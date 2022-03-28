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البرهان: فرنسا ساهمت في عودة السودان إلى المجتمع الدولي
البرهان: فرنسا ساهمت في عودة السودان إلى المجتمع الدولي
قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان إن العلاقات بين الخرطوم وباريس متينة وراسخة. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T18:54+0000
2022-03-28T18:54+0000
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أخبار السودان اليوم
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن تصريحات البرهان جاءت خلال استقباله فريدريك كلافيه، مبعوث فرنسا الخاص للقرن الأفريقي والوفد المرافق له، في القصر الجمهوري بالخرطوم.وأوضح البرهان أن باريس بذلت جهودا إيجابية لدعم السودان فيما يتعلق بإعفاء الديون وإقامة مؤتمر باريس، وعودة السودان إلى المجتمع الدولي ودعم الاستقرار في السودان.وأكد البرهان أن الحكومة السودانية تبذل جهودا كبيرة لحل الأزمة التي تواجه البلاد حاليا.وأكد المبعوث الفرنسي للقرن الأفريقي حرص باريس على دعم ثورة ديسمبر والانتقال الديمقراطي في السودان.كما شدد على دعم بلاده للخرطوم في جهودها الرامية لإجراء الانتخابات، موجه دعوة للقوى السياسية للانخراط في التوافق الوطني، الذي تدعو له الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
https://arabic.sputniknews.com/20210517/ماكرون-فرنسا-تعهدت-بشطب-كل-ديون-السودان-لديها-وجعلها-منحة-وليس-دينا-1048993738.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم

البرهان: فرنسا ساهمت في عودة السودان إلى المجتمع الدولي

18:54 GMT 28.03.2022
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان
 رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER
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قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان إن العلاقات بين الخرطوم وباريس متينة وراسخة.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن تصريحات البرهان جاءت خلال استقباله فريدريك كلافيه، مبعوث فرنسا الخاص للقرن الأفريقي والوفد المرافق له، في القصر الجمهوري بالخرطوم.
وأوضح البرهان أن باريس بذلت جهودا إيجابية لدعم السودان فيما يتعلق بإعفاء الديون وإقامة مؤتمر باريس، وعودة السودان إلى المجتمع الدولي ودعم الاستقرار في السودان.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2021
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17 مايو 2021, 19:22 GMT
وأكد البرهان أن الحكومة السودانية تبذل جهودا كبيرة لحل الأزمة التي تواجه البلاد حاليا.
وأكد المبعوث الفرنسي للقرن الأفريقي حرص باريس على دعم ثورة ديسمبر والانتقال الديمقراطي في السودان.
كما شدد على دعم بلاده للخرطوم في جهودها الرامية لإجراء الانتخابات، موجه دعوة للقوى السياسية للانخراط في التوافق الوطني، الذي تدعو له الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
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