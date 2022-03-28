https://arabic.sputniknews.com/20220328/اللاذقية-وطرطوس-تؤكدان-دعم-سوريا-لروسيا-وشعبها-في-وجه-الهجمة-الغربية--1060567922.html

اللاذقية وطرطوس تؤكدان دعم سوريا لروسيا وشعبها في وجه الهجمة الغربية

اللاذقية وطرطوس تؤكدان دعم سوريا لروسيا وشعبها في وجه الهجمة الغربية

أقامت الفعاليات والمنظمات الشعبية والأهلية في محافظتي طرطوس واللاذقية، اليوم الاثنين، وقفتين تضامنيتين في مواجهة الإجراءات الغربية المتخذة ضد أمن روسيا... 28.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-28T12:25+0000

2022-03-28T12:25+0000

2022-03-28T12:25+0000

العالم العربي

روسيا

أخبار سوريا اليوم

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وتضمنت الفعاليات بث النشيدين الوطنيين السوري والروسي، إضافة إلى رفع المشاركين الأعلام الوطنية السورية والروسية، تأكيدا على وقوف سوريا إلى جانب روسيا الاتحادية ضد العقوبات الغربية التي تستهدف أمن الشعب الروسي، ودعما للعملية الخاصة التي ينفذها الجيش الروسي لحماية السكان المدنيين في دونباس.ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، تأتي هذه المبادرة للوقوف أيضا في وجه الحملة الإعلامية الشرسة التي تقودها كل من الولايات المتحدة والدول الغربية الحليفة في سبيل تشويه صورة روسيا من خلال استهداف ثقافتها الغنية التي يشهد عليها التاريخ.وقال المشاركون إن هذه الوقفة "عربون وفاء لروسيا وشعبها الذي وقف إلى جانب سورية في حربها ضد الإرهاب وهو موقف نابع من قناعة راسخة لدى السوريين بصوابية الموقف الروسي للحفاظ على أمن روسيا في وجه سياسات حلف الناتو العدوانية".وأكد أمين فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي هيثم إسماعيل إلى أن "هذه الجماهير التي احتشدت تعبر عن وقوفها ومساندتها للحليف الروسي في وجه سياسة الهيمنة والغطرسة التي يمارسها الغرب الاستعماري والولايات المتحدة بحق الدول والشعوب"، مؤكدا أن "الشعب السوري أثبت للعالم أنه شعب لا يركع ولا يستسلم أو يتنازل عن ثوابته الوطنية وهو مساند دائما لحق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".واعتبر مفتي اللاذقية الشيخ غزال غزال أن الوقفة هي "تعبير عن وقوف الشعوب التي تناضل من أجل نشر السلام والمحبة وفي مقدمتها روسيا في خندق واحد لمواجهة عدو شرس هو الإرهاب"، فيما أشار رئيس فرع اتحاد الصحفيين في اللاذقية إبراهيم شعبان إن "ما تواجهه روسيا اليوم شبيه بما واجهته سورية خلال السنوات الماضية من إرهاب مدعوم غربياً حيث تحارب روسيا النازيين الجدد على حدودها".

https://arabic.sputniknews.com/20220308/وقفة-تضامنية-سورية-في-حمص-دعما-لروسيا-وشعبها-1059612601.html

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