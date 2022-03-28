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https://arabic.sputniknews.com/20220328/السلفادور-تعلن-حالة-الطوارئ-مع-تصاعد-عمليات-قتل-بين-العصابات--1060546392.html
السلفادور تعلن حالة الطوارئ مع تصاعد عمليات قتل بين العصابات
السلفادور تعلن حالة الطوارئ مع تصاعد عمليات قتل بين العصابات
أعلنت السلفادور، الأحد، حالة الطوارئ في البلاد وتوسيع سلطات الشرطة وتقليص الحريات المدنية مع تصاعد عمليات قتل مرتبطة بالعصابات أودت بحياة العشرات في يومين فقط. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T03:52+0000
2022-03-28T03:52+0000
السلفادور
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وبموجب هذه الخطوة التي جاءت بناءً على طلب الرئيس ناييب بوكيلي، يتم تقييد حرية التجمع، ويمكن فتح المراسلات أو اعتراض المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني دون أمر من المحكمة.كما أنه يحد من الحق في معرفة سبب الاعتقال والوصول إلى محام عند الاحتجاز، بالإضافة إلى السماح بالاعتقال الإداري لأكثر من 72 ساعة.وكتب الرئيس السلفادوري على تويتر بعد موافقة المشرعين على الطلب في وقت مبكر من يوم الأحد، "بالنسبة للغالبية العظمى من الناس، تستمر الحياة كالمعتاد"، على الرغم من أن الإغلاق المؤقت "المستهدف" سيكون ساري المفعول في بعض المناطق.وأضاف أن "الخدمات الدينية والرياضية والتجارة والدراسات وما إلى ذلك قد تستمر كالمعتاد، إلا إذا كنت عضوا في عصابة أو تعتبرك السلطات شخصا مشبوها".عانت الدولة الصغيرة الواقعة في أمريكا الوسطى من موجة جديدة من عنف العصابات، حيث أبلغت الشرطة عن مقتل 62 شخصًا يوم السبت وحده، و14 آخرين يوم الجمعة.وردًا على تصاعد العنف، طلب بوكيلي من الهيئة التشريعية - التي يسيطر عليها حزبه الحاكم - الموافقة على حالة الطوارئ لمدة شهر واحد، والتي بموجبها يتم تقييد بعض الحريات.وأودى ارتفاع سابق في جرائم القتل في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بحياة 45 شخصا في ثلاثة أيام.سجلت البلاد 1140 جريمة قتل في عام 2021 - بمتوسط ​​18 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة - بانخفاض عن 1341 حالة مسجلة في العام السابق وهو أدنى رقم منذ انتهاء الحرب الأهلية في البلاد في عام 1992، وفقًا للبيانات الرسمية.
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السلفادور

السلفادور تعلن حالة الطوارئ مع تصاعد عمليات قتل بين العصابات

03:52 GMT 28.03.2022
© REUTERS / Jose Cabezas مسيرة في ذكرى مقتل طلاب جامعة مظاهرة عام من قبل عسكريين في 1975 في سان سلفادور، السلفادور 30 يوليو/ تموز 2017
مسيرة في ذكرى مقتل طلاب جامعة مظاهرة عام من قبل عسكريين في 1975 في سان سلفادور، السلفادور 30 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© REUTERS / Jose Cabezas
أعلنت السلفادور، الأحد، حالة الطوارئ في البلاد وتوسيع سلطات الشرطة وتقليص الحريات المدنية مع تصاعد عمليات قتل مرتبطة بالعصابات أودت بحياة العشرات في يومين فقط.
وبموجب هذه الخطوة التي جاءت بناءً على طلب الرئيس ناييب بوكيلي، يتم تقييد حرية التجمع، ويمكن فتح المراسلات أو اعتراض المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني دون أمر من المحكمة.
كما أنه يحد من الحق في معرفة سبب الاعتقال والوصول إلى محام عند الاحتجاز، بالإضافة إلى السماح بالاعتقال الإداري لأكثر من 72 ساعة.
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وكتب الرئيس السلفادوري على تويتر بعد موافقة المشرعين على الطلب في وقت مبكر من يوم الأحد، "بالنسبة للغالبية العظمى من الناس، تستمر الحياة كالمعتاد"، على الرغم من أن الإغلاق المؤقت "المستهدف" سيكون ساري المفعول في بعض المناطق.
وأضاف أن "الخدمات الدينية والرياضية والتجارة والدراسات وما إلى ذلك قد تستمر كالمعتاد، إلا إذا كنت عضوا في عصابة أو تعتبرك السلطات شخصا مشبوها".
عانت الدولة الصغيرة الواقعة في أمريكا الوسطى من موجة جديدة من عنف العصابات، حيث أبلغت الشرطة عن مقتل 62 شخصًا يوم السبت وحده، و14 آخرين يوم الجمعة.
وردًا على تصاعد العنف، طلب بوكيلي من الهيئة التشريعية - التي يسيطر عليها حزبه الحاكم - الموافقة على حالة الطوارئ لمدة شهر واحد، والتي بموجبها يتم تقييد بعض الحريات.
وأودى ارتفاع سابق في جرائم القتل في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بحياة 45 شخصا في ثلاثة أيام.
سجلت البلاد 1140 جريمة قتل في عام 2021 - بمتوسط ​​18 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة - بانخفاض عن 1341 حالة مسجلة في العام السابق وهو أدنى رقم منذ انتهاء الحرب الأهلية في البلاد في عام 1992، وفقًا للبيانات الرسمية.
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