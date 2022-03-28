https://arabic.sputniknews.com/20220328/شركة-أوروبية-مرافق-تخزين-الغاز-في-الاتحاد-الأوروبي-ممتلئة-بنسبة-26-1060546985.html
شركة أوروبية: مرافق تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي ممتلئة بنسبة 26%
شركة أوروبية: مرافق تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي ممتلئة بنسبة 26%
كشفت الشركة العاملة في نقل الغاز إلى أوروبا أن المخازن الأوروبية تحتوي على نسبة 26% من الغاز، حيث بلغت الكمية المخزنة نحو 27 مليار متر مكعب. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T05:46+0000
2022-03-28T05:46+0000
2022-03-28T05:55+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1059576504_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_62df6c18c91728faa5aa232d05a954f2.png
ذكرت شركة "GIE" المشغلة لخط الغاز روسيا - أوروبا أنه بحسب البيانات الأخيرة بلغت نسبة الغاز المخزنة حتى 25 مارس/ آذار نحو 25.8% ومقارنة بالعام الماضي بلغت 30%، مشيرة في بياناتها إلى أن البيانات تكشف عن انخفاض الكمية المخزنة سنويا بنحو 55% مقارنة بعام 2020.وأضافت الشركة أنه في نهاية شهر مارس/ آذار من هذا العام، لوحظت أعلى نسبة من تخزين الغاز في البرتغال (77.5٪) والسويد (66.6٪) وبولندا (63.1٪) والأدنى - في النمسا (12.4٪) وبلجيكا (14.4٪) ٪) وكرواتيا (16.5٪).كما تمتلك 18 دولة من أصل 27 دولة في المنطقة مثل هذه الاحتياطيات، وهي ألمانيا وفرنسا والنمسا وبلغاريا وبلجيكا والسويد وإسبانيا وسلوفاكيا وكرواتيا ورومانيا والتشيك والبرتغال وبولندا وهولندا ولاتفيا وإيطاليا. والمجر والدنمارك.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1059576504_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_fdb2560ef2496d613268e3ae27ede023.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
شركة أوروبية: مرافق تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي ممتلئة بنسبة 26%
05:46 GMT 28.03.2022 (تم التحديث: 05:55 GMT 28.03.2022)
كشفت الشركة العاملة في نقل الغاز إلى أوروبا أن المخازن الأوروبية تحتوي على نسبة 26% من الغاز، حيث بلغت الكمية المخزنة نحو 27 مليار متر مكعب.
ذكرت شركة "GIE" المشغلة لخط الغاز روسيا - أوروبا
أنه بحسب البيانات الأخيرة بلغت نسبة الغاز المخزنة حتى 25 مارس/ آذار نحو 25.8% ومقارنة بالعام الماضي بلغت 30%، مشيرة في بياناتها إلى أن البيانات تكشف عن انخفاض الكمية المخزنة سنويا بنحو 55% مقارنة بعام 2020.
وأضافت الشركة أنه في نهاية شهر مارس/ آذار من هذا العام، لوحظت أعلى نسبة من تخزين الغاز في البرتغال (77.5٪) والسويد (66.6٪) وبولندا (63.1٪) والأدنى - في النمسا (12.4٪) وبلجيكا (14.4٪) ٪) وكرواتيا (16.5٪).
كما تمتلك 18 دولة من أصل 27 دولة في المنطقة مثل هذه الاحتياطيات، وهي ألمانيا وفرنسا والنمسا وبلغاريا وبلجيكا والسويد وإسبانيا وسلوفاكيا وكرواتيا ورومانيا والتشيك والبرتغال وبولندا وهولندا ولاتفيا وإيطاليا. والمجر والدنمارك.