عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220328/لافروف-الغرب-دائما-يجد-تبريرات-لفرض-العقوبات-ولسنا-في-عزلة-بل-لدينا-الكثير-من-الشركاء--1060555142.html
لافروف: الغرب دائما يجد تبريرات لفرض العقوبات ولسنا في عزلة بل لدينا الكثير من الشركاء
لافروف: الغرب دائما يجد تبريرات لفرض العقوبات ولسنا في عزلة بل لدينا الكثير من الشركاء
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن الغرب كان دائما يجد تبريرات لفرض العقوبات على روسيا وهدفهم هو كبح تطور بلادنا. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T09:15+0000
2022-03-28T09:15+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1060014361_0:98:3295:1951_1920x0_80_0_0_5d3db6bd62800c245161ae07a8092214.jpg
وجاءت تصريحات لافروف خلال مؤتمر صحفي أجراه للقنوات التلفزيونية الصربية، قال خلاله إن روسيا لديها عدد كبير من الشركاء والحلفاء في العالم، وبالتالي لا معنى للعزلة الغربية.وأكد لافروف أن موسكو ترى وتشعر بالضغط الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على دول البلقان للانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا.وقال وزير الخارجية الروسية إن الغرب لطالما تجاهل الحقوق السيادية للدول الأخرى.ويمارس الاتحاد الأوروبي ضغوطا سياسية كبرى على صربيا لتغيير موقفها السياسي وفرض عقوبات اقتصادية على روسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1060014361_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_f84828ea36dc988604b5a6f9e48c8c12.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

لافروف: الغرب دائما يجد تبريرات لفرض العقوبات ولسنا في عزلة بل لدينا الكثير من الشركاء

09:15 GMT 28.03.2022
© Sputnik . Evgueniy Byatov / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو، روسيا 17 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو، روسيا 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© Sputnik . Evgueniy Byatov
/
الذهاب إلى بنك الصور
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن الغرب كان دائما يجد تبريرات لفرض العقوبات على روسيا وهدفهم هو كبح تطور بلادنا.
وجاءت تصريحات لافروف خلال مؤتمر صحفي أجراه للقنوات التلفزيونية الصربية، قال خلاله إن روسيا لديها عدد كبير من الشركاء والحلفاء في العالم، وبالتالي لا معنى للعزلة الغربية.
وأكد لافروف أن موسكو ترى وتشعر بالضغط الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على دول البلقان للانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا.
وقال وزير الخارجية الروسية إن الغرب لطالما تجاهل الحقوق السيادية للدول الأخرى.
ويمارس الاتحاد الأوروبي ضغوطا سياسية كبرى على صربيا لتغيير موقفها السياسي وفرض عقوبات اقتصادية على روسيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала