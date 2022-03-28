https://arabic.sputniknews.com/20220328/روسيا-ترد-بالمثل-على-طرد-ثلاثة-من-دبلوماسييها-من-سلوفاكيا-1060567132.html
روسيا ترد بالمثل على طرد ثلاثة من دبلوماسييها من سلوفاكيا
روسيا ترد بالمثل على طرد ثلاثة من دبلوماسييها من سلوفاكيا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، استدعاء السفير السلوفاكي في موسكو إلى مقر وزارة الخارجية، حيث تم إبلاغه بإعلان 3 من موظفي السفارة السلوفاكية... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T12:07+0000
2022-03-28T12:07+0000
2022-03-28T12:07+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059369791_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_9fff65c2d396cdaaec8c02aa0f333804.jpg
وجاء في بيان منشور على موقع الخارجية الروسية: "في الـ 28 من آذار/مارس، تم استدعاء سفير الجمهورية السلوفاكية لدى روسيا إلى مقر الخارجية الروسية، حيث تم إبلاغه بأنه ردًا على طرد ثلاثة موظفين في السفارة الروسية في سلوفاكيا في شهر آذار/مارس".وأضاف البيان: "تقرر إعلان ثلاثة دبلوماسيين في سفارة سلوفاكيا في موسكو "أشخاصا غير مرغوب فيهم". كما طُلب منهم مغادرة الأراضي الروسية في غضون 72 ساعة".تأتي هذه الإجراءات بينما تتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة التي بدأت، في 24 فبراير/شباط الماضي، في أوكرانيا لنزع سلاح كييف والقضاء على المجموعات النازية والقومية المتطرفة فيها وإلزام البلاد بصفة الحياد، إلى جانب حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من عمليات الإبادة والتطهير العرقي الذي مارسته السلطات في أوكرانيا بدءًا من عام 2014.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059369791_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_6211d1069548b07009cae85f99702382.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا ترد بالمثل على طرد ثلاثة من دبلوماسييها من سلوفاكيا
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، استدعاء السفير السلوفاكي في موسكو إلى مقر وزارة الخارجية، حيث تم إبلاغه بإعلان 3 من موظفي السفارة السلوفاكية "أشخاص غير مرغوب فيهم"، وذلك ردا على طرد ثلاثة دبلوماسيين روس من سلوفاكيا في وقت سابق من الشهر الجاري.
وجاء في بيان منشور على موقع الخارجية الروسية: "في الـ 28 من آذار/مارس، تم استدعاء سفير الجمهورية السلوفاكية لدى روسيا إلى مقر الخارجية الروسية، حيث تم إبلاغه بأنه ردًا على طرد ثلاثة موظفين في السفارة الروسية في سلوفاكيا في شهر آذار/مارس".
وأضاف البيان: "تقرر إعلان ثلاثة دبلوماسيين في سفارة سلوفاكيا في موسكو "أشخاصا غير مرغوب فيهم". كما طُلب منهم مغادرة الأراضي الروسية في غضون 72 ساعة".
تأتي هذه الإجراءات بينما تتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة التي بدأت، في 24 فبراير/شباط الماضي، في أوكرانيا لنزع سلاح كييف والقضاء على المجموعات النازية والقومية المتطرفة فيها وإلزام البلاد بصفة الحياد، إلى جانب حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من عمليات الإبادة والتطهير العرقي الذي مارسته السلطات في أوكرانيا بدءًا من عام 2014.