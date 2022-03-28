عربي
السلطات الشيشانية تعلن عن تعديل استراتيجية مقاتليها في ماريوبول من أجل تحرير المدينة خلال أيام
https://arabic.sputniknews.com/20220328/الدفاع-التركية-تعلن-إبطال-لغم-في-البحر-الأسود-1060572598.html
الدفاع التركية تعلن إبطال لغم في البحر الأسود
الدفاع التركية تعلن إبطال لغم في البحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، إن فريق غوص عسكريا‭‭‭ ‬‬‬أبطل مفعول لغم بحري انجرف قبالة الساحل الشمالي الغربي للبلاد. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T13:54+0000
2022-03-28T13:54+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/1053964151_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_908b764b389a652c4c7677f7cc655082.png
ونقلت "رويترز" عن الدفاع التركية بيانا قالت فيه إنه "إشارة إلى منطقة في إقليم قرقلر إيلي التركية على حدود بلغاريا، قامت فرق الدفاع بتفكيك اللغم الذي تم اكتشافه قبالة ساحل إجنادا تحت الماء".من جانبه، قال مسؤول في مجال الشحن إن الألغام تهدد عملية الشحن، ما دفع السلطات التركية يوم السبت الماضي إلى مطالبة السفن بالبقاء بعيدا بينما يفحص فريق من الغواصين "جسما يشبه اللغم" شمالي إسطنبول.وكشف وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في وقت لاحق، أن الجيش أبطل ذلك اللغم، وسمع دوي انفجار قوي قبالة قرية في شمال المدينة. وتم وصف الجسم لأول مرة بأنه نوع قديم من الألغام.وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قد قال، أمس الأحد، أنه لا توجد حالة طوارئ في البحر الأسود، وسفن البحث عن الألغام تتناوب.وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "ستار" التركية، أنه تم رصد جسم يشبه اللغم عند مدخل مضيق البوسفور. وفي وقت لاحق، أكدت وزارة الدفاع التركية أن الجسم الذي تم العثور عليه هو لغم، وأعلنت عن إجراء محادثات مع موسكو وكييف بشأن هذه القضية. وتم إغلاق المضيق أمام حركة السفن إلى حين إزالة اللغم، وبعد ذلك استؤنفت حركة السفن.وقال أكار للصحفيين: "لا توجد حالة طوارئ في البحر الأسود. سفننا تقوم بواجب البحث عن الألغام".صرح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سابقًا أن الجيش الأوكراني، بعد بدء العملية الخاصة الروسية، قام بتركيب نحو 420 لغماً في موانئ أوديسا وأوتشاكوف وتشرنومورسك ويوجني. ولم تستبعد الخدمة احتمال انجراف الألغام إلى مضيق البوسفور وأبعد إلى بحار حوض البحر الأبيض المتوسط ​​بسبب التيار. ذكرت صحيفة "حرييت" في وقت سابق، أن البحرية التركية طلبت من السفن تعقب الألغام المنجرفة بعد تقرير لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي. بدوره، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن وزارة الدفاع في البلاد تتخذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بمعلومات عن ألغام عائمة في البحر الأسود.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/1053964151_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_5d3c7a1855a879617867e6d11a61a1aa.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن

الدفاع التركية تعلن إبطال لغم في البحر الأسود

13:54 GMT 28.03.2022
© Sputnikقدرات الفرقاطة الفرنسية "أوفيرني" التي تراقبها روسيا في البحر الأسود
قدرات الفرقاطة الفرنسية أوفيرني التي تراقبها روسيا في البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، إن فريق غوص عسكريا‭‭‭ ‬‬‬أبطل مفعول لغم بحري انجرف قبالة الساحل الشمالي الغربي للبلاد.
ونقلت "رويترز" عن الدفاع التركية بيانا قالت فيه إنه "إشارة إلى منطقة في إقليم قرقلر إيلي التركية على حدود بلغاريا، قامت فرق الدفاع بتفكيك اللغم الذي تم اكتشافه قبالة ساحل إجنادا تحت الماء".
من جانبه، قال مسؤول في مجال الشحن إن الألغام تهدد عملية الشحن، ما دفع السلطات التركية يوم السبت الماضي إلى مطالبة السفن بالبقاء بعيدا بينما يفحص فريق من الغواصين "جسما يشبه اللغم" شمالي إسطنبول.
وكشف وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في وقت لاحق، أن الجيش أبطل ذلك اللغم، وسمع دوي انفجار قوي قبالة قرية في شمال المدينة. وتم وصف الجسم لأول مرة بأنه نوع قديم من الألغام.
وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قد قال، أمس الأحد، أنه لا توجد حالة طوارئ في البحر الأسود، وسفن البحث عن الألغام تتناوب.
وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "ستار" التركية، أنه تم رصد جسم يشبه اللغم عند مدخل مضيق البوسفور. وفي وقت لاحق، أكدت وزارة الدفاع التركية أن الجسم الذي تم العثور عليه هو لغم، وأعلنت عن إجراء محادثات مع موسكو وكييف بشأن هذه القضية. وتم إغلاق المضيق أمام حركة السفن إلى حين إزالة اللغم، وبعد ذلك استؤنفت حركة السفن.
وقال أكار للصحفيين: "لا توجد حالة طوارئ في البحر الأسود. سفننا تقوم بواجب البحث عن الألغام".
صرح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سابقًا أن الجيش الأوكراني، بعد بدء العملية الخاصة الروسية، قام بتركيب نحو 420 لغماً في موانئ أوديسا وأوتشاكوف وتشرنومورسك ويوجني. ولم تستبعد الخدمة احتمال انجراف الألغام إلى مضيق البوسفور وأبعد إلى بحار حوض البحر الأبيض المتوسط ​​بسبب التيار.
ذكرت صحيفة "حرييت" في وقت سابق، أن البحرية التركية طلبت من السفن تعقب الألغام المنجرفة بعد تقرير لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي. بدوره، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن وزارة الدفاع في البلاد تتخذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بمعلومات عن ألغام عائمة في البحر الأسود.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС РФ перед выполнением боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала