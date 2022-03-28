https://arabic.sputniknews.com/20220328/لافروف-الغرب-دائما-يجد-تبريرات-لفرض-العقوبات-ولسنا-في-عزلة-بل-لدينا-الكثير-من-الشركاء--1060555142.html
لافروف: الغرب دائما يجد تبريرات لفرض العقوبات ولسنا في عزلة بل لدينا الكثير من الشركاء
لافروف: الغرب دائما يجد تبريرات لفرض العقوبات ولسنا في عزلة بل لدينا الكثير من الشركاء
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن الغرب كان دائما يجد تبريرات لفرض العقوبات على روسيا وهدفهم هو كبح تطور بلادنا. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T09:15+0000
2022-03-28T09:15+0000
2022-03-28T09:15+0000
العالم
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وجاءت تصريحات لافروف خلال مؤتمر صحفي أجراه للقنوات التلفزيونية الصربية، قال خلاله إن روسيا لديها عدد كبير من الشركاء والحلفاء في العالم، وبالتالي لا معنى للعزلة الغربية.وأكد لافروف أن موسكو ترى وتشعر بالضغط الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على دول البلقان للانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا.وقال وزير الخارجية الروسية إن الغرب لطالما تجاهل الحقوق السيادية للدول الأخرى.ويمارس الاتحاد الأوروبي ضغوطا سياسية كبرى على صربيا لتغيير موقفها السياسي وفرض عقوبات اقتصادية على روسيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
لافروف: الغرب دائما يجد تبريرات لفرض العقوبات ولسنا في عزلة بل لدينا الكثير من الشركاء
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن الغرب كان دائما يجد تبريرات لفرض العقوبات على روسيا وهدفهم هو كبح تطور بلادنا.
وجاءت تصريحات لافروف خلال مؤتمر صحفي أجراه للقنوات التلفزيونية الصربية، قال خلاله إن روسيا لديها عدد كبير من الشركاء والحلفاء في العالم، وبالتالي لا معنى للعزلة الغربية.
وأكد لافروف أن موسكو ترى وتشعر بالضغط الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على دول البلقان للانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا.
وقال وزير الخارجية الروسية إن الغرب لطالما تجاهل الحقوق السيادية للدول الأخرى.
ويمارس الاتحاد الأوروبي ضغوطا سياسية كبرى على صربيا لتغيير موقفها السياسي وفرض عقوبات اقتصادية على روسيا.