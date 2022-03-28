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مصر وقطر تعلنان إنشاء لجنة مشتركة... هذه أهدافها

مصر وقطر تعلنان إنشاء لجنة مشتركة... هذه أهدافها

أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الاثنين، إنشاء لجنة مشتركة مع مصر لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال مؤتمر صحفي في القاهرة... 28.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-28T19:17+0000

2022-03-28T19:17+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية القطري: "ناقشنا العلاقات الثنائية وتعزيزها والتعاون والانتقال به لمجالات أوسع اقتصاديا أو ثقافيا، وناقشنا المستجدات الإقليمية والدولية واتفقنا على استمرار التنسيق والتعاون والتشاور في تلك القضايا".وأضاف: "أتطلع للعمل سويا في إطار اللجنة المشتركة التي تقرر إنشائها اليوم لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك"، مشيرا إلى أن العلاقات "في تطور مستمر وتجاوزنا المرحلة السابقة التي شابتها بعض التوترات".من جانبه أكد وزير الخارجية المصري أن هناك دفع نحو الارتقاء بالعلاقة مع قطر بعدما انتابها "شوائب زالت بعد التوافق على بيان العُلا" في المملكة العربية السعودية.وثمّن الجانبان المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين، وعودتها إلى وضعها الطبيعي.وتوترت العلاقات بين مصر وقطر إثر عزل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين عام 2013، ثم انضمت مصر إلى السعودية والإمارات والبحرين في قرار قطع العلاقات مع قطر في 5 حزيران/يونيو عام 2017، متهمة إياها بـ "دعم الإرهاب" وهو ما نفته الدوحة.ووقعت دول المقاطعة الأربع وقطر، مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، في مدينة العلا السعودية، اتفاقا تم بموجبه التأسيس لطي الخلافات التي دامت أكثر منذ ثلاث سنوات.وبدأت العلاقات تأخذ منحى إيجابيا ملحوظا في أيار/مايو الماضي، حيث سلم وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال زيارته للقاهرة في 25 أيار/مايو 2021، دعوة من أمير قطر للرئيس السيسي لزيارة الدوحة.كما التقى الرئيس المصري مع أمير قطر، العام الماضي، على هامش "قمة بغداد للتعاون والشراكة"، وذلك في أول لقاء بينهما منذ اندلاع الأزمة الخليجية عام 2017.

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