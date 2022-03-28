عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220328/تونس-رفع-أسعار-بيع-السجائر-1060549864.html
تونس... رفع أسعار بيع السجائر
تونس... رفع أسعار بيع السجائر
أعلنت السلطات التونسية رفع أسعار البيع لبعض أنواع السجائر اعتبارا من اليوم الاثنين. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T07:45+0000
2022-03-28T07:45+0000
أخبار تونس اليوم
تدخين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/01/1049132294_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_9a58d50ca09348c83f81a0f1751247c9.jpg
وصرحت الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان أن بعض أسعار البيع الخاصة بالسجائر والمواد الأخرى التي تختص بها الدولة تم تعديلها وفق الجداول المصاحبة، بحسب موقع "موازييك إف إم".وأكدت الوكالة أنه يتعين على كافة البائعين لهذه المواد الذين توجد بحوزتهم كميات من المواد المذكورة حصلوا عليها بالأسعار القديمة أن يقدموا تصريحا كتابيا لدى مراكز التوزيع التي يتزودون منها في موعد أقصاه 31 مارس/ آذار الجاري.وأوضحت أن هذا الأمر يتعلق بكميات مواد الاختصاص التي بحوزتهم إثر غلق متاجرهم في 27 مارس.وأشارت إلى أن الكميات المبلغ عنها تستوجب دفع الفارق بين الأسعار الجديدة والأسعار القديمة إلى الجهات المالية المختصة.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/شرب-هذا-الشاي-مسرطن-مثل-تدخين-100-سيجارة-1059467764.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/01/1049132294_112:0:1169:793_1920x0_80_0_0_4a3da5f0e4981df7560e93638db55bd0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم, تدخين

تونس... رفع أسعار بيع السجائر

07:45 GMT 28.03.2022
CC BY 2.0 / Pixabay/ geralt / التدخين
التدخين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
CC BY 2.0 / Pixabay/ geralt /
أعلنت السلطات التونسية رفع أسعار البيع لبعض أنواع السجائر اعتبارا من اليوم الاثنين.
وصرحت الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان أن بعض أسعار البيع الخاصة بالسجائر والمواد الأخرى التي تختص بها الدولة تم تعديلها وفق الجداول المصاحبة، بحسب موقع "موازييك إف إم".
شاي بالنعناع - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
شرب هذا الشاي مسرطن مثل تدخين 100 سيجارة
4 مارس, 21:49 GMT
وأكدت الوكالة أنه يتعين على كافة البائعين لهذه المواد الذين توجد بحوزتهم كميات من المواد المذكورة حصلوا عليها بالأسعار القديمة أن يقدموا تصريحا كتابيا لدى مراكز التوزيع التي يتزودون منها في موعد أقصاه 31 مارس/ آذار الجاري.
وأوضحت أن هذا الأمر يتعلق بكميات مواد الاختصاص التي بحوزتهم إثر غلق متاجرهم في 27 مارس.
وأشارت إلى أن الكميات المبلغ عنها تستوجب دفع الفارق بين الأسعار الجديدة والأسعار القديمة إلى الجهات المالية المختصة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала