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https://arabic.sputniknews.com/20220328/مقدونيا-تطرد-خمسة-دبلوماسيين-روس-من-البلاد-1060566385.html
مقدونيا تطرد خمسة دبلوماسيين روس من البلاد
مقدونيا تطرد خمسة دبلوماسيين روس من البلاد
أعلنت وسائل إعلام مقدونية، اليوم الإثنين، أن سلطات البلاد طردت 5 دبلوماسيين روس معتبرة إياهم غير مرغوب بهم في البلاد. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
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أفادت وكالة الأنباء المقدونية الشمالية، نقلا عن مسؤولين في وزارة الخارجية، بأن السلطات استدعت السفير الروسي في البلاد، سيرغي بازدينكين، لتقديم مذكرة احتجاج دبلوماسية.وأضاف المصدر أن الرسالة تحتوي على طلب طرد خمسة موظفين في السفارة الروسية تعتبرهم الدولة أشخاصا غير مرغوب فيهم.تأتي هذه الإجراءات بينما تتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير في أوكرانيا لنزع سلاح كييف والقضاء على المجموعات النازية والقومية المتطرفة فيها وإلزام البلاد بصفة الحياد، إلى جانب حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من عمليات الإبادة والتطهير العرقي الذي مارسته السلطات في أوكرانيا بدءاً من عام 2014.
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العالم

مقدونيا تطرد خمسة دبلوماسيين روس من البلاد

11:53 GMT 28.03.2022
© AP Photo / Boris Grdanoskiمقدونيا
مقدونيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© AP Photo / Boris Grdanoski
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أعلنت وسائل إعلام مقدونية، اليوم الإثنين، أن سلطات البلاد طردت 5 دبلوماسيين روس معتبرة إياهم غير مرغوب بهم في البلاد.
أفادت وكالة الأنباء المقدونية الشمالية، نقلا عن مسؤولين في وزارة الخارجية، بأن السلطات استدعت السفير الروسي في البلاد، سيرغي بازدينكين، لتقديم مذكرة احتجاج دبلوماسية.
وأضاف المصدر أن الرسالة تحتوي على طلب طرد خمسة موظفين في السفارة الروسية تعتبرهم الدولة أشخاصا غير مرغوب فيهم.
تأتي هذه الإجراءات بينما تتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير في أوكرانيا لنزع سلاح كييف والقضاء على المجموعات النازية والقومية المتطرفة فيها وإلزام البلاد بصفة الحياد، إلى جانب حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من عمليات الإبادة والتطهير العرقي الذي مارسته السلطات في أوكرانيا بدءاً من عام 2014.
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