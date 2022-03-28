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قطر تعلن إنشاء لجنة مشتركة مع مصر لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك
قطر تعلن إنشاء لجنة مشتركة مع مصر لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك
أعلن وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مساء اليوم الاثنين، "إنشاء لجنة مشتركة مع مصر لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك". 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T18:17+0000
2022-03-28T18:17+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي في القاهرة برفقة نظيره المصري سامح شكري: "ناقشنا العلاقات الثنائية وتعزيزها والتعاون والانتقال به لمجالات أوسع اقتصاديا أو ثقافيا، وناقشنا المستجدات الإقليمية والدولية واتفقنا على استمرار التنسيق والتعاون والتشاور في تلك القضايا".وأضاف: "نتطلع للعمل سويا في إطار اللجنة المشتركة التي تقرر إنشاءها اليوم لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك"، مشيرا إلى أن العلاقات "في تطور مستمر وتجاوزنا المرحلة السابقة التي شابتها بعض التوترات".من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري أن "هناك دفع نحو الارتقاء بالعلاقة مع قطر بعدما انتابها شوائب زالت بعد التوافق على بيان العلا في المملكة العربية السعودية".وكان سفير مصر في الدوحة عمرو الشربيني، قدم في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أوراق اعتماده إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اليوم الاثنين.ونشر الديوان الأميري عبر حسابه على "تويتر" صورا للأمير القطري وهو يتلقى أوراق اعتماد مجموعة من السفراء، من بينهم السفير المصري عمرو الشربيني، الذي تم اختياره أخيرا لتولي منصب سفير مصر في الدوحة بعد الاتفاق على المصالحة في قمة العلا التي عقدت في المملكة العربية السعودية، في يناير/ كانون الثاني الماضي.​وطلب الأمير تميم بن حمد نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، "مثمناً التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين".وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، نوه أمير قطر باهتمام قطر بتفعيل التعاون مع مصر في كل المجالات والارتقاء بالعلاقات بين البلدين.من جانبه، نقل السفير المصري، خلال اللقاء، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمير قطر، مشيرا إلى أن "ما تمثله المرحلة الراهنة من مرحلة جديدة في علاقات البلدين وما تعبر عنه من رغبة مشتركة للمضي قُدمًا بتلك العلاقات نحو مزيد من التعاون المشترك على أساس المصالح المتبادلة".
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قطر تعلن إنشاء لجنة مشتركة مع مصر لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك

18:17 GMT 28.03.2022
© REUTERS / POOLوزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© REUTERS / POOL
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أعلن وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مساء اليوم الاثنين، "إنشاء لجنة مشتركة مع مصر لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك".
القاهرة - سبوتنيك. وقال آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي في القاهرة برفقة نظيره المصري سامح شكري: "ناقشنا العلاقات الثنائية وتعزيزها والتعاون والانتقال به لمجالات أوسع اقتصاديا أو ثقافيا، وناقشنا المستجدات الإقليمية والدولية واتفقنا على استمرار التنسيق والتعاون والتشاور في تلك القضايا".
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وأضاف: "نتطلع للعمل سويا في إطار اللجنة المشتركة التي تقرر إنشاءها اليوم لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك"، مشيرا إلى أن العلاقات "في تطور مستمر وتجاوزنا المرحلة السابقة التي شابتها بعض التوترات".
من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري أن "هناك دفع نحو الارتقاء بالعلاقة مع قطر بعدما انتابها شوائب زالت بعد التوافق على بيان العلا في المملكة العربية السعودية".
وكان سفير مصر في الدوحة عمرو الشربيني، قدم في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أوراق اعتماده إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اليوم الاثنين.
ونشر الديوان الأميري عبر حسابه على "تويتر" صورا للأمير القطري وهو يتلقى أوراق اعتماد مجموعة من السفراء، من بينهم السفير المصري عمرو الشربيني، الذي تم اختياره أخيرا لتولي منصب سفير مصر في الدوحة بعد الاتفاق على المصالحة في قمة العلا التي عقدت في المملكة العربية السعودية، في يناير/ كانون الثاني الماضي.
​وطلب الأمير تميم بن حمد نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، "مثمناً التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين".
وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، نوه أمير قطر باهتمام قطر بتفعيل التعاون مع مصر في كل المجالات والارتقاء بالعلاقات بين البلدين.
من جانبه، نقل السفير المصري، خلال اللقاء، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمير قطر، مشيرا إلى أن "ما تمثله المرحلة الراهنة من مرحلة جديدة في علاقات البلدين وما تعبر عنه من رغبة مشتركة للمضي قُدمًا بتلك العلاقات نحو مزيد من التعاون المشترك على أساس المصالح المتبادلة".
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