https://arabic.sputniknews.com/20220328/السيسي-يؤكد-لجونسون-استعداد-بلاده-لبذل-أي-جهود-لصون-السلام-في-العالم-تعقيبا-على-الأزمة-الأوكرانية-1060574478.html

السيسي يؤكد لجونسون استعداد بلاده لبذل أي جهود لصون السلام في العالم تعقيبا على الأزمة الأوكرانية

السيسي يؤكد لجونسون استعداد بلاده لبذل أي جهود لصون السلام في العالم تعقيبا على الأزمة الأوكرانية

تبادل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، وجهات النظر بشأن ‏تطورات الأوضاع على الساحة الأوكرانية، وذلك... 28.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-28T14:47+0000

2022-03-28T14:47+0000

2022-03-28T14:47+0000

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وأكد السيسي لجونسون في هذا الصدد "استعداد مصر لبذل أية جهود ممكنة لصون السلام والاستقرار حول العالم"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.وأشاد الرئيس المصري في الاتصال "بالتطور الملحوظ والطفرة النوعية في العلاقات الثنائية بين بلاده وبريطانيا في جميع المجالات"، مؤكدا تطلع مصر لتعظيم التعاون المثمر خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل وجهات النظر في ظل التحديات المشتركة التي تواجه البلدين على المستويين الدولي والإقليمي.كما أعرب السيسي عن "التطلع لمزيد من انخراط بريطانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية في مختلف المجالات، وكذلك العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات البريطانية في مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، خاصة في ضوء التحسن في مناخ الاستثمار والأعمال في مصر، إلى جانب الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى"، بحسب البيان.من ناحيته، أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، للرئيس المصري، عبد الفتاح سيسي خلال اتصاله معه أن "مصر تعد أحد أهم شركاء بريطانيا في الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة على صعيد ترسيخ الأمن والاستقرار، ومن ثم يحرص الجانب البريطاني على الاستمرار في دعم الإجراءات الطموحة والتجربة الرائدة التي تقوم بها مصر سعيا للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة، لاسيما من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة".وأضاف بيان الرئاسة المصرية أن الاتصال شهد التباحث بشأن استعدادات مصر لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، المقامة، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في مدينة شرم الشيخ، خاصة في ظل الرئاسة البريطانية الحالية للمؤتمر.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي, بوريس جونسون, أخبار مصر الآن, بريطانيا, العالم العربي, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا