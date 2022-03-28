https://arabic.sputniknews.com/20220328/الإمارات-قمة-النقب-إحدى-المنصات-التي-نسعى-عبرها-إلى-تعزيز-أجندة-الاستقرار-والازدهار-1060580535.html
الإمارات: قمة النقب إحدى المنصات التي نسعى عبرها إلى تعزيز أجندة الاستقرار والازدهار
الإمارات: قمة النقب إحدى المنصات التي نسعى عبرها إلى تعزيز أجندة الاستقرار والازدهار
قالت دولة الإمارات، اليوم الاثنين، إن "قمة النقب في إسرائيل إحدى المنصات التي تسعى عبرها إلى تعزيز أجندة الاستقرار والازدهار بعيدا عن الاستقطاب السياسي الذي... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T16:48+0000
2022-03-28T16:48+0000
2022-03-28T16:48+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وأوضح المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش، عبر حسابه على "تويتر" أن "مشاركة الإمارات في قمة النقب تأتي من إيماننا بتبني مقاربة إقليمية تعمق التعاون الاقتصادي في المنطقة وتجسر الفجوات من خلال خطاب التسامح والتواصل".وعقد أمس الأحد، أعمال قمة سداسية، بمشاركة 4 وزراء خارجية عرب، بالإضافة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، في منطقة النقب.وجلس وزراء خارجية الدول الست، على طاولة مستديرة في فندق بالنقب، والتي يشارك فيها وزراء خارجية مصر والإمارات والمغرب والبحرين واسرائيل والولايات المتحدة.وأجمع وزراء خارجية دولة الإمارات ومصر والمغرب والبحرين والولايات المتحدة وإسرائيل، في ختام القمة اليوم على نبذ الإرهاب، وتعزيز السلام.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات: قمة النقب إحدى المنصات التي نسعى عبرها إلى تعزيز أجندة الاستقرار والازدهار
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قالت دولة الإمارات، اليوم الاثنين، إن "قمة النقب في إسرائيل إحدى المنصات التي تسعى عبرها إلى تعزيز أجندة الاستقرار والازدهار بعيدا عن الاستقطاب السياسي الذي أرهق المنطقة".
وأوضح المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش، عبر حسابه على "تويتر" أن "مشاركة الإمارات في قمة النقب تأتي من إيماننا بتبني مقاربة إقليمية تعمق التعاون الاقتصادي في المنطقة وتجسر الفجوات من خلال خطاب التسامح والتواصل".
وعقد أمس الأحد، أعمال قمة سداسية، بمشاركة 4 وزراء خارجية عرب
، بالإضافة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، في منطقة النقب.
وجلس وزراء خارجية الدول الست، على طاولة مستديرة في فندق بالنقب، والتي يشارك فيها وزراء خارجية مصر والإمارات والمغرب والبحرين واسرائيل والولايات المتحدة.
وأجمع وزراء خارجية دولة الإمارات ومصر والمغرب والبحرين والولايات المتحدة وإسرائيل، في ختام القمة اليوم على نبذ الإرهاب، وتعزيز السلام.