايدر أن يقوم بسرقة المعلومات الخاصة.كما يوصي بضرورة الحفاظ على أنظمة التشغيل والبرامج والتطبيقات الأخرى محدثة في جميع الأوقات، وضرورة أن يكون لدى كل مستخدم برنامج لحظر الإعلانات.أيضا يؤكد على ضرورة تجنب النقر فوق المرفقات الغريبة في الرسائل مجهولة المصدر.

https://arabic.sputniknews.com/20211004/بلاغات-عن-أعطال-في-جي-ميل-ولينكد-إن-ويتندر-1050340118.html

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جيميل, اختراق بريد إلكتروني