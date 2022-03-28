عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220328/لماذا-تحتاج-النساء-هرمون-الذكورة-تستوستيرون-1060580026.html
لماذا تحتاج النساء هرمون الذكورة "تستوستيرون"
لماذا تحتاج النساء هرمون الذكورة "تستوستيرون"
تحدث اختصاصي الغدد الصماء إيليا ماغريا، عن الدور الذي يلعبه هرمون التستوستيرون في جسم الأنثى والذكر، وماذا يعني نقصه. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T16:36+0000
2022-03-28T16:36+0000
العالم
هرمون الذكورة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0d/1049565396_83:0:1418:751_1920x0_80_0_0_96ead8a2daca6d67a90d13b439153347.jpg
وبحسب الطبيب، يعتقد الكثير من الناس خطأً أن هرمون التستوستيرون هو هرمون الذكورة حصريًا، فيما يحتاجه الجسد الأنثوي أيضًا للعمل بشكل كامل.ويقول ماغريا: "يعد التستوستيرون مسؤولا عن أكثر من مجرد أنه محفزا جنسيا. إنه هرمون الرفاه الاجتماعي والتمتع بالحياة. تعتمد وظائف حرق الدهون وتقوية العظام والهيكل العضلي الجميل أيضا على ذلك"، مضيفا: "تحتاج النساء إلى هرمون التستوستيرون تماما مثل الرجال الذين يحتاجون إلى هرمون الأستروجين! إن نقص هرمون التستوستيرون لدى النساء محفوف بنفس المشاكل التي يعاني منها الرجال: انخفاض الرغبة الجنسية، والاكتئاب، وانخفاض كتلة العضلات، والتعب المستمر والعقم".وبذلك يمكن تحديد نقص هرمون التستوستيرون من خلال الأعراض التالية: ظهور الدهون الزائدة في البطن والذراعين، وهشاشة العظام، وقلة الدافع لفعل شيء ما، وصعوبة في ممارسة الرياضة، وجفاف الجلد وترققه، وانخفاض الرغبة الجنسية، والتعب المستمر، والاكتئاب، حيث ينصح باستشارة طبيب مختص وإجراء الفحوصات في حال ظهرت العديد من تلك الأعراض، مع التأكيد أن المعدل الطبيعي للرجال هو 12 نانومول / لتر أو أكثر، وللنساء - من 0.6 إلى 4 نانومول / لتر، وفقا لـ "medikforum".ولزيادة مستويات هرمون التستوستيرون، ليس من الضروري اللجوء إلى الأساليب الطبية، إذ يمكن تناول الأطعمة الغنية بالزنك الموجود في الكبدة، السمك، الدواجن، المكسرات، وإضافة المزيد من الدهون الصحية إلى قائمة الطعام، والتي تعد مصدرا للكوليسترول الذي تتشكل منه الهرمونات الجنسية، كما تعتبر الأسماك مصدرًا ممتازًا للدهون مثل السلمون والتونة والسلمون المرقط.وبعتبر التحكم في مستوى فيتامين د، عاملا رئيسيا في جعل هرمون التستوستيرون متوازنا في الجسم، كما أن النوم من 6-8 ساعات في اليوم، وممارسة الرياضة وتمارين القوة من وقت لآخر، يساعد في التحكم في تنظيم الخلفية الهرمونية للجسم.
https://arabic.sputniknews.com/20210819/حقيقة-دور-الجرجير-في-زيادة-هرمون-الذكورة-1049884221.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0d/1049565396_250:0:1251:751_1920x0_80_0_0_6161e58dff9e4857f61e5a516f6e3d82.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, هرمون الذكورة

لماذا تحتاج النساء هرمون الذكورة "تستوستيرون"

16:36 GMT 28.03.2022
© ShutterStockهرمون الذكورة
هرمون الذكورة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© ShutterStock
تابعنا عبرTelegram
تحدث اختصاصي الغدد الصماء إيليا ماغريا، عن الدور الذي يلعبه هرمون التستوستيرون في جسم الأنثى والذكر، وماذا يعني نقصه.
وبحسب الطبيب، يعتقد الكثير من الناس خطأً أن هرمون التستوستيرون هو هرمون الذكورة حصريًا، فيما يحتاجه الجسد الأنثوي أيضًا للعمل بشكل كامل.
ويقول ماغريا: "يعد التستوستيرون مسؤولا عن أكثر من مجرد أنه محفزا جنسيا. إنه هرمون الرفاه الاجتماعي والتمتع بالحياة. تعتمد وظائف حرق الدهون وتقوية العظام والهيكل العضلي الجميل أيضا على ذلك"، مضيفا: "تحتاج النساء إلى هرمون التستوستيرون تماما مثل الرجال الذين يحتاجون إلى هرمون الأستروجين! إن نقص هرمون التستوستيرون لدى النساء محفوف بنفس المشاكل التي يعاني منها الرجال: انخفاض الرغبة الجنسية، والاكتئاب، وانخفاض كتلة العضلات، والتعب المستمر والعقم".
نبات الجرجير الغني بالفيتامينات - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2021
حقيقة دور الجرجير في زيادة هرمون الذكورة
19 أغسطس 2021, 14:10 GMT
وبذلك يمكن تحديد نقص هرمون التستوستيرون من خلال الأعراض التالية: ظهور الدهون الزائدة في البطن والذراعين، وهشاشة العظام، وقلة الدافع لفعل شيء ما، وصعوبة في ممارسة الرياضة، وجفاف الجلد وترققه، وانخفاض الرغبة الجنسية، والتعب المستمر، والاكتئاب، حيث ينصح باستشارة طبيب مختص وإجراء الفحوصات في حال ظهرت العديد من تلك الأعراض، مع التأكيد أن المعدل الطبيعي للرجال هو 12 نانومول / لتر أو أكثر، وللنساء - من 0.6 إلى 4 نانومول / لتر، وفقا لـ "medikforum".
ولزيادة مستويات هرمون التستوستيرون، ليس من الضروري اللجوء إلى الأساليب الطبية، إذ يمكن تناول الأطعمة الغنية بالزنك الموجود في الكبدة، السمك، الدواجن، المكسرات، وإضافة المزيد من الدهون الصحية إلى قائمة الطعام، والتي تعد مصدرا للكوليسترول الذي تتشكل منه الهرمونات الجنسية، كما تعتبر الأسماك مصدرًا ممتازًا للدهون مثل السلمون والتونة والسلمون المرقط.
وبعتبر التحكم في مستوى فيتامين د، عاملا رئيسيا في جعل هرمون التستوستيرون متوازنا في الجسم، كما أن النوم من 6-8 ساعات في اليوم، وممارسة الرياضة وتمارين القوة من وقت لآخر، يساعد في التحكم في تنظيم الخلفية الهرمونية للجسم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС РФ перед выполнением боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала