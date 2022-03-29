https://arabic.sputniknews.com/20220329/السعودية-تعلن-شروط-السماح-للمرأة-بأداء-العمرة-دون-محرم-1060602235.html

السعودية تعلن شروط السماح للمرأة بأداء العمرة دون محرم

السعودية تعلن شروط السماح للمرأة بأداء العمرة دون محرم

أعلنت وزارة الحج والعمرة، السعودية ، اليوم الثلاثاء، السماح للمرأة بأداء العمرة دون محرم، مشترطة لذلك حدا أعلى للسن الذي يسمح فيه بمنح تأشيرة العمرة للنساء... 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T10:02+0000

2022-03-29T10:02+0000

2022-03-29T10:02+0000

أخبار السعودية اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103260/32/1032603249_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6b55ce1cf6030cc083f53ee943c40563.jpg

وقالت وزارة الحج والعمرة، في بيان لها، إنه "يمكن للمرأة الحصول على تأشيرة عمرة ضمن "عصبة نساء" إذا كان عمرها 45 سنة، أما إذا كانت دون 45 سنة فهي ملزمة بالمحرم، مشددة على قيام الوكيل المحلي المعتمد بتشكيل مجموعات عصب النساء.يذكر أن وزارة الحج والعمرة قد أعلنت أنه تم السماح لغير المحصّنين بأداء العمرة والصلاة في الحرمين، بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفايروس كورونا، كما ألغت اشتراط التحقق من الحالة الصحية في تطبيق "توكلنا" لجميع ضيوف الرحمن.وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، نشرت الاشتراطات الخاصة بتنظيم موسم الحج هذا العام، وآلية التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل للعام الحالي.وشملت الآلية التي أعلنتها وزارة الحج والعمرة السعودية، التسجيل عبر الرابط والمسار الإلكتروني لحجاج الداخل، مع مراعاة أن تكون الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاماً، كما يشترط التحصين بأنواعه الثلاثة "محصن - محصن جرعة واحدة - محصن متعاف"، والخلو من الأمراض المزمنة.وأتاحت وزارة الحج والعمرة، التسجيل للمقيمين من داخل المملكة والمواطنين ممن لم يسبق لهم الحج خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، مؤكدة أن تسجيل الرغبات بشكل فردي، ويحق للمرأة التسجيل دون محرم "مع عصبة النساء".

https://arabic.sputniknews.com/20210721/لأول-مرة-نساء-يؤدين-الحج-دون-محرم-فيما-يشبه-حلما-ومعجزة-1049624685.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار السعودية اليوم