https://arabic.sputniknews.com/20220328/الدفاع-التركية-تعلن-إبطال-لغم-في-البحر-الأسود-1060572598.html

الدفاع التركية تعلن إبطال لغم في البحر الأسود

الدفاع التركية تعلن إبطال لغم في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، إن فريق غوص عسكريا‭‭‭ ‬‬‬أبطل مفعول لغم بحري انجرف قبالة الساحل الشمالي الغربي للبلاد. 28.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-28T13:54+0000

2022-03-28T13:54+0000

2022-03-28T13:54+0000

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ونقلت "رويترز" عن الدفاع التركية بيانا قالت فيه إنه "إشارة إلى منطقة في إقليم قرقلر إيلي التركية على حدود بلغاريا، قامت فرق الدفاع بتفكيك اللغم الذي تم اكتشافه قبالة ساحل إجنادا تحت الماء".من جانبه، قال مسؤول في مجال الشحن إن الألغام تهدد عملية الشحن، ما دفع السلطات التركية يوم السبت الماضي إلى مطالبة السفن بالبقاء بعيدا بينما يفحص فريق من الغواصين "جسما يشبه اللغم" شمالي إسطنبول.وكشف وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في وقت لاحق، أن الجيش أبطل ذلك اللغم، وسمع دوي انفجار قوي قبالة قرية في شمال المدينة. وتم وصف الجسم لأول مرة بأنه نوع قديم من الألغام.وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قد قال، أمس الأحد، أنه لا توجد حالة طوارئ في البحر الأسود، وسفن البحث عن الألغام تتناوب.وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "ستار" التركية، أنه تم رصد جسم يشبه اللغم عند مدخل مضيق البوسفور. وفي وقت لاحق، أكدت وزارة الدفاع التركية أن الجسم الذي تم العثور عليه هو لغم، وأعلنت عن إجراء محادثات مع موسكو وكييف بشأن هذه القضية. وتم إغلاق المضيق أمام حركة السفن إلى حين إزالة اللغم، وبعد ذلك استؤنفت حركة السفن.وقال أكار للصحفيين: "لا توجد حالة طوارئ في البحر الأسود. سفننا تقوم بواجب البحث عن الألغام".صرح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سابقًا أن الجيش الأوكراني، بعد بدء العملية الخاصة الروسية، قام بتركيب نحو 420 لغماً في موانئ أوديسا وأوتشاكوف وتشرنومورسك ويوجني. ولم تستبعد الخدمة احتمال انجراف الألغام إلى مضيق البوسفور وأبعد إلى بحار حوض البحر الأبيض المتوسط ​​بسبب التيار. ذكرت صحيفة "حرييت" في وقت سابق، أن البحرية التركية طلبت من السفن تعقب الألغام المنجرفة بعد تقرير لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي. بدوره، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن وزارة الدفاع في البلاد تتخذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بمعلومات عن ألغام عائمة في البحر الأسود.

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