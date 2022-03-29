https://arabic.sputniknews.com/20220329/الحياة-غير-المحلاة-كمية-السكر-اليومية-التي-لا-تضر-بالصحة-1060614384.html

الحياة غير المحلاة: كمية السكر اليومية التي لا تضر بالصحة

الحياة غير المحلاة: كمية السكر اليومية التي لا تضر بالصحة

أشارت طبيبة القلب ديانا نوفيكوفا، إلى كمية السكر التي يمكنك تناولها يوميا وكيفية حساب المعدل الآمن. 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T14:29+0000

2022-03-29T14:29+0000

2022-03-29T14:29+0000

العالم

سكريات

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وتشمل هذه الكمية السكريات الحرة التي يتم إضافتها إلى الطعام في يوم واحد، كتلك التي توجد في العسل والشراب: كالمشروبات الغازية الحلوة، والشاي ومشروبات الفاكهة، ومشروبات الطاقة، والكعك والبسكويت، وخثارة الجبن الحلوة، واللبن، والآيس كريم، والحلويات، والعسل، والسكر الأبيض النقي.وتقول الطبيبة: "السكريات الموجودة في الأطعمة النيئة الطبيعية ليست سكر مضاف. وإحدى التوصيات الرئيسية التي أقدمها لمرضاي هي أن تناول السكر الحر يجب ألا يتجاوز 10% من إجمالي مدخول الطاقة. ومن الأفضل بشكل عام تقليل كمية السكر إلى أقل من 5%".ولحساب الاستهلاك اليومي من السكر، توضح نوفيكوفا أنه "أنه إذا كان نظامك الغذائي اليومي يتضمن 1700 سعرة حرارية، فإننا نخصص 10٪ للسكر، أي 170 سعرة حرارية، أو 42 غم. وهذا أقل بقليل من ملعقتين كبيرتين من المربى أو العسل، 50 غم من شوكولاتة الحليب أو 70 غم من الكيك، 150 غرام من الآيس كريم أو كوب من الكولا"، وتضيف "مع مرور الوقت، يجب تقليل هذه الجرعة تدريجيًا بمقدار النصف، ما يصل إلى 5٪ من إجمالي استهلاك الطاقة اليومي".وزادت نسبة الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر بشكل ملحوظ في نظامنا الغذائي خلال العقود الأخيرة، ومن هنا ارتفعت نسبة الأمراض المصاحبة للسمنة ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم والالتهابات المزمنة البطيئة، وفقا لموقع" medik forum".

https://arabic.sputniknews.com/20220329/دراسة-جديدة-تكشف-عن57-مشكلة-صحية-تهدد-مرضى-السكري-من-النوع-2-1060611408.html

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العالم, سكريات