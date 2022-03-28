https://arabic.sputniknews.com/20220328/تونس-رفع-أسعار-بيع-السجائر-1060549864.html
تونس... رفع أسعار بيع السجائر
تونس... رفع أسعار بيع السجائر
أعلنت السلطات التونسية رفع أسعار البيع لبعض أنواع السجائر اعتبارا من اليوم الاثنين. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T07:45+0000
2022-03-28T07:45+0000
2022-03-28T07:45+0000
أخبار تونس اليوم
تدخين
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وصرحت الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان أن بعض أسعار البيع الخاصة بالسجائر والمواد الأخرى التي تختص بها الدولة تم تعديلها وفق الجداول المصاحبة، بحسب موقع "موازييك إف إم".وأكدت الوكالة أنه يتعين على كافة البائعين لهذه المواد الذين توجد بحوزتهم كميات من المواد المذكورة حصلوا عليها بالأسعار القديمة أن يقدموا تصريحا كتابيا لدى مراكز التوزيع التي يتزودون منها في موعد أقصاه 31 مارس/ آذار الجاري.وأوضحت أن هذا الأمر يتعلق بكميات مواد الاختصاص التي بحوزتهم إثر غلق متاجرهم في 27 مارس.وأشارت إلى أن الكميات المبلغ عنها تستوجب دفع الفارق بين الأسعار الجديدة والأسعار القديمة إلى الجهات المالية المختصة.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, تدخين
تونس... رفع أسعار بيع السجائر
أعلنت السلطات التونسية رفع أسعار البيع لبعض أنواع السجائر اعتبارا من اليوم الاثنين.
وصرحت الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان أن بعض أسعار البيع الخاصة بالسجائر والمواد الأخرى التي تختص بها الدولة تم تعديلها وفق الجداول المصاحبة، بحسب موقع "موازييك إف إم"
.
وأكدت الوكالة أنه يتعين على كافة البائعين لهذه المواد الذين توجد بحوزتهم كميات من المواد المذكورة حصلوا عليها بالأسعار القديمة أن يقدموا تصريحا كتابيا لدى مراكز التوزيع التي يتزودون منها في موعد أقصاه 31 مارس/ آذار الجاري.
وأوضحت أن هذا الأمر يتعلق بكميات مواد الاختصاص التي بحوزتهم إثر غلق متاجرهم في 27 مارس.
وأشارت إلى أن الكميات المبلغ عنها تستوجب دفع الفارق بين الأسعار الجديدة والأسعار القديمة إلى الجهات المالية المختصة.