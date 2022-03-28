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https://arabic.sputniknews.com/20220328/شركة-أوروبية-مرافق-تخزين-الغاز-في-الاتحاد-الأوروبي-ممتلئة-بنسبة-26-1060546985.html
شركة أوروبية: مرافق تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي ممتلئة بنسبة 26%
شركة أوروبية: مرافق تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي ممتلئة بنسبة 26%
كشفت الشركة العاملة في نقل الغاز إلى أوروبا أن المخازن الأوروبية تحتوي على نسبة 26% من الغاز، حيث بلغت الكمية المخزنة نحو 27 مليار متر مكعب. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T05:46+0000
2022-03-28T05:55+0000
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ذكرت شركة "GIE" المشغلة لخط الغاز روسيا - أوروبا أنه بحسب البيانات الأخيرة بلغت نسبة الغاز المخزنة حتى 25 مارس/ آذار نحو 25.8% ومقارنة بالعام الماضي بلغت 30%، مشيرة في بياناتها إلى أن البيانات تكشف عن انخفاض الكمية المخزنة سنويا بنحو 55% مقارنة بعام 2020.وأضافت الشركة أنه في نهاية شهر مارس/ آذار من هذا العام، لوحظت أعلى نسبة من تخزين الغاز في البرتغال (77.5٪) والسويد (66.6٪) وبولندا (63.1٪) والأدنى - في النمسا (12.4٪) وبلجيكا (14.4٪) ٪) وكرواتيا (16.5٪).كما تمتلك 18 دولة من أصل 27 دولة في المنطقة مثل هذه الاحتياطيات، وهي ألمانيا وفرنسا والنمسا وبلغاريا وبلجيكا والسويد وإسبانيا وسلوفاكيا وكرواتيا ورومانيا والتشيك والبرتغال وبولندا وهولندا ولاتفيا وإيطاليا. والمجر والدنمارك.
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العالم

شركة أوروبية: مرافق تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي ممتلئة بنسبة 26%

05:46 GMT 28.03.2022 (تم التحديث: 05:55 GMT 28.03.2022)
© Sputnikارتفاع أسعار الغاز عالميا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
ارتفاع أسعار الغاز عالميا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© Sputnik
كشفت الشركة العاملة في نقل الغاز إلى أوروبا أن المخازن الأوروبية تحتوي على نسبة 26% من الغاز، حيث بلغت الكمية المخزنة نحو 27 مليار متر مكعب.
ذكرت شركة "GIE" المشغلة لخط الغاز روسيا - أوروبا أنه بحسب البيانات الأخيرة بلغت نسبة الغاز المخزنة حتى 25 مارس/ آذار نحو 25.8% ومقارنة بالعام الماضي بلغت 30%، مشيرة في بياناتها إلى أن البيانات تكشف عن انخفاض الكمية المخزنة سنويا بنحو 55% مقارنة بعام 2020.
وأضافت الشركة أنه في نهاية شهر مارس/ آذار من هذا العام، لوحظت أعلى نسبة من تخزين الغاز في البرتغال (77.5٪) والسويد (66.6٪) وبولندا (63.1٪) والأدنى - في النمسا (12.4٪) وبلجيكا (14.4٪) ٪) وكرواتيا (16.5٪).
كما تمتلك 18 دولة من أصل 27 دولة في المنطقة مثل هذه الاحتياطيات، وهي ألمانيا وفرنسا والنمسا وبلغاريا وبلجيكا والسويد وإسبانيا وسلوفاكيا وكرواتيا ورومانيا والتشيك والبرتغال وبولندا وهولندا ولاتفيا وإيطاليا. والمجر والدنمارك.
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