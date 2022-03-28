https://arabic.sputniknews.com/20220328/الأمم-المتحدة-تحذر-العقوبات-ضد-روسيا-تسبب-كارثة-عالمية-1060552705.html

الأمم المتحدة تحذر: العقوبات ضد روسيا تسبب كارثة عالمية

الأمم المتحدة تحذر: العقوبات ضد روسيا تسبب كارثة عالمية

تسهم العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا محاولا إضعافها لكي لا تتمكن من تحقيق أهداف عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في التسبب بكارثة عالمية. 28.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-28T08:38+0000

2022-03-28T08:38+0000

2022-03-28T08:38+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102268/00/1022680055_0:35:3600:2060_1920x0_80_0_0_7caef5df6d86f6b93910b1bc53bbea6f.jpg

قال خبير من منظمة الغذاء العالمي في حديث لصحيفة "إزفستيا" الروسية، إن المجاعة العالمية المرتقبة ستجتاح أولاً أفغانستان وعددا من البلدان العربية والإفريقية.كما قال الأمين العام للأمم المتحدة، انتونيو غوتيريش، في إشارة إلى الأزمة الأوكرانية، إن أصداء الأزمة تجلجل في أنحاء العالم حيث يمكن أن يتسبب ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة والأسمدة في مجاعة عالمية.وكان برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة قد أعلن أن عام 2022 سيشهد مجاعة كارثية تصيب 44 مليون شخص في 38 بلدا.وقال الخبير لوكا روسّو إن برنامج الغذاء وجه تحذيره قبل تفجّر الأزمة في أوكرانيا. وأشار إلى أن الخبراء يخشون أن يتفاقم الوضع في البلدان التي كانت قد اقتربت من المجاعة، بسبب الأزمة الأوكرانية والعقوبات ضد روسيا.والأزمة في أوكرانيا سبّبها نظام الحكم الأوكراني رافضا حل المشاكل مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين أعلنتا استقلالهما عن نظام الحكم الأوكراني في عام 2014، بالوسائل السلمية، وأصر على مواصلة حربه ضد سكان منطقة دونباس. ولأن غالبيتهم روس فإن روسيا لم تر مفرا من التدخل لوضع حد للجرائم التي يرتكبها نظام الحكم الأوكراني.من جانبهم سارع حماة نظام الحكم الأوكراني الأمريكيون والأوروبين إلى فرض عقوبات على روسيا تشمل حظر استيراد المنتجات الروسية.وذكرت الصحيفة نقلا عن شهود عيان أن الأوروبيين بدأوا يعانون من ارتفاع أسعار الأغذية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, روسيا